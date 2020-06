Come risponderanno l’Iran e la Siria alla guerra economica degli Stati Uniti?

da Redazione

Come reagiranno l’Iran, la Siria e il movimento Hezbollah alla guerra economica degli Stati Uniti? Quali opzioni sono considerate per ridurre l’effetto di questi embarghi?

Sanzioni statunitensi Contro la Repubblica islamica dell’Iran e la Siria cercano obiettivi diversi, ma allo stesso tempo strettamente correlati fra loro.

L’arroganza globale degli USA, attraverso sanzioni contro l’Iran, mira a costringere questo paese a negoziare il suo programma missilistico e quindi a indebolire il suo ruolo rilevante in Asia occidentale. Nel frattempo, le sue misure punitive contro la Siria, applicate ai sensi del cosiddetto “Caesar Act”, mirano ad espellere gli alleati di Damasco dal territorio siriano e frenare il sostegno del paese arabo all’Asse della Resistenza.

La suddetta legge va oltre ogni altra sanzione preventiva, poiché attacca non solo i principali membri del governo siriano, ma anche contro qualsiasi altra persona che negozia con loro, sia siriana che di qualsiasi altra nazionalità. Questo include, in particolare, le entità impegnate in attività di ricostruzione, nonché le operazioni relative alle industrie aeronautiche, petrolifere e del gas; la fornitura di aiuti umanitari è esente.

Siriani protestano contro le sanzioni

Washington ha anche imposto l’embargo al Movimento di resistenza islamica in Libano (Hezbollah), a causa del fatto che, generando conflitti e guerre, il paese nordamericano non ha potuto fermare l’avanzata dell’Asse della Resistenza, che è considerata una spina nel fianco degli Stati Uniti d’America e del suo alleato nella zona, il regime israeliano.

Alcuni membri del parlamento siriano sottolineano che l’assedio USA alla Siria non è una novità, poiché esiste già da molti anni; oltre a sottolineare che gli Stati Uniti vorrebbero lasciare la Siria, ma la lobby sionista ha fatto pressioni sul governo americano e gli ha richiesto di sollecitare gli alleati della Siria (Russia, Iran e Hezbollah) a lasciare il territorio siriano.

In effetti, gli Stati Uniti e il regime di Tel Aviv non cercano più di rovesciare il governo del presidente siriano Bashar al-Assad attraverso un blocco economico perché sanno con certezza che il governo siriano e l’Asse della Resistenza rimarranno e non saranno mai sconfitti. In realtà, quello che stanno cercando di ottenere è che la Siria torni nell’anno 2011, un periodo in cui non c’erano consulenti militari dell’ Iran, il paese che guida l’asse della resistenza e non vi era la presenza delle truppe russe.



Tenendo conto di queste misure e della pressione esercitata contro l’Iran e la Siria, è tempo di rispondere alle seguenti domande:

Quali opzioni ha l’Asse della Resistenza per affrontare il blocco economico degli Stati Uniti?

Questa guerra economica si trasformerà in uno scontro militare?

La Repubblica islamica dell’Iran sta prendendo in considerazione varie opzioni per rispondere alle sanzioni statunitensi contro la Siria e la sua risposta non si limiterà esclusivamente all’invio di navi in ​​questo paese, come ha fatto quando ha deciso di rompere il blocco USA contro il Venezuela.

Secondo diversi analisti, l’Iran ignorerà la legge di Cesar e sfiderà Washington rafforzando i suoi legami con Damasco, una strategia che mostra che il paese persiano farà tutto il possibile per neutralizzare gli effetti delle sanzioni sopra menzionate. Per più di 40 anni, Teheran è stata il bersaglio degli embargo illegali che gli Stati Uniti gli hanno imposto e attualmente, dopo l’uscita degli USA dall’accordo nucleare ( JCPOA, per il suo acronimo in inglese), le sanzioni sono diventate più severe ed hanno inciso nel sistema conomico iraniano.

Data questa situazione, l’Iran diventerà l’unico paese a non essere pregiudicato dalle sanzioni. A differenza di altri stati, la legge di Caesar non può limitare il paese persiano o danneggiare le sue attività in Siria. La posizione di Teheran riguardo ai nuovi sviluppi è simile alla sua posizione politica nei primi giorni dell’inizio della crisi siriana, e questo atteggiamento è completamente contrario agli obiettivi della Legge Caesar , il cui scopo ultimo è porre fine alla presenza dell’Iran nel territorio siriano. Con i nuovi blocchi, gli Stati Uniti possono congelare le risorse di chiunque abbia a che fare con Damasco, indipendentemente dalla nazionalità, quindi includerà la diffusione oltre il territorio siriano e prenderà di mira la Russia e l’Iran, i principali alleati di Al-Asad.

Assessori iraniani in Siria

L’Iran ha subito le peggiori sanzioni della storia grazie all’applicazione delle linee guida del leader della rivoluzione islamica, l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei, che ha sottolineato la necessità di adottare una “economia di resistenza” come modello per contrastare, in modo efficace ,le sanzioni americane. La spedizione di diverse navi carichi di benzina in Venezuela è considerata un chiaro esempio del trionfo dell’Iran sul regime di sanzioni USA. Due anni fa, Washington sognava di impedire l’importazione di benzina dall’Iran, ma ciò che non si poteva immaginare è che Teheran sarebbe diventato autosufficiente e avrebbe esportato carburante oltre i suoi confini, in particolare in Venezuela.

Senza dubbio, le sanzioni contro la Siria non sono più severe di quelle anti-iraniane, dal momento che Damasco può usare l’esperienza del paese persiano per neutralizzare gli effetti delle sanzioni contro di essa. Inoltre, gli amici della Siria possono aiutare a neutralizzare l’effetto di tali sanzioni e quindi infliggere sconfitte a Israele e agli Stati Uniti.

Ricordiamo che lo scopo della cosiddetta Legge di Caesar è destabilizzare la Siria e prevenirne la ricostruzione. Secondo gli americani, la Siria non deve godere di alcuna stabilità e deve sempre trovarsi in una posizione di debolezza a causa della sua presenza in prima linea nella lotta contro Israele. Pertanto, il primo obiettivo degli Stati Uniti è per impedire al Paese arabo di raggiungere la tanto attesa stabilità e sicurezza, e quindi indebolire l’Asse della Resistenza.

In realtà, possiamo avventurarci nell’obiettivo principale degli Stati Uniti L’annuncio di questa legge è di rafforzare la posizione di Israele nella regione, poiché, oggi, il regime sionista è in costante declino e affronta problemi interni ed esterni, molti dei quali lungi dall’essere risolti.

La temporalità della suddetta legge mostra che gli Stati Uniti, dopo aver subito successive sconfitte dei loro proxi sul campo di battaglia, sono ricorsi al piano B ed hanno proclamato l’emanazione del ” Cesar Act” per contrastare le vittorie dell’esercito siriano e dei suoi alleati dell’Asse della Resistenza, che ha recuperato la maggior parte delle aree che erano sotto il controllo dei terroristi dall’ISIL (Daesh, in arabo) e dal Fronte di Al-Nusra (lo stesso stile di Fath Al-Sham Front) nel territorio siriano.

Non cerchiamo di negare gli effetti negativi delle sanzioni statunitensi. nelle vite dei siriani, che hanno avuto a che fare con una guerra mondiale per quasi un decennio; tuttavia, vogliamo conoscere la risposta della Siria a queste sanzioni crudeli e unilaterali degli Stati Uniti o almeno le loro soluzioni per ridurre l’impatto di questi embarghi sulla vita dei cittadini.

La Siria è un grande paese e deve avere fiducia in se stessa per superare questa crisi economica e deve applicare una politica anticorruzione e concentrarsi sul settore agricolo. Come ha sottolineato il primo ministro Hussein Arenus, il governo siriano sta sviluppando un piano globale per lo sviluppo dell’agricoltura, al fine di rafforzare la capacità dei cittadini siriani di sopportare l’assedio ingiusto e resistere alla politica degli Stati Uniti che cerca di prendere per fame le nazioni che resitono alla sua egemonia . Allo stesso modo, la Siria può approfittare dell’opportunità generata dallo scoppio della guerra commerciale ed economica tra Cina e Stati Uniti, dirigersi verso l’Asia orientale e attirare investitori e prodotti cinesi per far prosperare la sua economia.

Combattenti di Hezbollah

Da parte sua, Hezbollah in Libano ha numerose opzioni per contrastare le sanzioni statunitensi e la guerra di 33 giorni contro il regime israeliano nel luglio 2006 è stata una testimonianza della vittoria della Resistenza al progetto statunitense per la regione dell’Asia occidentale. Con le sanzioni, gli Stati Uniti e il regime israeliano sta cercando di distruggere l’unità tra siriani e libanesi, come indicato dal segretario generale di Hezbollah, Seyed Hasan Nasrallah, nel suo ultimo discorso.

Ecco perché gli Stati Uniti stanno forse usando i loro ultimi strumenti per avere successo, mentre la sua situazione interna è critica. Tuttavia, Washington ignora ciò che lo attende. “Gli alleati della Siria hanno appoggiato questo paese con tutte le loro forze e non lo hanno abbandonato per un solo momento, né lo abbandoneranno nella guerra economica degli Stati Uniti”, ha sottolineato il leader di Hezbollah in un messaggio che sembra avere implicazioni politiche e militari.

Innanzitutto, se gli Stati Uniti eccedono i loro limiti, Hezbollah e la Resistenza della regione dispongono di abbastanza opzioni e alternative per rispondere a queste violazioni al fine di stabilire nuove regole nel conflitto.

In secondo luogo, le dichiarazioni di Nasralá evidenziano la piena fiducia del movimento libanese in sé stessi. Il massimo funzionario di Hezbollah ha affermato che Israele e i suoi lacchè non saranno in grado di rovesciare l’Asse della Resistenza, il che significa che l’Asse della Resistenza è altamente preparato a contrastare la pressione americana e israeliana; oltre ad essere pronto ad entrare in un nuovo confronto militare con i suoi nemici, anche se il suo costo è quello di cambiare la mappa dell’Asia occidentale.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago