Con o senza carri armati Abrams e Leopard, l’Occidente sta mandando l’Ucraina direttamente nella trappola russa





di Valentin Vasiliscu

L’esercito russo ha compiuto due passi importanti per alterare l’equilibrio di potere militare in Ucraina. Il primo è stato il ritiro dalla regione di Kherson, a sud del Dnepr (su una linea non attraversabile dagli ucraini) e la stabilizzazione della linea di difesa sull’asse Kupyansk-Kreminna.

In secondo luogo, il PMC Wagner ha preso l’iniziativa di lanciare un’offensiva su media scala nella regione di Bakhmout. Poco dopo, a sud di Bakhmut hanno avuto luogo offensive minori delle task force russe “Sud” e “Est” in 5 direzioni tra Donetsk e Uglidar1 .

Questo secondo passo ha comportato il trasferimento al fronte di tutte le riserve disponibili da Kiev e il loro impegno in combattimento. Pertanto, l’apertura di una nuova direzione offensiva da parte della Russia sarebbe catastrofica per l’esercito ucraino.

Grazie alla strategia preventiva in due fasi della Russia, la nuova tranche di consegne di armi offerta dalla NATO, se raggiungerà la sua destinazione, non potrà costituire una potente forza d’attacco, come Washington aveva sperato. Le armature, i pezzi di artiglieria, gli MLRS, i sistemi anticarro e le relative munizioni concordati a Ramstein sono appena sufficienti a riempire i “buchi” scavati nella macchina ucraina dai militari russi negli ultimi due mesi.

Se l’Ucraina sarà costretta, nei prossimi due mesi, a lanciare una controffensiva per dimostrare ai suoi sponsor Nato i formidabili effetti delle armi che ha ricevuto, cadrà nella trappola. Perché l’esercito russo ha imparato la lezione dell’autunno e si è preparato per tutto l’inverno.

I russi si aspettano che gli ucraini attacchino. Vale a dire che almeno un corpo d’armata ucraino entrerà ad alta velocità attraverso le brecce appositamente create dai russi, il più lontano possibile dalla linea del fronte. Quando si renderanno conto di essere caduti nella trappola, gli ucraini saranno circondati ed eliminati o fatti prigionieri.

Valentin Vasiliscu

Fonte: Reseau International

traduzione: Gerard Trousson