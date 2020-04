Con il greggio a $ 20 Mohammed Bin Salman sta per scoprire cosa succede quando il mondo non ha più bisogno del suo petrolio

di David Hearst

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman (MBS) non può più nascondersi dietro la giovane età o l’inesperienza.

Quel tempo è passato.

Quello che vedi è quello che ottieni. L’errore, gli errori e la guerra scatenta e associata a lui come principe ereditario continueranno con lui solo come re.

Il repertorio completo dello statecraft del principe ereditario è stato esposto in una burrascosa telefonata che ha fatto al presidente russo Vladimir Putin alla vigilia di una riunione dell’Opec del mese scorso che si è conclusa in una terribile guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia.

Un grosso errore

Mohammed bin Salman può vedere da solo quanto sia stato grande l’errore di quella chiamata. Il prezzo del petrolio è crollato , lo stoccaggio si esaurirà rapidamente e le compagnie petrolifere si trovano ad affrontare la vera prospettiva di dover chiudere i pozzi. Il settore petrolifero e del gas rappresenta fino al 50 percento del prodotto interno lordo del regno e il 70 percento delle sue entrate all’esportazione. Questo è appena scomparso.

Come ti dirà chiunque abbia incontrato Putin, puoi contrattare quanto vuoi con il presidente russo. Puoi anche stare dalla parte opposta delle due guerre regionali, in Siria e in Libia, e mantenere comunque un rapporto di lavoro, come continua a fare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Ma quello che non devi fare è cercare di chiudere Putin in un angolo. Questo è quanto ha fatto il principe ereditario saudita dando ultimatum a Putin e urlando contro di lui. Putin urla appena, sapendo che la bilancia dei pagamenti russa è in una forma migliore per giocare a quel gioco del poker rispetto a quella saudita.

MBS sta scoprendo ora quanto siano deboli le sue carte. Ad essere sinceri, prima di fare quella telefonata, ha ricevuto consigli da qualcuno altrettanto arrogante e sconsiderato. Il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e consulente per il Medio Oriente, Jared Kushner, il quale aveva ascoltato quello che il principe ereditario saudita stava per fare e non ha obiettato nulla.

Questo spiega perché la prima reazione di Trump è stata quella di dare il benvenuto all’incidente petrolifero. Trump pensava che per ogni centesimo tagliato dal prezzo del petrolio, un miliardo di dollari di potere di spesa dei consumatori sarebbe stato rilasciato a casa. Questo fino a quando la sua attenzione non si è rivolta a quello che il crollo del prezzo del petrolio stava facendo alla sua stessa industria petrolifera.



Arabia Saudita senza petrolio

Con il prezzo di Brent Crude inferiore a $ 20 , Mohammed bin Salman sta per scoprire cosa succede quando il mondo non ha bisogno del suo petrolio. In passato, la risposta standard a quell’ipotesi era l’aspetto condiscendente. Ora non più. La prospettiva che la Arabia Saudita diventi una nazione debitrice è reale.

Il declino finanziario dell’Arabia Saudita è in atto da qualche tempo. Quando suo padre Salman è subentrato il 23 gennaio 2015, le riserve estere ammontavano a $ 732 miliardi. Nel dicembre dello scorso anno si erano ridotte a $ 499 miliardi, una perdita di $ 233 miliardi in quattro anni, secondo l’ Autorità monetaria dell’Arabia Saudita (SAMA).

Anche il PIL pro capite del regno è diminuito, passando da $ 25.243 nel 2012 a $ 23.338 nel 2018, secondo la Banca mondiale. L’uovo del nido è stato diminuito con velocità. L’FMI ​​ha calcolato che il debito netto colpirà il 19% del PIL quest’anno, il 27% l’anno prossimo, mentre il coronavirus e la crisi petrolifera potrebbero spingere i prestiti al 50% entro il 2022.

La guerra in Yemen , un colpo di stato in Egitto e gli interventi in tutto il mondo arabo, hanno sospinto acquisti di armi fuori misura dall’America, progetti di vanità come la costruzione di una città futuristica di Neom , per non parlare dei suoi tre yacht, dipinti e palazzi, ognuno dei quali ha un ruolo in prosciugare le casse saudite.

L’economia saudita era già in difficoltà prima che il coronavirus prendesse piede con un tasso di crescita di appena lo 0, 3 per cento e un calo del 25 per cento nelle costruzioni dal 2017. Aggiungete a ciò il blocco imposto dal coronavirus e la cancellazione di Umrah e Hajj, che attirano circa 10 milioni di pellegrini all’anno e altri 8 miliardi di dollari vengono cancellati dal bilancio.

Ma non è stato solo questo il motivo per cui il principe ereditario saudita ha speso i suoi soldi nel causare il problema. È stato anche dove ha messo i suoi soldi che è andato molto male.

Cattivi investimenti

Un’indicazione di cattivi investimenti è il calo del valore relativo dei fondi sovrani. Il fratello maggiore, l’Arabia Saudita, si ritrova ora sbalordito da quanto sono scresciuti suoi vicini del Golfo molto più piccoli in questo senso.

Il principale fondo sovrano, il Public Investment Fund (PIF), si colloca all’11 ° posto nel mondo, dietro l’Autorità di investimento di Abu Dhabi, l’Autorità di investimento del Kuwait e l’Autorità di investimento del Qatar. Quando i fondi sovrani vengono raggruppati per nazione, gli Emirati Arabi Uniti arrivano per primi con fondi del valore di $ 1. 213 trilioni poi il Kuwait con $ 522 miliardi, il Qatar con $ 328 miliardi e i sauditi con $ 320 miliardi.

Ancor prima che la pandemia di coronavirus prendesse piede, il FMI pensava che i piani per aumentare il PIF a trilioni di dollari non sarebbero stati sufficienti a generare il reddito necessario se i sauditi si fossero diversificati dal petrolio. Se “l’Arabia Saudita dovesse aumentare il suo PIF dagli attuali $ 300 miliardi a questa scala, i rendimenti finanziari da soli non costituirebbero un’adeguata sostituzione del reddito in un mondo post-petrolio. La produzione di petrolio di 10 milioni di barili al giorno, valutata a $ 65 al barile, si traduce attualmente in un ricavo annuo di petrolio di circa $ 11.000 per saudita ”, ha scritto il FMI .

Un’altra misura del declino è quanto è accaduto agli investimenti stessi. Masayoshi Son, CEO del Softbank giapponese, ha ricordato come ha ottenuto $ 45 miliardi dopo aver trascorso solo 45 minuti con MBS per il suo fondo Vision Vision da $ 100 miliardi. ” Un miliardo di dollari al minuto”, ha detto Son . Softbank ha annunciato la scorsa settimana che si aspetta che il suo fondo Vision prenoti una perdita di $ 16. 5 miliardi.

PIF ha pagato quasi $ 49 una quota per una partecipazione in Uber Technologies Inc. nel 2017. Le azioni Uber si sono sprofondate da allora. Ha venduto quasi tutta la sua quota di $ 2 miliardi in Tesla verso la fine del 2019, proprio prima che il titolo Tesla raggiungesse il tetto, con un rally dell’80% quest’anno. A questo ritmo la puntata PIF nel Newcastle United sembra una scommessa solida in confronto.

L’incidente petrolifero arriva a meno di due settimane dopo che PIF, il fondo saudita, ha sprecato altri $ 1 miliardo di quote in quattro compagnie petrolifere europee e la nave da crociera Carnival, che mettono tutti in dubbio la strategia di diversificazione del PIF dal petrolio. ” Non capisco perché il PIF stia facendo quello che stanno facendo ora quando il loro paese avrà bisogno di ogni centesimo”, ha detto al Financial Times un banchiere del Medio Oriente .

“Mi ricorda molto la QIA [Qatar Investment Authority] nei suoi primi anni. C’è una strategia, ma non aderiscono a una strategia. Vogliono alta visibilità ma vogliono anche fare soldi. Vogliono diversificare l’economia, ma vogliono essere opportunisti ”.

Nessuno stimolo finanziario

L’Arabia Saudita oggi non può permettersi lo stimolo finanziario per attutire l’impatto della pandemia che stanno facendo i suoi vicini del Golfo. Il re sta spendendo l’ uno per cento del PIL per sostenere la sua economia durante il blocco, mentre il Qatar sta spendendo il 5,5 per cento, il Bahrain 3 , gli Emirati Arabi Uniti 1, 8.

Esistono molti esempi di esaurimento del denaro. Il re aveva decretato che lo stato avrebbe pagato il 60 percento degli stipendi durante la chiusura del coronavirus.

Ma i dipendenti della più grande società di telecomunicazioni saudita STC ricevono solo il 10 percento dei loro stipendi, mi viene detto, perché il governo non sta pagando alla STC i soldi per il personale addetto alle cure.

Il ministero della sanità saudita ha requisito gli hotel per farli funzionare come ospedali. Invece di risarcire i proprietari di hotel per la perdita temporanea della loro proprietà o pagando loro un prezzo di costo, li stanno costringendo a pagare i costi di gestione oltre ai costi di disinfezione delle camere.

Oppure prendi lo stipendio che i medici egiziani che lavorano nel settore sanitario privato saudita sono costretti a prendere. Coloro che sono in ferie annuali non vengono pagati. Coloro che sono istruiti a lavorare da casa a turni dai loro ospedali per ridurre il rischio di infezione, devono prendere quel tempo dalle loro ferie annuali o lavorare gratuitamente.

Quindi, come riportato da Bloomberg , la prospettiva che la Arabia Saudita diventi una nazione debitoria netta è reale. La domanda è: quanto presto succede.

Jared Kushner with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman

Il FMI ha calcolato che con un prezzo del petrolio compreso tra $ 50 e $ 55 al barile, le riserve internazionali dell’Arabia Saudita sarebbero scese a circa cinque mesi di copertura delle importazioni nel 2024. Con il petrolio a zero, una crisi della bilancia dei pagamenti un tempo impensabile e l’abbandono dell’aggancio con il dollaro è ora tutto troppo probabile.

Effetto regionale

Entrambi i pilastri del piano di Mohammed bin Salman di modernizzare e riformare il suo paese si stanno sgretolando. Il suo piano per generare investimenti esteri vendendo il cinque percento di Aramco su borse estere è andato e ora PIF, il principale veicolo per diversificare la sua economia dal petrolio, è anche nel caos.

Molti nella regione applaudirebbero alla morte di MBS. Ha semplicemente fatto così tanto danno a così tante persone, in particolare in Egitto. In un’era post-petrolifera, MBS perderebbe il suo potere di mecenatismo, il potere di un oligarca che può spendere un miliardo di sterline al minuto e non battere ciglio.

Ma il collasso dell’economia dell’Arabia Saudita, che per decenni è stata la sala macchine dell’economia di tutta la regione, si sarebbe rapidamente sentito in Egitto, Sudan, Giordania, Libano, Siria, Tunisia, che hanno inviato milioni di lavoratori e professionisti del regno e le cui economie sono cresciute per dipendere dalle loro rimesse.

Questa non è una prospettiva che chiunque dovrebbe accettare.



Fonte: Middle East Eye

Traduzione: Luciano Lago