Come si sta preparando “Israele” per la terza guerra?

Un articolo scritto da Aliph Sabbagh, editorialista di questioni israeliane per il sito televisivo libanese di notizie al-Mayadeen:

Commentatori militari, ricercatori presso centri di studi strategici, gran parte delle figure politiche al potere in Israele sono quasi unanimi sul fatto che la terza guerra sia inevitabile e che sarà più devastante di qualsiasi guerra precedente. Prevedono anche che Israele pagherà un prezzo molto alto.

Sono necessarie domande aperte: quando? Come verrà attivata? quale sarebbe la sua portata? Come puoi garantire i tuoi risultati in anticipo?

Sarebbe un conflitto limitato a Hezbollah in Libano o alla resistenza palestinese nella Striscia di Gaza, o a ciascun fronte separatamente? O i fronti sarebbero uniti? La guerra potrebbe iniziare al confine settentrionale e trasformarsi in una guerra regionale su più fronti? Gli Stati Uniti saranno dalla parte di Israele, dandogli il via libera e la copertura politica e militare durante i giorni della guerra, o, come al solito, li limiteranno a pochi giorni, dopodiché cercheranno di porre fine alla guerra senza che Israele raggiunga i suoi obiettivi o lavorerà per evitare la sua espansione?

Tutte queste e altre domande vengono sollevate nel menu del gabinetto della politica di sicurezza a Tel Aviv e discusse da tutti i centri di ricerca strategica in Israele e negli Stati Uniti, che sono pieni di ex generali degli eserciti americano e israeliano, veterani dell’intelligence ufficiali ed esperti strategici di diverse nazionalità, comprese le nazionalità arabe.

Tutti sono impegnati a garantire la supremazia e l’egemonia israeliana in Medio Oriente, il che richiede la distruzione di qualsiasi potenza emergente, economica, scientifica o militare.

Parlano di “terza guerra”, e questa può essere intesa come la “terza guerra in Libano“, dato che l’aggressione del 1982 è stata denominata la prima guerra, e l’offensiva del 2006 è stata la seconda guerra contro il Libano, secondo le etichette israeliane .

Parlando di “terza guerra”, sono convinti che la prossima guerra sarà regionale, e non resterà entro i confini del Libano. Parlano della terza “guerra”, non di un’ulteriore “operazione o campagna militare”.

Qual è la differenza tra guerra e campagna militare?

Secondo le definizioni accettate da Israele, una campagna militare è una decisione di condurre una campagna con strumenti militari per raggiungere obiettivi predeterminati.

Per quanto riguarda la guerra, di solito si svolge tra due paesi o due parti, con l’obiettivo di risolvere il conflitto con strumenti militari, dopo il fallimento dei mezzi diplomatici. C’è chi dice che la guerra, a differenza della campagna militare, deve finire con la vittoria, mentre la campagna militare può concludersi con il raggiungimento dei suoi obiettivi specifici. Quanto alla nozione di vittoria, è il riconoscimento della sconfitta da parte dell’altra parte, e la sua convinzione di essere incapace di combattere di nuovo.

Quindi “Israele” sta pianificando un’ulteriore guerra o campagna militare? E come ?

Come parte di queste discussioni, il National Security Research Center ha pubblicato un libro del colonnello Amit Saar (un alto ufficiale dell’intelligence) nel marzo 2019, intitolato “Come iniziare una guerra che nessuno vuole”.

L’autore si è occupato di due modelli di guerre che non erano state pianificate in precedenza, come sostiene, ovvero la guerra del luglio 2006 e l’offensiva del bordo protettivo del 2014. Il nucleo della ricerca è la dinamica della guerra, l’escalation e l’impatto di il comportamento delle parti, in particolare quella israeliana, in questa dinamica.

Sempre con questo titolo, il Centro di Pensiero Militare Multidisciplinare “Dado” ha pubblicato un lungo studio preparato dal Dr. Udi (Ehud) Golan, nel gennaio 2020, e pubblicato dal Centro nel marzo 2020, in cui discute gli scenari del “ battaglia tra le due guerre” e dell’“escalation imprevista da entrambe le parti, che si trasforma in una guerra regionale”.

Ma chi segue con perseveranza il discorso ufficiale o semi-ufficiale in ‘Israele’, e ciò che sta accadendo sul campo, sa bene che siamo di fronte a un titolo fuorviante di uno scenario ben studiato, il cui scopo è quello di ‘ Coinvolgi gli Stati Uniti in una guerra regionale “non intenzionale”. Come se la guerra fosse stata imposta a “un Israele povero e pacifico”, che non cerca le guerre, ma le viene imposto suo malgrado!

Prova della validità di questa analisi è che il suddetto ricercatore presenta tutte le guerre che Israele ha condotto come esempi di guerre non pianificate, ma piuttosto imposte, inclusa la guerra del giugno 1967.

Uno degli obiettivi di questo discorso “difensivo” è quello di rendere più facile per il governo giustificare qualsiasi perdita umana alla popolazione israeliana, perché il discorso difensivo dà legittimità pubblica alla guerra, perché è una guerra “difensiva” che deve essere combattuta. Inoltre, questo discorso dà all’Occidente una legittimità e un sostegno a cui Israele non rinuncia nelle sue aggressioni contro i suoi vicini.

Alla fine del suo studio, Golan afferma che una delle lezioni che l’IDF ha imparato dalle guerre dopo la guerra del luglio 2006, e che è stata poi praticata, è la necessità di iniziare la battaglia “con un attacco militare importante, al fine di assicurare che la durata della guerra sia breve, che si risolva rapidamente o che venga fermata quando Israele lo sceglierà, con l’aiuto di forze politiche straniere capaci di influenzare l’altro campo”.

Forze Israeliane

Scenari della 3a guerra

Per quanto riguarda gli scenari della terza guerra, l’editorialista militare Ron Ben Yishai (“Ynet”, 1 febbraio 2020) ha fatto riferimento a un incontro di leader militari israeliani, europei e americani di cui non sono stati resi noti i dettagli e di cui ha trasmesso il contenuto:

“Nella prima notte dell’escalation, tutti i principali attori del fronte nord-orientale colpiscono, l’intensità e il grado di letalità intensificati da atti di ritorsione o vendetta.

“Israele”, che bombarderà il Libano per via aerea per la prima volta dalla seconda guerra del Libano, bombarderà 80 obiettivi, tra cui 3 fabbriche che producono razzi precisi. Saranno uccisi civili libanesi e membri di Hezbollah. Tuttavia Hezbollah non resterà in silenzio, intensificherà i suoi attacchi. Da tutti gli scenari discussi in questa riunione si può intuire che Israele agirà sulla base di informazioni precise e che qualsiasi attacco dovrà prima essere diretto contro missili di precisione, sapendo che qualsiasi operazione militare o guerra in futuro porrà un serio dilemma. Dovremmo passare a una terza guerra, che sarà regionale e mirata a essere risolta rapidamente o continuare nelle battaglie tra le due guerre? Tutto può cambiare”.

Sotto il titolo “La terza guerra del Libano, il suo carattere generale e i mezzi per risolverlo”, Ofer Yisraeli, esperto geostrategico internazionale e ricercatore presso il Centro interdisciplinare di Herzliya (Makor Rishon 31/12/2019), ha scritto:

Per posticipare o evitare la guerra, e allo stesso tempo risolverla se scoppia, il governo di Israele è tenuto a condurre una serie di operazioni politiche e militari all’interno del Libano e anche a livello regionale, prima, durante e anche dopo la guerra .

Sarà un piano globale. Israele opera con una visione ampia che include molteplici mezzi non militari, come una campagna diplomatica, economica e psicologica, fino allo scoppio della guerra e dopo di essa, secondo la dottrina di Sun Tzu ”(Tzu ritiene che lo scopo di ogni guerra è quello di raggiungere una soluzione militare rapida e definitiva).

Il momento migliore, dice Tzu, è sconfiggere il tuo nemico senza una guerra. E se ciò non accade, vanifica la strategia del tuo nemico. Se ciò non accade, stringi alleanze contro di lui. L’ultima soluzione è uno scontro sul terreno con il nemico, e la peggiore soluzione in tempo di guerra è imporre un assedio al nemico.

D’altra parte, l’uso di mezzi militari estesi, con elevate capacità, con lo scoppio della guerra e durante essa, si basa sulla dottrina di Carl von Clausewitz, che adotta l’equazione dell’unità dello Stato. , l’esercito e le persone.

Da un punto di vista politico, Yisraeli ha affermato: “Israele deve acquisire legittimità per condurre un futuro attacco contro Hezbollah, al fine di eliminare la sua potenza militare in Libano. L’operazione richiede un “attacco” mediatico internazionale che accusa duramente Hezbollah di tutto ciò che sta accadendo in Libano, e lo ritiene responsabile. Allo stesso tempo, Israele deve operare attraverso canali politici aperti e segreti contro i più importanti attori internazionali della politica libanese arena, e incitarli a spingere Hezbollah fuori dalla sfera di influenza dello stato. Tra questi attori, gli Stati Uniti che finanziano l’esercito libanese con decine di milioni di dollari l’anno. E la Francia, un ex stato coloniale in Libano e profondamente influente nella politica libanese,

Per quanto riguarda “l’aspetto militare”, ha detto: “Questo è l’aspetto più importante e dovrebbe essere basato sui principi di base della guerra e sull’essenza della migliore strategia per ottenere la vittoria. militare.

Primo, l’IDF dovrebbe astenersi dal combattere su due o più fronti. Pertanto, prima della guerra, dovrà lavorare per ridurre gli attriti con Hamas a Gaza e le forze iraniane in Siria.

In secondo luogo, è necessario definire obiettivi chiari per la guerra, in primo luogo la distruzione di Hezbollah e delle sue capacità militari, oltre a garantire la stabilità dello stato libanese alla fine della guerra.

In terzo luogo, l’IDF deve prepararsi a distruggere i centri di gravità di Hezbollah – il vasto arsenale di razzi che l’organizzazione può distribuire e piantare in tutto il paese, ma anche il suo leader, Hassan Nasrallah, la cui neutralizzazione minerebbe la capacità di combattere e il desiderio dei militanti di continuare l’azione. , Israele dovrebbe anche minare la capacità dell’organizzazione di ricostruirsi alla fine della guerra.

Forze missilistiche di Hezbollah

In quarto luogo, il ricorso alla sorpresa è una parte essenziale di qualsiasi strategia di successo.

Prima l’offensiva diplomatica

Nell’ambito dell'”offensiva diplomatica” che Israele deve condurre con la comunità internazionale fino allo scoppio della guerra, deve, secondo Israele, convincere gli eminenti leader della scena regionale e internazionale che la “terza guerra in Libano Se scoppia cambierà radicalmente le regole del gioco, e Israele non permetterà un ritorno alla situazione iniziale oa quella che prevaleva prima dello scoppio della guerra. Perché la guerra mirerà a creare una nuova realtà futura, e questo deve essere nell’interesse di Israele. Il che sarebbe compatibile, improvvisamente o meno, con gli interessi dei cittadini libanesi, ovvero la distruzione di Hezbollah come organizzazione militare e l’eliminazione dell’ostacolo che pone alla stabilità e alla prosperità della società libanese)).

Nel considerare questo discorso, bisogna tener conto della data della sua pubblicazione, ed è naturale che la stesura e la discussione della ricerca siano avvenute prima, cioè prima della cosiddetta “rivoluzione” del 17 ottobre 2019 in Libano.

Dobbiamo rivedere tutto ciò che è accaduto sul fronte libanese, compreso il ritiro dei fondi sauditi dalle banche libanesi, il bombardamento del porto di Beirut e l’interruzione della formazione di un governo libanese, a meno che non sia conforme agli standard dell’Arabia Saudita, Stati Uniti, Francia e “Israele”. Dovremmo rivedere ciò che è successo e ciò che sta accadendo sul fronte iraniano come una deformazione della posizione iraniana e imporre le sanzioni massime su di essa, e attaccare le navi mercantili iraniane nel Mar Rosso o nel Mediterraneo, quando si redige questo documento fino ad oggi, più precisamente durante l’ultimo mese.

Sto parlando dei tentativi di Israele di incitare gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Romania contro l’Iran, con il pretesto dell’attacco della nave israeliana nel Mar Arabico. Così come la campagna di odio condotta da Arabia Saudita, USA e e Francia contro Hezbollah in Libano, e la campagna mediatica internazionale che la incolpa di tutte le tragedie che accadono ai libanesi…

Nessuna campagna, nessuna guerra

Nonostante tutte queste campagne e preparativi militari, politici e mediatici, Israele non ha osato lanciare una guerra e nemmeno una campagna militare contro Hezbollah. Come mai?

Il succo della risposta a questa domanda sta nel fatto che nessuno in Israele o negli Stati Uniti può garantire i risultati della guerra che stanno per intraprendere.

Nei dettagli:

Primo, se Trump non ha dato a Netanyahu il via libera per andare in guerra, perché Biden dovrebbe dare il via libera a Naftali Bennett? Soprattutto perché il segretario di Stato americano Anthony Blinken non si fida delle informazioni trattenute dall’intelligence militare israeliana e la sfida più grande per gli Stati Uniti è la Cina, non l’Iran.

In secondo luogo, il recente tentativo militare israeliano di bombardare siti libanesi e la risposta di Hezbollah hanno dimostrato che Israele non ha l’intelligence necessaria per la guerra, né stime corrette della capacità e della volontà di Hezbollah di rispondere a qualsiasi aggressione israeliana. A ciò si aggiunge la recente aggressione contro la resistenza palestinese a Gaza, assediata da 14 anni.

Terzo, la debolezza del governo di Naftali Bennett e la possibilità della sua caduta immediata allo scoppio di una guerra contro il Libano, i suoi due leader sapendo che il loro avversario, Netanyahu, non li aiuterà nella guerra.

Reparto di Hezbollah

In quarto luogo, sembra che il pubblico israeliano non sia convinto della necessità della guerra, soprattutto perché soffre del flagello del romanzo Coronavirus, che non gli ha dato abbastanza tempo fino a quando non è tornato più mortale di prima. Inoltre, il pubblico israeliano non è convinto della necessità di andare in guerra, poiché tutte le valutazioni militari e dell’intelligence israeliane affermano che Hezbollah non è interessato alla guerra, e il pericolo dei missili di precisione è quello che “non è aumentato nella consapevolezza del pubblico in generale . Pertanto, il pubblico non è pronto a fare sacrifici in una guerra non necessaria.

Da lì, un certo numero di professionisti e ricercatori dei media si sforzano di superare questa barriera, tra cui la ricercatrice per la sicurezza nazionale Fenina Shuker, che ha scritto sul quotidiano Israel Hayom il 20.07. / 2021, un articolo dal titolo: “Non abbiate paura della battaglia sul campo. “

Esorta i leader politici e militari a fare la guerra e a non aver paura di una battaglia sul campo, e dichiara: “È tempo di lasciar andare la paura e che il fronte interno non possa sopportare sacrifici. È tempo di dimostrare che il pubblico è pronto a sacrificarsi quando è convinto che la guerra è inevitabile e sincera. »Non abbiate paura del fango libanese. “

Così, dopo il recente fallimento militare e di intelligence, il governo Bennett-Lapid non ha altra scelta che attenersi agli scenari sviluppati da Ofer Yisraeli sopra dal 2019. Chiunque osservi gli eventi è sicuro che il governo di “Israele” guidato da Bennett-Lapid procede secondo questo scenario in pieno coordinamento con l’amministrazione Biden, Macron e Mohammed ben Salman, recentemente affiancata dalla Gran Bretagna.

Tradotto dalla nostra redazione

Fonte: Al Mayadeen