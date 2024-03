Conferenza sul Medio Oriente

Una interessante iniziativa organizzata dal Circolo “La Terra dei Padri” di Modena per chiarire ed informare in modo realistico circa gli avvenimenti in corso nella regione del Medio Oriente.

Saranno presenti il giornalista e saggista Salvo Ardizzone, autore del libro “Medio Oriente, Risveglio Islamico e false primavere”, assieme al giornalista Giovanni Sorbello, corrispondente in Libano per conto della rivista “Il Faro sul Mondo”. Partecipa inoltre il prof. Edoardo Zarelli, docente di Storia e Filosofia a Bologna.

Sarà una occasione per sfatare le false narrazioni del sistema mediatico che deforma gli avvenimenti e descrive in modo incompleto e parziale i conflitti in corso nella regione, astenendosi dal parlare delle vere cause di tali conflitti e degli interessi che sono in gioco.

N.B. Copie del libro saranno in vendita in sala.