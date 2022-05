Come risponderà la Russia all’adesione della Finlandia alla NATO?





L’osservatore militare di Izvestia Anton Lavrov sulla possibile risposta della Russia all’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO

L’ingresso nel blocco militare, ora apertamente ostile, di due Stati confinanti precedentemente neutrali cambierà inevitabilmente la situazione della sicurezza nel nord-ovest del nostro Paese. Il 12 maggio, il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una dichiarazione ufficiale secondo cui la Russia sarebbe stata costretta a “prendere misure di ritorsione, sia tecnico-militari che altro, al fine di fermare le minacce alla sua sicurezza nazionale che insorgono in questo senso”. Tuttavia, il ministero degli Esteri non ha specificato quali sarebbero queste misure.

Dopo l’adesione al blocco NATO, i modesti eserciti e le forze aeree dei nostri vicini non saranno in grado di aumentare significativamente il suo potenziale. Sarà più pericoloso per la Russia utilizzare il territorio della Finlandia per collocarvi basi e infrastrutture militari di altri Stati partecipanti.

Non c’è dubbio che subito dopo l’espansione del blocco, gli Stati Uniti e i loro più stretti alleati, con il pretesto di proteggersi dalla “minaccia russa”, inizieranno a promuovere attivamente l’idea di acquartierare molti dei loro gruppi di battaglioni in Finlandia. Questo è già stato fatto negli Stati baltici.

Questo pericolo, tuttavia, non richiederà un grande raggruppamento delle forze di terra russe. La Finlandia e la Russia sono interconnesse da alcune strade a bassa capacità. A causa della natura complessa del terreno, le aree adatte a un’invasione di terra sono poche e tutte ben note. Non confrontare con l’enorme e quasi trasparente confine con l’Ucraina.

Aviazione russa

La densità del raggruppamento di truppe russe nell’area di San Pietroburgo è già piuttosto alta. È stato creato tenendo conto dell’appartenenza alla NATO degli stati baltici. Certo, sarà necessario continuare a rafforzare l’exclave di Kaliningrad, ma questi piani non risentono radicalmente del nuovo status dei due stati scandinavi.

La sorveglianza radar dello spazio aereo finlandese dovrà essere effettuata molto più da vicino. Ora non sarà un buffer neutro. Non solo gli aerei con equipaggio e gli elicotteri, ma anche i veicoli aerei senza equipaggio dovranno essere rilevati e tracciati. Quanto sono pericolosi – lo no dimostrato tutti i conflitti moderni.

Per controllare le frontiere aeree, sarà necessario migliorare le reti dei radar di difesa aerea, nonché costruire un radar oltre l’orizzonte nelle profondità della Russia in grado di “tenere d’occhio” costantemente i nuovi membri della NATO e quest’area nel complesso. Da qualche parte vicino a San Pietroburgo, e poi vicino a Murmansk, i promettenti sistemi missilistici antiaerei S-500 saranno più veloci.

Come risposta asimmetrica, molto probabilmente sarà finanziata la creazione e il dispiegamento di una nuova generazione di armi di precisione a lungo raggio. Sarà utile sia per respingere possibili attacchi sul territorio russo, sia per tenere sotto tiro le basi e le strutture della NATO, che possono essere schierate in Finlandia e Svezia. Prima di tutto, stiamo parlando di missili da crociera lanciati dall’aria per l’aviazione a lungo raggio e operativa-tattica. In secondo luogo, sui sistemi missilistici a terra con una portata maggiore di 500 km dagli attuali Iskanders. Il conflitto con l’Ucraina ha mostrato quale formidabile arma possano essere tali missili balistici in mani capaci. Già nel prossimo futuro è necessario aumentare il numero di missili ipersonici non nucleari, che sono invulnerabili agli attuali sistemi di difesa aerea.

Potrebbe essere necessario adeguare il dispiegamento dell’aviazione russa. E non necessariamente avvicinandolo ai confini. Sarà necessario valutare se le attuali basi rientreranno nella portata delle armi di precisione a lungo raggio della NATO se saranno dispiegate in Finlandia e Svezia.

La scelta di una specifica variante della risposta tecnico-militare in Russia verrà affrontata dopo che saranno note le esatte intenzioni di Finlandia e Svezia. Non è affatto escluso che non schiereranno immediatamente sul loro territorio contingenti militari stranieri, e rifiuteranno anche qualsiasi passo dimostrativo verso un’escalation militare con la Russia.

Ci sono esempi di tali “relazioni speciali”. Basti ricordare la Francia, che è molto gelosa della presenza militare straniera sul proprio territorio e non partecipa attivamente alle strutture militari dell’Alleanza Nord Atlantico. Possiamo anche ricordare la posizione speciale della Turchia, con la quale abbiamo ancora una cooperazione tecnico-militare, non importa quale. In uno scenario del genere, la risposta russa sarà più morbida che nel caso di un vero e proprio sviluppo militare del territorio di questi paesi.

La leadership di Finlandia e Svezia non può non comprendere che lo schieramento di basi e forze di un blocco ostile alla Federazione Russa non aumenterà la sicurezza dei paesi un tempo neutrali, al contrario, può trasformarli in un campo di battaglia in qualsiasi conflitto tra la Russia e l’Alleanza del Nord Atlantico. E questo ovviamente non contribuirà alla sicurezza dei loro abitanti.

Fonte: https://rusvesna.su/news/1652560390

Traduzione: Sergei Leonov