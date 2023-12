Compromessi fatali

di Patrick Lawrence

Non è più sufficiente collegare i giornalisti al punto di vista dell’esercito di cui riferiscono. Sembra che siamo sul punto di intraprendere guerre – guerre enormi, sanguinose e consequenziali – senza alcun testimone.

La pratica dell’embedding, che consiste nel chiedere ai corrispondenti di riferire dalle zone di guerra e di conflitto come membri di una determinata unità militare, mi è sembrata un disgustoso compromesso con il potere, non appena i media americani hanno cominciato ad accettare questa pratica inaccettabile. Si tratta di uno sforzo palese per controllare ciò che i corrispondenti vedono e sentono, e quindi ciò che scrivono o trasmettono, e quindi ciò che penseranno i loro lettori, ascoltatori e telespettatori.

Si tratta, in breve, di uno stratagemma. I militari al potere fingono di rispettare la legittima libertà di una stampa indipendente, mentre i corrispondenti e i caporedattori fingono di comportarsi come corrispondenti coraggiosi e caporedattori di principio.

Non c’è rispetto, né coraggio, né principi in questo. L’integrazione è una farsa, un’offesa da parte di tutti coloro che vi partecipano.

È un atto di privazione dei diritti civili che dà a coloro che leggono o guardano il lavoro dei corrispondenti embedded l’illusione di essere informati mentre sono, per la maggior parte del tempo, tenuti all’oscuro della guerra o del conflitto, che tuttavia sono ansiosi di comprendere.

Come in tanti altri modi, la barbarie israeliana in tempo reale a Gaza ha peggiorato il rapporto tra i media – i media occidentali, intendo – e le potenze di cui dovrebbero riferire. Quanto al pubblico, loro – noi – ci troviamo nella confusione più totale, al punto da perdere l’uso della nostra lingua.

La conseguenza non è il silenzio. È una cacofonia insensata in una strana terra di nessuno dove nulla può essere detto senza il rischio di ritorsioni, condanne o esilio. Il discorso civile è più o meno escluso.

Sembra che siamo arrivati ​​ad un passo decisivo nel processo di integrazione. Non è più sufficiente collegare i corrispondenti al punto di vista dell’esercito di cui riferiscono. Sembra che siamo sull’orlo di guerre – guerre enormi, sanguinose e con conseguenze – senza testimoni.

La settimana scorsa, Politico ha pubblicato un lungo articolo sulla tesi del regime di Biden secondo cui l’attuale “pausa” nella spietata follia omicida di Israele a Gaza e lo scambio di ostaggi dimostrano che le cricche politiche di Washington hanno fatto ciò che era necessario. Non ci vuole molto perché queste persone pericolosamente non qualificate si raccontino storie.

Ma la Casa Bianca rimane ” ‘profondamente, acutamente preoccupata’ per la strategia a lungo termine di Israele e per come potrebbe essere la prossima fase della guerra “, ha riferito Politico . Poi questo:

” E l’amministrazione è preoccupata per una conseguenza indesiderabile della pausa: che essa consentirebbe ai giornalisti un maggiore accesso a Gaza e farebbe più luce sulla devastazione che sta accadendo lì, e volgerebbe l’opinione pubblica contro Israele .

Chiaramente, il popolo di Biden è preoccupato di come sarà il massacro dei palestinesi una volta ripreso – le apparenze non sono tutto, ma quasi. Ma se nessuno è lì per vedere e denunciare la ferocia, nessuno dovrà preoccuparsi di quale forma assumeranno questi massacri.

Trita Parsi del Quincy Institute ha portato alla mia attenzione questa citazione e non posso battere la sua reazione: ” Sono senza parole “.

I'm speechless.



Biden folks feared that a pause in the fighting would enable more journalists to get into Gaza and cover the carnage…



"And there was some concern in the administration about an unintended consequence of the pause: that it would allow journalists broader access… — Trita Parsi (@tparsi) November 22, 2023



Trovo interessante che almeno alcuni collaboratori del regime di Biden sembrino considerare il rapporto tra potere e media come un rapporto antagonistico antiquato. E quanto sarebbe bello se la stampa e le emittenti stesse mandassero i loro corrispondenti a Gaza e riferissero quello che hanno visto come lo hanno visto.

Questo mi sembra perfettamente possibile. La BBC , Al Jazeera e diverse agenzie di stampa – Reuters , Associated Press , Agence France-Presse – sono tra le testate giornalistiche con uffici a Gaza City.

Dal Vietnam

Ma i dati fino ad oggi indicano che la codardia e la sottomissione prevarranno sul coraggio e sui principi sopra menzionati. È così che è iniziata l’integrazione dei giornalisti negli anni successivi al 1975. La sconfitta in Vietnam spaventò il Pentagono e i leader politici, che accusarono i media di aver spinto gli americani contro la guerra. Durante la Guerra del Golfo, dall’agosto 1990 al febbraio 1991, i media americani hanno adottato il principio dell’integrazione dei giornalisti nelle forze armate (“embeddedness”).

Un giornalista di nome Brett Wilkins ha pubblicato un articolo ben documentato su Common Dreams un mese dopo i crimini di guerra delle forze di difesa israeliane a Gaza. In ” I media aziendali statunitensi consentono alle forze di difesa israeliane di controllare ‘tutte le attrezzature’ dei giornalisti impegnati nella Striscia di Gaza “, Wilkins ha esposto l’intera situazione disgustosa. La sua idea principale:

” I principali media statunitensi hanno concesso ai comandanti militari israeliani il diritto di revisione pre-pubblicazione di ‘tutti i documenti e i filmati’ registrati dai loro corrispondenti incorporati nelle forze di difesa israeliane durante l’invasione di Gaza, una precondizione condannata dai difensori della libertà di stampa” .

Wilkins prosegue citando alcuni dei nomi – tra cui CNN e NBC – che indulgono in tale meschinità. E cita l’incompetente Fareed Zakaria che offre la scusa universale per questa palese violazione dell’etica professionale. ” La CNN ha accettato queste condizioni per fornire una panoramica parziale delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza “, ha detto Zakaria.

Per la seconda volta sono senza parole.

Ma assegno il premio a un fotoreporter di nome Zach D. Roberts per il riassunto più conciso di questa parodia quotidiana.

” Quello che la CNN sta facendo qui è creare ulteriori riprese video per le forze di difesa israeliane “, afferma Roberts. ” Questa non sembra affatto una notizia e i dipendenti della CNN che vi hanno partecipato non sono affatto giornalisti “.

Per quanto ne so, ci sono poche o nessuna eccezione a questa pratica riprovevole. Il New York Times ha inviato due corrispondenti e un fotografo all’ospedale Al-Shifa all’inizio di questo mese, e ha avuto l’integrità di riconoscere che erano scortati dall’IDF e di riferire che un buco nel terreno del diametro di un tombino non era visibile. non sembra proprio un centro di comando di Hamas.

What CNN is doing here is creating ad b-roll for the IDF. It's nothing resembling news and the CNN employees that participated in it aren't anything resembling journalists. https://t.co/MuRpyLEbK9 — Zach D Roberts – Photojournalist (@zdroberts) November 5, 2023

Ma le ” anteprime parziali “, per usare l’espressione di Zakaria, non hanno senso, e il Times avrebbe fatto meglio a rifiutare il viaggio se non alle solite condizioni. Mi sembra che questo sia l’unico modo perché la stampa e le emittenti televisive possano recuperare la sovranità professionale che si sono lasciate alle spalle negli anni successivi al Vietnam.

Credibilità devastata

Da allora abbiamo assistito ad un susseguirsi di quelli che considero compromessi fatali. Questo tipo di comportamento fa parte di ciò che ha rovinato la credibilità dei media occidentali, lasciando lettori e spettatori all’oscuro. Oggi siamo ridotti a fare dell’embedding una procedura standard e a considerare la possibilità che i corrispondenti non possano in nessun caso testimoniare conflitti e guerre.

Un tempo i giornalisti erano considerati i custodi della lingua. È stato scrivendo e modificando con rigorosa attenzione alla chiarezza e all’uso corretto che il linguaggio come veicolo di significato è stato preservato e protetto.

Guarda il circo che ci circonda oggi. L’antisemitismo può essere interpretato come si vuole. Lo stesso vale per l’antisionismo. Anti-Israele può significare antisemita, Hamas può essere considerata un’organizzazione terroristica, il genocidio in tempo reale può essere chiamato legittima difesa. Il Times ci invita, nella sua edizione domenicale, a torcerci le mani alla ricerca di “un asse morale in quest’era bellicosa”.

È un invito ad affogare nell’indeterminatezza e nella confusione mantenuta. Attribuisco questo in parte – in gran parte – agli errori di coloro che raccontano quella che viene chiamata – erroneamente, solo un altro esempio – la guerra Israele-Gaza.

Recentemente ho guardato molti video registrati a Gaza e ho visto molte foto scattate sul terreno. Ecco un video degli abitanti di Gaza in fuga per salvarsi la vita, pubblicato due settimane dopo gli attentati da Al Jazeera . Ed ecco alcune foto scattate da Mohammed Zaanoun, fotografo palestinese, e pubblicate il 23 novembre da The New Humanitarian , fondato dalle Nazioni Unite a metà degli anni Novanta.

Questo tipo di materiale, prodotto da giornalisti professionisti, vari tipi di organizzazioni non governative, agenzie di soccorso e altri, è di facile accesso. Che cambiamento di mentalità, che chiarezza nella comprensione e nelle conclusioni di tutti se i nostri principali media rendessero questo tipo di informazioni disponibile a tutti.

Fonte: Consortium News

Traduzione: Luciano Lago