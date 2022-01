“Commandos americani partecipano alla guerra con lo Yemen per salvare i sauditi”

Un media americano rivela che i commando statunitensi sono stati recentemente coinvolti nella guerra in Yemen per salvare i loro alleati sauditi dalla palude yemenita.

Il quotidiano libanese Al-Akhbar ha pubblicato lunedì un articolo, affermando che le forze speciali statunitensi sono coinvolte nella battaglia in corso in Yemen per sostenere la cosiddetta coalizione a guida saudita.

In effetti, un alto funzionario del Dipartimento della Difesa statunitense (il Pentagono) ha reso pubblico ai suoi tempi il coinvolgimento dei commando statunitensi nella guerra che Riyadh ha condotto dal 2015 contro il Paese più povero del mondo arabo, secondo The American Arabic La rete linguistica Al-Hurra è stata recentemente citata .

Washington aveva anche riconosciuto il suo coinvolgimento indiretto nella guerra contro lo Yemen prima che l’attuale presidente Joe Biden entrasse alla Casa Bianca.

Secondo Al-Akhbar, questo riconoscimento pubblico contiene una serie di segni e messaggi; forse il più importante dei quali è che il corso degli eventi sul campo di battaglia è diventato tale da costringere gli Stati Uniti a un coinvolgimento diretto nella guerra. Inoltre, rivela l’importanza del conflitto, soprattutto nella provincia di Marib (centro-ovest) dello Yemen.

Forze speciali USA e Saudite nello Yemen

L’ambasciatore yemenita in Iran ritiene che la possibile liberazione della città strategica di Marib sarebbe “un punto di svolta nella guerra in Yemen”.

Politicamente , l’annuncio della presenza delle forze speciali statunitensi in Yemen da parte del Pentagono mostra che l’attuale amministrazione statunitense, come le precedenti, non è riuscita a indebolire la volontà della squadra negoziale del governo di salvezza nazionale dello Yemen, nonostante tutto gli sforzi che ha compiuto in questi mesi per intimidirlo e metterlo sotto pressione ”, ha evidenziato il quotidiano libanese.

Il rapporto afferma che il deterioramento della situazione degli aggressori sul campo di battaglia ha portato gli Stati Uniti e il loro alleato israeliano ad agire rapidamente per impedire questo processo e cercare di ritardare l’acquisizione di Marib da parte dell’esercito e dei comitati.

Gli Stati Uniti stanno sprofondando nella stessa palude in cui stanno affondando i loro alleati

Dopo aver evidenziato la resistenza e la fermezza della squadra negoziale yemenita, il quotidiano sottolinea che Washington si renderà conto che tutto ciò che ha fatto con la sua presenza militare in Yemen è solo sprofondare nella palude in cui sono sprofondati i suoi alleati; soprattutto se le autorità del governo yemenita di salvezza nazionale decidono di ampliare la loro risposta militare, e questa decisione abbraccia gli interessi degli Stati Uniti nella regione.

L’esercito yemenita, sostenuto dal movimento popolare Ansarolá, ha promesso di recuperare l’intero territorio nazionale dagli aggressori sauditi e garantire che il Paese sia libero e indipendente. In effetti, l’esercito yemenita ha intensificato negli ultimi mesi le sue operazioni contro il regno arabo ei suoi alleati, e ha compiuto grandi progressi in diversi campi, in particolare a Marib.

Se l’esercito e i comitati popolari yemeniti riusciranno a prendere il controllo del governatorato di Marib, la cosiddetta coalizione saudita subirà un colpo dal quale non potrà riprendersi.

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago