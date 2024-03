Conduttore americano: Quando la NATO perde una guerra, si rivolge al terrorismo

“Daranno la colpa ai russi come pretesto per rivoltare contro di loro l’opinione pubblica”, ha spiegato l’esperto.

Se la NATO non riuscisse a sconfiggere la Russia, organizzerà attacchi terroristici e accuserà Mosca di averli compiuti, ha detto mercoledì il fondatore e conduttore del sito web InfoWars, Alex Jones .

“Secondo la dottrina militare della NATO, quando perde una guerra, ed è la NATO che la Russia sta combattendo, […] allora si passa alla guerra asimmetrica e al terrorismo , e penso che tutte le prove puntino in questo senso”, ha sostenuto Jones. .

“L’Operazione Gladio era un piano della NATO dagli anni ’50 agli anni ’80, ed è stato parzialmente declassificato. Se la Russia avesse potuto mai iniziare a vincere qualsiasi tipo di conflitto in Europa, sia offensivo contro la Russia o meno, le reti sarebbero rimaste indietro [‘reti stay-behind” ‘] ed allora avrebbero organizzato un attacco terroristico e di fatto ne avrebbero incolpato i russi come pretesto per rivoltare contro di loro l’opinione pubblica”, ha spiegato l’esperto.

Alex Jones

Pertanto, i servizi segreti, l’Ucraina e altri gruppi avrebbero potuto invitare i terroristi e promettere di portarli in Russia e armarli. “Lancia questo attacco, puoi scappare, daremo la colpa all’Isis”, ha suggerito Jones.

Ha poi affermato che diversi media occidentali hanno accusato il presidente russo Vladimir Putin di aver organizzato l’attacco terroristico di venerdì scorso presso la sala concerti Crocus City Hall, situata nella provincia di Mosca.

“Si tratta di avere degli utili idioti”

“Ma chiaramente si vede che i servizi di sicurezza russi catturano i terroristi che cercano di tornare al confine ucraino. Li interrogano dal vivo sul posto e quelli dicono semplicemente: ‘Non so niente, mi hanno dato i soldi per farlo'”, ha continuato Jones. , e ha chiarito che “questo è esattamente ciò che farebbero i servizi segreti occidentali o globalisti”. “Si tratta di avere a disposizione degli utili idioti, pagarli per farlo, facendogli credere che abbiano una via di fuga”, ha detto.

“Questo è qualcosa che la Polizia Segreta ha fatto nei principali paesi nel corso della storia del mondo”, ha ribadito. “Si tratta di cercare di manipolare la Russia affinché dia una risposta più forte all’escalation, in modo che la NATO abbia un pretesto per gettarsi pubblicamente nella guerra”.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago