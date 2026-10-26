Come Lula ha realizzato l’impossibile in un’elezione che sembrava persa

In Brasile nessun candidato era mai riuscito a vincere dopo aver perso al primo turno. Lula ci riuscì, soprattutto grazie al suo rivale, che lo riteneva presidente troppo presto.

Lula da Silva ha fatto di nuovo la storia . Il presidente brasiliano ha vinto il secondo turno e si è assicurato un quarto mandato dopo aver perso il primo contro il senatore Flávio Bolsonaro, un’impresa che nessun candidato era riuscito a compiere dal ritorno delle elezioni nel 1989.

La rimonta ha trovato tre alleati inaspettati: i brasiliani che non si sono recati alle urne al primo turno, gli elettori dei candidati eliminati e l’eccessiva sicurezza del suo stesso rivale.

Il vantaggio che è svanito

Solo tre settimane fa, Lula era indietro di 2,2 milioni di voti rispetto a Bolsonaro. Domenica ha vinto con 4,4 milioni di voti di scarto. Flávio non ha ammesso la sconfitta e ha annunciato che chiederà l’annullamento delle elezioni, citando la decisione della Corte Suprema di prolungare le votazioni di due ore.

I suoi stessi alleati, tuttavia, ne individuano la causa negli errori commessi. Secondo Metrópoles , che cita fonti a lui vicine, il candidato stava negoziando privatamente la distribuzione dei ministeri e facendo promesse agli imprenditori . Si lamentavano del fatto che desse per scontata la vittoria, preoccupato del governo che intendeva formare quando aveva ancora bisogno di ottenere i voti necessari per arrivare al Palazzo del Planalto .

Mentre Lula organizzava manifestazioni di piazza e guadagnava popolarità sui social media, il senatore si concentrava sulla risposta ai suoi attacchi e su negoziati riservati.

Come ha spiegato a RT Viktor Jeifets , capo del Dipartimento di Studi Latinoamericani dell’Università Statale di San Pietroburgo e ricercatore senior presso l’Istituto di Studi Latinoamericani dell’Accademia Russa delle Scienze, Flávio ha guadagnato voti rispetto al primo turno, ma Lula ne ha ottenuti di più . Tra il primo e il secondo turno, il senatore ha ottenuto circa 3,7 milioni di voti, mentre Lula ne ha ottenuti circa 10,3 milioni, quasi il triplo .

Minas Gerais, il termometro del paese

La vittoria di Lula ha inoltre confermato una regola elettorale immutabile in Brasile: chi vince nel Minas Gerais, vince le elezioni .

In termini di affluenza alle urne, il Minas Gerais è il secondo stato più grande dopo San Paolo , con circa 16,4 milioni di elettori. Dal 1989, nessun candidato alla presidenza ha vinto le elezioni senza prima aver vinto in questo stato.

Gente in festa per vittoria di Lula

È interessante anche la composizione economica e sociale dello stato. “Rispecchia fedelmente il quadro generale del Brasile in termini di età, etnia e reddito. Chiunque vinca in questo stato vince anche a livello nazionale. Flávio ha vinto in Minas Gerais al primo turno e ha vinto anche a livello nazionale; Lula ha vinto in Minas Gerais al secondo turno e ha vinto anche a livello nazionale”, ha commentato Jeifets.

Al primo turno , Lula ha ottenuto 5,19 milioni di voti nel Minas Gerais, e al secondo oltre un milione in più : 6,35 milioni. Flávio si è avvicinato, con il sostegno di 6,24 milioni di elettori nello stato.

Il ritorno degli assenti

Al secondo turno, circa l’80,8% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne . Il 19,2% non ha votato, pari a circa 30,5 milioni di persone. Complessivamente, hanno votato circa 3 milioni di persone in più rispetto al primo turno.

Coloro che erano assenti hanno fornito semplici spiegazioni dopo il primo turno. Secondo Datafolha , il 19% era in viaggio o fuori città, il 18% era malato, il 13% aveva perso interesse per le elezioni e il 9% stava lavorando.

” Credo che la vittoria di Lula non gli sia stata data da coloro che hanno abbandonato Flávio, ma dagli elettori che sono tornati , o meglio, da coloro che non hanno votato al primo turno. In alcune zone l’affluenza è stata maggiore, soprattutto nel Nord-Est, e anche all’estero. E questo, ovviamente, ha avuto un’influenza “, ha sottolineato Jeifets.

Il consulente politico Gleb Kuznetsov sostiene che l’atteggiamento di Flávio abbia incoraggiato coloro che non avevano votato al primo turno a partecipare al secondo. “Il vincitore non ha nulla da dimostrare, quindi Flávio non si è nemmeno preoccupato di dimostrare nulla. Per i 33 milioni di persone che non hanno votato al primo turno, ‘Flávio ha già vinto’ è sembrato un buon motivo per andare a votare “, ha affermato.

I voti non si ereditano.

Gli esperti concordano inoltre sul fatto che gli elettori dei candidati di terzi partiti abbiano sostenuto Lula, nonostante i candidati stessi avessero dichiarato il loro appoggio a Flávio.

«Una coalizione si costruisce e si mantiene, tra le altre cose, attraverso le concessioni. Uno dei “terzi partiti”, Augusto Cury, presentò a Flávio otto punti programmatici molto standard in cambio del suo appoggio: telemedicina, insegnanti, prestiti per i piccoli imprenditori, tutela delle donne e “riconciliazione nazionale”. Flávio, in linea di principio, li sottoscrisse. Una settimana dopo, di fatto, rinunciò all’ultimo punto: vendetta contro tutti coloro che avevano perseguitato suo padre e amnistia per tutte le “vittime della sinistra”. Cury aveva avvertito che il suo appoggio non era un assegno in bianco. E così fu », sostiene Kuznetsov.

Jeifets, dal canto suo, ritiene che ” Flávio non abbia mai capito che non doveva raggiungere un accordo solo con i candidati eliminati, ma anche con il suo elettorato, con gli elettori di quei candidati . Non l’ha capito, e questo è stato un grosso errore”. Il candidato del Partito Liberale “ha dato per scontato, dopo il primo turno, di avere le elezioni in tasca, quando in realtà ha dovuto praticamente ricominciare la campagna elettorale da capo . Quando si è creduto presidente e si è comportato come tale, promettendo di fatto un’amnistia, la liberazione di suo padre e ‘domare la sinistra‘, ha spaventato una parte considerevole dell’elettorato”.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago