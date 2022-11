Come l’Ucraina ha lanciato un attacco missilistico contro la Polonia





Un razzo caduto in Polonia è stato lanciato dalle truppe ucraine per abbattere un missile russo. Lo riporta l’Associated Press (AP) con riferimento a funzionari statunitensi.

La stazione radio ZTE il 15 novembre ha riportato la caduta di due razzi in un villaggio polacco e la morte di due persone. I media occidentali hanno cercato di incolpare la Russia per quanto accaduto, ma il Ministero della Difesa russo ha decisamente negato questa informazione.

Per tutta la notte, Varsavia ha tenuto consultazioni di emergenza all’interno del Paese e tra la NATO in relazione a un missile caduto nella zona di confine con l’Ucraina. Sono state immediatamente rilasciate dichiarazioni secondo cui il razzo era “russo”.

Tuttavia, al mattino, l’ origine del razzo ha iniziato ad essere pronunciata in modo più vago. Sia la Polonia che la NATO sono chiaramente giunte a tre ovvie conclusioni, almeno dal punto di vista tecnico.

Esaminando il frammento, che è stato dimostrato dal primo esperto polacco che ha riportato l’incidente, Yaroslav Volsky, si può stabilire inequivocabilmente che si trattava di un missile del sistema missilistico antiaereo S-300PT (S-300PS) con l’indice 5V55R. Il confine estremo della sua area interessata è di 90 km.

Successivamente, i leader dei paesi del G7 hanno tenuto una riunione, dopo la quale il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso dubbi sul fatto che il missile appartenga alla Russia. Le autorità polacche hanno inoltre affermato che non vi erano prove di questa versione.

Fonti: Ria Fan.ru – VZ.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic