La nuova arma fisica che garantisce la sicurezza di qualsiasi paese… è la scioccante sorpresa della Russia per l’Occidente

Il presidente russo Vladimir Putin, rivelando che il suo paese sta sviluppando una nuova arma, ha indicato che le armi basate su nuovi principi fisici garantiranno la sicurezza di qualsiasi paese nel prossimo futuro, dicendo solo che il suo paese sta lavorando per raggiungere questo obiettivo.

Rivelare quest’arma in un momento in cui l’Occidente e l’America stanno cercando di fornire all’Ucraina aerei da combattimento e bombe a grappolo letali comporta una chiara minaccia di far pendere la bilancia se la sicurezza russa fosse messa in pericolo.

Per quanto riguarda il contrattacco ucraino, Putin ha detto, durante il suo incontro con i direttori delle sessioni del Forum economico orientale, che questo attacco è fallito e non ha prodotto alcun risultato, sottolineando che Kiev ha perso più di settantamila soldati nei combattimenti degli ultimi mesi.

Nel mezzo dell’escalation reciproca tra Russia e Occidente, i funzionari americani hanno annunciato che Washington è vicina ad accettare di fornire all’Ucraina missili armati di bombe a grappolo, che consentiranno a Kiev di causare danni significativi in ​​profondità nel territorio controllato dalla Russia.

Inoltre, la radio pubblica svedese ha rivelato che il suo governo intende chiedere alle forze armate di studiare la possibilità di inviare aerei da combattimento Greben in Ucraina.

Per quanto riguarda la Germania, il ministro degli Esteri, Annalena Baerbock, ha affermato che Berlino esorterà i suoi partner a fornire all’Ucraina i sistemi di difesa aerea disponibili quest’inverno, aggiungendo che il governo tedesco prevede di espandere il suo sostegno all’Ucraina con i sistemi di difesa aerea Iris-T durante il periodo prossimi mesi.

Dal canto suo il ministro degli Esteri russo Lavrov afferma che gli Stati Uniti e la NATO rischiano “una situazione di confronto armato diretto tra le potenze nucleari”.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato di recente che il possesso di armi nucleari protegge la Russia dalle minacce alla sua sicurezza e che Mosca ricorda continuamente all’Occidente il rischio di un conflitto nucleare.

Le forniture di armi a lunga gittata all’Ucraina saranno considerate dalla Russia una grave minaccia a cui la Russia risponderà.

Fonte: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano lago