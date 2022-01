Con lo scoppio delle proteste, alcuni paesi fanno marcia indietro sui mandati COVID mentre altri raddoppiano

di Michael Nevradakis (*)

Mentre crescono le proteste nei paesi dell’UE e in tutto il mondo contro i mandati dei vaccini COVID-19 e i cosiddetti ” passaporti per i vaccini “, alcuni paesi sembrano fare marcia indietro o almeno nutrire ripensamenti sull’applicazione di tali misure.

Alcuni politici sottolineano le prove che il COVID è qui per restare e dobbiamo conviverci, dal momento che Omicron è simile al comune raffreddore o all’influenza stagionale. Altri sembrano più disposti ad accettare l’immunità naturale al posto della vaccinazione.

Austria proteste Covid

Tuttavia, altri governi stanno scavando nei loro talloni e stanno andando avanti con restrizioni punitive per i non vaccinati.

Ecco uno sguardo alle ultime politiche di cambiamento al di fuori degli Stati Uniti

L’Austria, citando “complicazioni tecniche”, non applicherà i mandati almeno fino ad aprile

L’Austria ha attirato molta attenzione nel novembre 2021 quando è diventata il primo paese al mondo a imporre un mandato vaccinale onnicomprensivo per l’intera popolazione adulta e per i minori dai 14 anni in su.

Questo mandato, che entrerà in vigore a febbraio, sarebbe accompagnato da sanzioni fino a 3.600 euro al trimestre. A tal fine, secondo quanto riferito, l’Austria ha recentemente iniziato ad assumere “cacciatori di teste” per rintracciare coloro che continuano a non essere vaccinati.

Il mandato ha portato a frequenti proteste su larga scala contro il mandato, nonché a un movimento politico che si oppone a questa politica.

Anche una lettera aperta inviata di recente al ministro dell’Interno austriaco, Gerhard Karner , firmata da 600 agenti di polizia, esprimeva opposizione alla vaccinazione obbligatoria.

Questa opposizione potrebbe avere un impatto. Di recente, l’azienda responsabile dell’attuazione tecnica del mandato ha annunciato che, a causa di “complicazioni tecniche”, la legge sulla vaccinazione obbligatoria non potrà essere applicata almeno fino ad aprile.

Questa notizia è arrivata tra le richieste in Austria di rivalutare il mandato alla luce della diffusione della variante Omicron .

La Germania alle prese con l’attuazione del mandato; sostegno non unanime

Preoccupazioni simili sulla fattibilità di una rapida attuazione di un mandato sui vaccini sono state sollevate in Germania, che ha anche riflettuto sull’attuazione delle vaccinazioni obbligatorie e ha già approvato tale mandato per gli operatori sanitari.

Nel dicembre 2021, anche il Consiglio etico tedesco ha dato il suo timbro di approvazione per i mandati dei vaccini.

Tuttavia, in Germania sono state espresse preoccupazioni sul fatto che il dibattito parlamentare e la successiva implementazione tecnica di una banca dati sulle vaccinazioni non possano essere completati al più presto prima di giugno, mettendo in discussione la fattibilità del mandato alla luce delle condizioni in rapido cambiamento.

Tale esitazione arriva nonostante i rinnovati appelli del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier per un dibattito parlamentare completo immediato su un potenziale mandato di vaccino e del cancelliere tedesco Olaf Scholz per l’obbligo di vaccini COVID .

Allo stesso modo, il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach ha recentemente suggerito che i mandati del vaccino, non l’immunità naturale di gregge derivante dalla rapida diffusione della variante Omicron – che ha descritto come “vaccinazione sporca” – rappresentano l’unica via di “uscita” dalla crisi.

Nel novembre 2021, il predecessore di Lauterbach, Jens Spahn , ha predetto pubblicamente che entro la fine del prossimo inverno, tutti sarebbero stati “vaccinati, guariti o morti” – a causa della variante Delta.

Le scuole non dovrebbero imporre i “vaccini più pericolosi nella storia umana”

Subito dopo, nel dicembre 2021, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato un avvertimento simile, prevedendo un inverno di ” gravi malattie e morte ” per i non vaccinati.

Nonostante questi proclami pubblici da parte dei politici tedeschi, tuttavia, rapporti recenti suggeriscono che il sostegno a un mandato di vaccino nella coalizione di governo tripartita tedesca è tutt’altro che unanime.

Tuttavia, alcune località in Germania stanno portando avanti i propri mezzi innovativi per confermare lo stato di vaccinazione degli individui.

La città di Saarbrücken lancerà presto un sistema in cui le persone che hanno ricevuto un vaccino COVID o che si sono riprese dall’infezione possono indossare volontariamente un braccialetto colorato per indicare il loro stato.

La Grecia va avanti con la politica del mandato per gli ultrasessantenni, minacciando multe per chi non ottempera

La Grecia è stata uno dei primi paesi in Europa ad attuare un mandato di vaccinazione per una parte della sua popolazione generale quando, nel dicembre 2021, ha imposto una tale politica per tutti i soggetti dai 60 anni in su.

La politica entrerà in vigore il 16 gennaio, con multe di 100 euro al mese a carico di chi non si attiene.

Nonostante questa politica, che ha ricevuto un’attenzione mediatica ampia e molto clamorosa in Grecia, e nonostante l’onere che la politica comporterebbe sui pensionati in un paese in cui la pensione media è di poco superiore a 700 euro al mese, appare un numero significativo di persone di età pari o superiore a 60 anni di aver scelto di rimanere non vaccinati.

Proteste a Zagabria

Alla fine di dicembre 2021, è stato riferito che 400.000 persone in questa fascia di età non avevano ricevuto il vaccino COVID.

In un’apparizione televisiva l’11 gennaio, il portavoce del governo greco Giannis Oikonomou ha dichiarato che 200.000 persone di età pari o superiore a 60 anni si erano vaccinate a seguito di questo mandato, definendolo un “grande successo”.

Tuttavia, ciò suggerirebbe che circa la metà della popolazione interessata in questione avesse scelto di rimanere non vaccinata, nonostante l’incombente minaccia di una sanzione pecuniaria.

È forse, per questo motivo, che il governo greco avrebbe “congelato” qualsiasi ulteriore discussione sull’estensione della politica di vaccinazione obbligatoria alle persone di età pari o superiore a 50 anni, mentre è stato suggerito che la misura è incostituzionale e potrebbe eventualmente essere annullata in sede giudiziaria.

Tuttavia, nonostante le voci secondo cui l’applicazione delle multe contro le persone di età pari o superiore a 60 anni che non sono state vaccinate sarebbe stata posticipata, il ministro dell’Interno di estrema destra Makis Voridis ha annunciato che la politica sarebbe stata applicata come inizialmente previsto.

Tuttavia, il governo greco estenderà le misure esistenti, che includono il coprifuoco di mezzanotte e il divieto di musica per i ristoranti e i luoghi di intrattenimento e un limite di capacità di 1.000 spettatori agli eventi sportivi, per almeno un’altra settimana dopo la data originale del tramonto di gennaio 16.

Nei Balcani, le proteste portano alla sospensione dei mandati

Di recente si sono svolte importanti proteste contro il cosiddetto “Green Pass”, o passaporto del vaccino, sia in Bulgaria che in Romania.

In Bulgaria, il 12 gennaio i manifestanti hanno preso d’ assalto il palazzo del parlamento in opposizione al “Green Pass” e ad altre restrizioni. I tentativi di entrare in parlamento hanno portato a scontri con la polizia e arresti multipli.

Eventi simili sono accaduti di recente in Romania, dove il 21 dicembre 2021 i manifestanti hanno tentato di entrare nel parlamento rumeno come parte di una protesta contro la proposta di legge che rende obbligatorio il “Green Pass” per i lavoratori.

I disaccordi che sono seguiti da allora tra i partiti che compongono la coalizione di governo della Romania hanno portato a un arresto dei colloqui su questa proposta politica.

In particolare, Bulgaria e Romania hanno il tasso di vaccinazione COVID più basso e il secondo più basso nell’UE al momento della stesura di questo documento.

Immunità di gregge come politica ufficiale?

Mentre i tentativi di ottenere mandati vaccinali ad ampio raggio e una più ampia implementazione di passaporti vaccinali sembrano vacillare in Europa, tale esitazione è stata sempre più accompagnata da suggerimenti sempre più espliciti che una forma di immunità di gregge , attraverso un’infezione naturale derivante dalla rapida diffusione del virus variante più mite di Omicron, dovrebbe essere considerata a livello di policymaking.

In Israele, ad esempio, un paese che è stato tra i primi a portare avanti una campagna di vaccinazione di massa e di richiamo contro il COVID, i funzionari sanitari stanno valutando un “modello di infezione di massa”.

L’11 gennaio, le autorità di regolamentazione dell’UE, che in precedenza avevano sostenuto la somministrazione di vaccinazioni di richiamo del COVID ogni tre mesi, hanno avuto un improvviso dietrofront, avvertendo dei pericoli che la continua somministrazione di richiamo potrebbe rappresentare per il sistema immunitario umano.

Lo stesso giorno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso un avviso notevolmente simile, affermando che “è improbabile che una strategia di vaccinazione basata su dosi ripetute di richiamo della composizione originale del vaccino sia appropriata o sostenibile”.

Solo un giorno prima, il 10 gennaio, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha suggerito che i funzionari europei dovrebbero passare al trattamento del COVID come una malattia endemica, chiedendo un dibattito sulla questione e un allontanamento dal sistema dettagliato di tracciamento dei casi pandemici in atto da quando inizio 2020.

Il dottor Clive Dix, ex presidente della task force sui vaccini del Regno Unito, Nick Moakes, chief investment officer del Wellcome Trust (il più grande finanziatore indipendente britannico della ricerca medica) ha fatto osservazioni simili . Moakes ha suggerito che il coronavirus fosse trattato come il comune raffreddore.

Nel frattempo, alcuni paesi europei sembrano allontanarsi dal considerare una politica di vaccinazione obbligatoria per le loro popolazioni. Il primo ministro irlandese Michael Martin ha affermato che il suo paese manterrà un sistema di vaccinazione volontaria, mentre il primo ministro belga Alexander De Croo ha affermato la sua intenzione di dare alle persone una “libera scelta” in materia.

Questo cambiamento si sta verificando nonostante le osservazioni fatte il 1 dicembre 2021 da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE, che ha affermato che è tempo di “pensare potenzialmente alla vaccinazione obbligatoria all’interno dell’Unione europea” e di avere una “discussione” su questa possibilità.

Le misure punitive continuano altrove

Il graduale allontanamento dalle politiche di mandato sui vaccini in Europa e altrove è tutt’altro che uniforme, con restrizioni punitive e politiche che continuano ad essere attuate in diversi paesi.

In Italia, ad esempio, la vaccinazione obbligatoria è stata estesa il 5 gennaio a tutti i soggetti dai 50 anni in su. Il no vax dovrà affrontare una potenziale multa che va da 600 a 1.500 euro.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto scalpore in un’intervista al quotidiano Le Parisien il 4 gennaio, giustificando l’attuazione del “Green Pass” del suo paese affermando “Voglio davvero farli incazzare e continueremo a farlo – per la fine” e che “le persone irresponsabili [i non vaccinati] non sono più cittadini”.

Nonostante il tumulto e le proteste generate dai suoi commenti, Macron in seguito ha raddoppiato queste osservazioni.

L’11 gennaio, il premier della provincia canadese del Quebec, Francois Legault, ha dichiarato che gli adulti che rifiutano il vaccino COVID dovranno affrontare una sanzione pecuniaria “significativa”.

Questa dichiarazione è arrivata sulla scia delle osservazioni fatte il 7 gennaio dal ministro della salute canadese Jean-Yves Duclos . Alla domanda se la vaccinazione obbligatoria fosse all’orizzonte in Canada, Duclos ha dichiarato: “Personalmente penso che ad un certo punto ci arriveremo”.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau aveva precedentemente affermato , nel maggio 2021, che “[noi] non siamo un paese che rende obbligatoria la vaccinazione”.

Altri paesi hanno fatto ricorso a misure più estreme, anche se “temporanee”.

Gli individui non vaccinati in uno stato australiano, il Territorio del Nord, sono stati recentemente obbligati a rimanere a casa per un periodo di quattro giorni, con eccezioni limitate. La conclusione di questo divieto di quattro giorni ha coinciso con il lancio dei passaporti vaccinali nel territorio.

E nelle Filippine il presidente del Paese, Rodrigo Duterte , ha chiesto l’arresto dei cittadini non vaccinati che si avventurano fuori dalle proprie case, alla luce di quella che ha definito la diffusione “galoppante” del coronavirus.

Ciò, tuttavia, potrebbe rappresentare una posizione più mite da parte di Duterte, che nell’aprile 2020 ha conferito alla polizia e all’esercito ordini di sparatorie contro i trasgressori del blocco.

*Michael Nevradakis , Ph.D., è un giornalista e ricercatore indipendente con sede ad Atene, in Grecia.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago