Compare un video con l’evacuazione dei terroristi dell’ISIS ad opera degli USA

Un video ha rivelato come elicotteri delle forze USA hanno evacuato centinaia di terrostisti dell’ISIS in Siria.

Una registrazione recente, diffusa attravrso i social media, mostra un numero di elicotteri che, secondo quanto riferito dalla fonte russa Avia.pro, citando esperti, rende manifesta una operazione di evacuazione di centinaia di terroristi del Daesh (ISIS) effettuata in territorio della Siria.

Di fatto gli esperti ritengono che il video permette di confermare la cooperazione fra terroristi ed esercito degli Stati Uniti, oltre al loro trasferimeto dalla Siria in località dell’Iraq.

Secondo i dati presentati, l’evacuazione era stata effettuata a seguito di una forte offensiva delle forze siriane sotto la direzione del comando russo.

La registrazione apparentemente realizzata dal gruppo di resistenza del Libano, Hezbollah, dimostra come gli elicotteri trasferiscono iun gran numero delgi estremisti.

Non c’è evidenza diretta che i componentoi del gruppo terrorista siano a bordo degli elicotteri, tuttavia le aeronavi sono poi atterrate in un territorio controllato dal gruppo Daesh, come sottolinea il media russo.

Di recente il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha denunciato che migliaia di terroristi erano stati trasferiti in Asia occidentale per mezzo degli Stati Uniti con appoggio regionale ed internazionale.

Giovedì scorso c’era stato un attentato suicida presso l’aeroporto di Kabul dove sono morte 170 person fra cui 13 militari USA, oltre a 150 feriti.

Poco dopp il gruppo terroristico del Daesh ha rivendicato la paternità degli attacchi per mezzo di un comunicato pubblicato da Amaq, braccio mediatico del gruppo, pubblicato su Telegram.

Tutto questo è avvenuto mentre era in corso l’evacuazione di militari e civili , degli USA e di altri paesi, dall’aeroporto di Kabul dopo che il gruppo dei talibani ha preso il controllo del paese.

Nota: Gli americanio hanno dichiarato di conoscere chi siano gli autori dell’attentato e di sapere dove si trovano e questo contribuisce ad alimentare i sospetti sulla collaborazione fra intelligence USA e gruppo del Daesh.

Fonte: Hispan Tv https://www.hispantv.com/noticias/asia-occidental/498060/evacucion-terroristas-isis-siria

Traduzione e nota: Luciano Lago