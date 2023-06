Come l’FSB ha superato la CIA

di MK Bhadrakumar

La CNN , seguita dal New York Times , ha rivelato domenica che le agenzie di intelligence statunitensi e occidentali erano effettivamente a conoscenza del fallito tentativo di colpo di stato di venerdì notte da parte di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner di appaltatori militari russi, “da tempo e che stavano preparando per tale azione, in particolare raccogliendo armi e munizioni ”.

Quello che non sappiamo è quando l’intelligence russa ne è venuta a conoscenza. Il Cremlino ha agito con forza, determinazione e lungimiranza in tempo reale per sconfiggere il tentativo di golpe nelle ore successive. Già sabato sera il capo dell’intelligence straniera, Sergei Narichkine, ha annunciato che il tentativo di golpe era fallito. Le autorità russe stavano aspettando che Prigozhin agisse.

È del tutto normale che i servizi segreti russi abbiano mantenuto una forte presenza all’interno del direttorio Wagner durante tutta l’operazione. Accidenti, questa è una zona di guerra in cui è in gioco il destino della Russia! Mi viene in mente il testo della famosa canzone di Sting:

Proprio come la CIA o la maggior parte delle organizzazioni di intelligence, anche l’FSB psicoanalizza le osservazioni dei suoi obiettivi per trovare significati più profondi. Lo fa regolarmente e ha analisti formati a questo scopo.

Non sarebbe sfuggito agli analisti dell’intelligence russa che le divagazioni di Prigozhin a Donetsk lo scorso autunno e inverno si erano inizialmente concentrate sugli aspetti operativi del fronte di guerra di Bakhmut nell’oblast di Donetsk, ma gradualmente hanno assunto sfumature politiche, culminando infine nella sua incredibile affermazione che la ragione dell’operazione militare speciale in Ucraina dal febbraio 2022 era solo una sciocchezza.

Ancora più strano, quest’uomo che ha assistito fisicamente alla battaglia di Bakhmout è giunto alla bizzarra conclusione che Kiev o la NATO non avevano intenzioni malevole nei confronti del Donbass o della Russia.

Pertanto, è certo che i servizi segreti russi furono istruiti a essere in “modalità ascolto”, per lasciare che i turbini si scatenassero nella battaglia di Bakhmout, dove Wagner era al comando. (È interessante notare che a un certo punto, con grande dispiacere di Prigozhin, Mosca iniziò anche a schierare truppe regolari in modo selettivo sul fronte Bakhmut insieme ai combattenti di Wagner.)

Sabato, alti funzionari dell’intelligence statunitense si sono affrettati a informare i media sulla loro conoscenza quando è emerso che le autorità russe stavano letteralmente aspettando con una tabella di marcia per frustrare il tentativo di colpo di stato di Prigozhin. Anche la milizia cecena è stata messa in allerta.

L’elemento cruciale dell’accordo raggiunto con Prigojine è che non sarà processato, ma dovrà semplicemente essere dimenticato. E dove organizzare meglio il suo esilio sul pianeta Terra se non in Bielorussia, sotto gli occhi benevoli del presidente Alexander Lukashenko?

Lukashenko, che ha difficoltà a mantenere i segreti a lungo, potrebbe dirci quando esattamente Putin gli ha concesso la sua confidenza, sulla base del “bisogno di sapere”. È difficile credere che un accordo così complesso potesse essere raggiunto in poche ore attraverso tortuosi negoziati tripartiti tra Mosca, Minsk e Rostov sul Don, proprio mentre la colonna dei rinnegati di Wagner si avvicinava a Mosca.

È interessante notare che, in mezzo a questo intenso traffico, Lukashenko ha anche negoziato con Nurusultan Nazarbayev , l’ex dittatore kazako che ha guidato un regime filo-occidentale ad Astana e che è stato estromesso dal potere dopo aver governato per quasi tre decenni, a seguito di un fallito tentativo di colpo di stato simile a quello di Prigozhin , sostenuto dagli Stati Uniti, nell’inverno 2021-2022, anch’esso schiacciato con l’aiuto delle forze della CSTO (truppe russe), guidate da un generale russo.

Il giorno prima, infatti, Putin aveva parlato con due leader dell’Asia centrale: il presidente kazako Jomart Tokayev e il presidente uzbeko Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Ha condiviso informazioni cruciali? Questi due Paesi, infatti, sono stati recentemente oggetto di complotti occidentali per cambio di regime. Inoltre, date le preoccupazioni di Mosca in Ucraina, il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto per svolgere un ruolo concreto nel consolidamento della stabilità e della sicurezza della regione dell’Asia centrale. (Vedi i miei articoli recenti: ” La Cina assume un ruolo di leadership in Asia centrale “; ” Un” asse dei sette “per integrare la SCO “; e ” Russia, Cina hanno una visione olistica del Pamir e dell’Hindu Kush “.)

Chiaramente, qualcosa stava seriamente fermentando in Kazakistan, che è stretto tra Russia e Cina ed è il territorio geopoliticamente più cruciale dell’Asia centrale.

Con ogni probabilità, è a questo che si riferiva il Segretario di Stato americano Antony Blinken quando domenica ha dichiarato alla ABC che la situazione relativa al tentativo di colpo di stato in Russia ” è ancora in evoluzione… Non voglio speculare, e credo di aver visto l’episodio finale “. Detto questo, Blinken ha sempre sbagliato nelle sue valutazioni sulla Russia, sia che si trattasse del colpo mortale che le “sanzioni dell’inferno” avrebbero dovuto infliggere all’economia russa, della stretta mortale di Putin sul potere, della catastrofica sconfitta della Russia in Ucraina, delle carenze di dell’esercito russo, dell’inesorabile vittoria militare di Kiev, e così via.

In questo caso, ha motivo di sentirsi amareggiato, non da ultimo a causa della spettacolare unità dello stato russo, dell’élite politica, dei media, della burocrazia regionale e federale, nonché dell’establishment militare e della sicurezza, che si sono uniti a Putin . Probabilmente, la statura politica di Putin è ora indiscutibile e inattaccabile in Russia, e gli americani dovranno convivere con questa realtà molto tempo dopo che Joe Biden se ne sarà andato.

Il Cremlino ha adottato una strategia molto ponderata. Sulla base delle informazioni disponibili fino ad oggi, ha i seguenti cinque elementi chiave:

La priorità assoluta è evitare spargimenti di sangue affinché la vita vada avanti e l’attenzione alla guerra in Ucraina, che è in un punto critico, non ne risenta; Nell’immediato, assicurarsi che i pochi combattenti rinnegati di Wagner e Prigojine lascino Rostov sul Don e tornino ai loro accampamenti a Lugansk; Separare clinicamente Prigozhin dal resto del gruppo Wagner (infatti, nessun comandante o ufficiale Wagner si unì alla sua rivolta); Offrire l’immunità all’intero gruppo Wagner – con l’eccezione dei partecipanti al golpe, ovviamente – e facilitare la loro integrazione formale nel Ministero della Difesa. In altre parole, la logica alla base della creazione del Gruppo Wagner da parte del Dipartimento della Difesa (e di un’anonima agenzia di sicurezza interna top secret) rimane valida. Non sarà più una forza quasi statale, ma avrà una casa e un nome e sarà guidata da comandanti militari professionisti nominati invece che da cacciatori di fortuna a ruota libera come Prigojine). Convincere Prigozhin ad andare in Bielorussia, il che non è stato difficile una volta che si è reso conto che doveva chiedere clemenza nientemeno che a Putin (che ha acconsentito al passaggio sicuro dell’oligarca in Bielorussia).

L’ultimo elemento è piuttosto affascinante. Il Cremlino è estremamente irritato dal comportamento sedizioso di Prigozhin, ma è anche consapevole – probabilmente sulla base dell’intelligence – che è stato manipolato dalle potenze occidentali. Certo, ci sarà un prezzo da pagare. Prigozhin non riacquisterà mai il suo status di oligarca con una fortuna personale di 1,2 miliardi di dollari, né il favoloso stile di vita che conduceva.

Ma almeno a questo oligarca di 62 anni viene risparmiata una possibile pena detentiva di vent’anni. Questa situazione è da paragonare al modo in cui Putin tratta gli oligarchi in generale. (Leggi il mio articolo “ L’ascesa e la caduta di un oligarca russo ”).

Non commettere errori, Lukashenko alla fine farà cantare Prigozhin – prima o poi – e la canzone verrà trasmessa in diretta al Cremlino. Questo spiega il grande nervosismo di Washington, che ha sollevato lo spettro della guerra nucleare, ecc. per distrarre dal complotto della CIA per destabilizzare la Russia. L’irresistibile ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov , parla di “ turbolenta corrente di coscienza ”.

Naturalmente, ora che il complotto CIA-MI6-Prigojine è fallito, nuove narrazioni occidentali risorgeranno dalle sue macerie, come tante fenici dalle loro ceneri. E le cellule dormienti statunitensi all’estero, anche nei media indiani, ripeteranno questa narrazione.

Ma non per molto. Perché quello che ci aspetta è la dimostrazione dell’incrollabile determinazione del Cremlino – e dello stesso Putin – a cercare una soluzione militare alla crisi ucraina. La settimana scorsa, Putin ha dichiarato – molto probabilmente in previsione della tempesta che si prepara all’orizzonte – che la guerra finirà quando non ci saranno più eserciti ucraini sul campo di battaglia, né alcuna arma della NATO.

Leggi la trascrizione ufficiale di una videoconferenza che Putin ha tenuto giovedì scorso, poco prima del tentativo di golpe di Prigozhin, con il quorum al completo del Consiglio di Sicurezza (il “Politburo” della Russia post-sovietica), che dà un’idea dell’umore al Cremlino e alcuni indizi su cosa aspettarsi sui campi di battaglia dell’Ucraina in futuro. Questo è un segnale forte mandato in anticipo all’«Occidente collettivo» per dirgli che nulla sarà dimenticato.

