Come vendere la minaccia “Russia-Cina” è utile per gli Stati Uniti

di Salman Rafi Sheikh

Attualmente, se esiste una questione negli Stati Uniti che trae uguale sostegno sia dai Repubblicani che dai Democratici, è il fatto che la Cina rappresenta la minaccia più seria alla supremazia globale degli Stati Uniti. Collegato a questa c’è l’altro punto di accordo, cioè lo sviluppo di una coalizione globale contro la Cina.

Il Segretario di Stato dell’amministrazione Trump, Mike Pompeo, è stato in missione per tutto il suo mandato per costruire quella coalizione. Allo stesso compito si è dedicata anche l’amministrazione Biden. In effetti, il livello di deterioramento che abbiamo visto nelle relazioni USA-Cina durante l’era Biden supera i problemi causati dall’amministrazione Trump. Lo stesso vale per la geopolitica statunitense nei confronti della Russia. L’operazione militare russa in corso in Ucraina ha consentito agli Stati Uniti di consolidare la propria posizione nei confronti dell’Europa.

Un modo molto utile per gli Stati Uniti di mantenere la loro egemonia è attraverso la vendita delle loro armi ai loro alleati. La vendita di sistemi d’arma è un’attività multidimensionale. Da un lato, gli Stati Uniti guadagnano miliardi di dollari vendendo armi. D’altra parte, vendendo i suoi sistemi d’arma ai suoi alleati, Washington accresce enormemente la dipendenza di questi paesi dagli Stati Uniti.

Tutto questo si ottiene, innanzitutto, vendendo al mondo la propaganda della minaccia Cina-Russia. Non sorprende, quindi, vedere che dall’inizio delle tensioni tra Russia e Ucraina – iniziate a causa della spinta degli Stati Uniti ad espandere la NATO all’Europa orientale per accerchiare la Russia – le finanze del complesso militare-industriale statunitense sono aumentate enormemente.

Come indicato dai media statunitensi, dallo scoppio della guerra Russia-Ucraina, le quote di mercato delle principali compagnie militari statunitensi sono aumentate enormemente, con Lockheed Martin che ha registrato una crescita del 25% mentre le azioni di Raytheon hanno guadagnato il 16,4% nello stesso periodo. Per queste aziende, la crisi provocata dagli Stati Uniti rappresenta quindi un’importante opportunità di business. Lo ha infatti confermato in tante parole James Taiclet, lo stesso CEO di Lockheed Martin.

Il 25 gennaio, in un incontro di “richiesta di guadagno” con gli investitori, il CEO di Lockheed ha riferito loro che,

“Se guardi al livello di minaccia in evoluzione e all’approccio che alcuni paesi stanno adottando… in particolare la Russia oggi, in questi giorni, e la Cina, c’è una rinnovata competizione di grandi potenze che include la difesa nazionale e le minacce a questa… E il contributo che possiamo dare come LM è aumentare l’efficienza e l’affidabilità dei nostri prodotti che abbiamo oggi per i nostri clienti. E in secondo luogo, cercare di portare questa tecnologia digitale del 21° secolo nell’impresa in un modo che ci permetta di stare al passo con gli avversari mentre sviluppiamo sistemi ancora più nuovi e avanzati”.

Stanno già coniando denaro in modi che integrano l’economia politica complessiva degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno fornito assistenza militare all’Ucraina, sistemi d’arma forniti direttamente da queste società. L’assistenza militare fornita all’Ucraina per un valore di milioni di dollari fa parte del pacchetto di aiuti totale di 13,6 miliardi di dollari per l’Ucraina. Questo aiuto rende gli Stati Uniti, da un lato, l’unico “protettore” dell’Europa e, dall’altro, apre la strada ad altri paesi per fare sempre più affidamento sugli Stati Uniti per le loro esigenze di difesa.

Allo stato attuale, molti paesi in Europa, inclusa la Germania, hanno modificato le proprie politiche di difesa. La Germania sta persino acquistando jet F-35, creando così molte più opportunità commerciali per il complesso militare-industriale statunitense.

La crescita esponenziale che sta vivendo il complesso militare-industriale statunitense non è legata al solo conflitto Russia-Ucraina. Gli Stati Uniti hanno effettivamente venduto la minaccia cinese a paesi rilevanti, ad esempio l’Australia.

Come indicano alcuni rapporti recenti, l’Australia è pronta ad acquistare più sistemi d’arma dagli Stati Uniti per proteggersi dalla “minaccia cinese”. Il 5 aprile, il ministro della Difesa australiano Peter Dutton, riferendosi alla “minaccia Russia-Cina”, ha dichiarato che spenderanno 2,6 miliardi di dollari per aumentare la deterrenza dell’Australia nei confronti di potenziali avversari. Per citarlo, “C’era un presupposto di lavoro che un atto di aggressione della Cina nei confronti di Taiwan potesse aver luogo negli anni ’40 del 2000. Penso che la linea temporale ora sia stata drammaticamente compressa”.

Data la cosiddetta natura “imminente” dell’attacco cinese, entro il 2024 i caccia australiani FA-18F Super Hornet sarebbero stati armati con missili aria-superficie migliorati di fabbricazione statunitense.

Oltre a questo, l’Australia ha anche appaltato la Raytheon Technologies e la Lockheed Martin per aiutare a costruire sistemi d’arma guidati nel paese. Come indicano i rapporti, il governo australiano ha in programma di spendere 761 milioni di dollari per costruire un sistema di missili guidati.

Questa partnership con il complesso militare-industriale degli Stati Uniti si aggiunge alla dichiarazione del 5 aprile degli alleati dell’AUKUS che ha mostrato la cooperazione nel campo di “guerra ipersonica e contro-ipersonica e capacità di guerra elettronica, nonché per espandere la condivisione delle informazioni e per approfondire la cooperazione su innovazione della difesa”.

È abbastanza importante sottolineare che questa rinnovata cooperazione avviene sullo sfondo di quella che la dichiarazione ha definito “l’invasione non provocata, ingiustificata e illegale dell’Ucraina da parte della Russia”, mostrando come gli Stati Uniti, insieme al loro alleato collaudato nel tempo, continuano a vendere la “minaccia russa” attraverso il Pacifico per mantenere quello che gli Stati Uniti chiamano un Oceano Pacifico “libero e aperto”.

Tuttavia, poiché i dettagli dei profitti e dei contratti che le società statunitensi stanno generando proprio durante questa crisi mostrano che, per gli Stati Uniti, non si tratta mai di fare nulla per mantenere un sistema “libero”. Al contrario, si tratta sempre di avvantaggiare gli Stati Uniti, sia dal punto di vista geopolitico che economico.

Più contratti per le compagnie militari statunitensi significano più affari, il che significa più posti di lavoro per gli americani in quelle compagnie. Più questi paesi acquistano armi dagli Stati Uniti, maggiore è la loro dipendenza dagli Stati Uniti per la loro difesa e sopravvivenza. È così che Washington mira a mantenere la sua supremazia.

Salman Rafi Sheikh, ricercatore-analista di Relazioni internazionali e affari esteri e interni del Pakistan, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook (Fonte)

Traduzione: Luciao Lago