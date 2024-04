Con le mani sporche di sangue, i manifestanti boicottano Austin al Senato in solidarietà con Gaza

I manifestanti che respingono l’aggressione israeliana alla Striscia di Gaza chiedono la fine del sostegno degli Stati Uniti a Israele e la polizia del Campidoglio li arresta.

I manifestanti che respingono l’aggressione israeliana alla Striscia di Gaza hanno boicottato un discorso del segretario americano alla Difesa Lloyd Austin durante un’audizione tenutasi presso la Commissione per le Forze Armate del Senato.

I manifestanti avevano i palmi macchiati di vernice rossa, a simboleggiare lo spargimento di sangue nella Striscia di Gaza. Immediatamente, durante la manifestazione contro la politica di Washington, Austin ha respinto gli slogan dei manifestanti che chiedevano “salvare i bambini di Gaza” e “cessate il fuoco”, affermando che non abbiamo alcuna prova che “Israele” stia commettendo un genocidio a Gaza, aggiungendo che “quanto è successo in… “Il 7 ottobre è stato terribile”.

Le dichiarazioni di Austin sono arrivate dopo che la senatrice Elizabeth Warren ha confermato che “i funzionari internazionali potrebbero considerare l’attacco israeliano a Gaza un genocidio da un punto di vista legale”.

Warren ha aggiunto: “Ci sono prove sufficienti che a Gaza è stato commesso un genocidio” e che “ciò che Israele sta facendo è sbagliato”, sottolineando che “fanno morire di fame bambini e civili e sganciano bombe su aree densamente popolate”.

Smettere di sostenere Israele

I manifestanti hanno chiesto agli Stati Uniti di “smettere di finanziare Israele” e di smettere di sostenere i crimini di “genocidio”. Altri hanno affermato che gli Stati Uniti dovrebbero stanziare risorse per la salute e la lotta al cambiamento climatico invece di sostenere finanziariamente Israele.

Durante la sessione, Austin ha cercato di promuovere il pacchetto di aiuti per Israele, insieme ad un altro pacchetto di aiuti simili che sarà fornito all’Ucraina, e ha anche fatto riferimento alla questione umanitaria a Gaza.

Austin prevede che il molo navale creato dagli Stati Uniti entrerà in funzione entro la fine di questo mese, aggiungendo che l’implementazione della rotta marittima contribuirebbe anche ad aumentare la portata degli aiuti agli abitanti di Gaza.

Proteste pro Palestina

In risposta alle dichiarazioni di Austin, che hanno definito provocatorie, i manifestanti hanno chiuso la mensa del Senato a Washington, cantando: “Il Senato non può mangiare finché Gaza non mangia”.

È interessante notare che la polizia del Campidoglio ha arrestato tutti i manifestanti.

Le dichiarazioni di Austin arrivano in un momento in cui il numero dei martiri nella Striscia di Gaza è in aumento a causa dell’aggressione e della politica di genocidio, mentre l’occupazione israeliana continua a stringere l’assedio sulla Striscia, soprattutto nel nord, con il sostegno delle forze armate israeliane. L’Amministrazione americana , che fornisce a “Israele” aiuti militari e munizioni, sostiene di voler contenere le conseguenze per la popolazione civile ma intanto fornisce bombe da circa una tonnellata ad Israele.

Alla fine del mese scorso, i manifestanti americani hanno boicottato un evento di raccolta fondi per le campagne elettorali presidenziali a cui hanno partecipato l’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton, mentre i manifestanti chiedevano la fine del sostegno a “Israele” , che sta commettendo un genocidio. nella Striscia di Gaza.

Nello stesso contesto, un rapporto del think tank americano “War on the Rock”, specializzato in ricerca estera e militare, ha parlato dell’erosione del consenso partigiano americano sul sostegno incondizionato a “Israele”, che continua da decenni.

Il rapporto affronta gli avvertimenti recentemente emessi dal leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, secondo cui il sostegno partigiano a “Israele” si trasformerebbe in un fattore dannoso per “la causa che sta aiutando”.

