Come l’Elite di Potere nasconde i crimini e le menzogne al grande pubblico

da Redazione

Il mostro a due teste

di Edward Curtin

Cinquant’anni fa, la CIA aveva coniato il termine “teoria della cospirazione” come arma da usare per respingere le verità espresse dai critici del suo omicidio del presidente Kennedy e quelle di Malcom X, MLK e RFK. Tutti i media hanno fatto eco alla linea della CIA. Mentre usano ancora tale termine per respingere e denunciare che dissente dalla versione ufficiale, il loro controllo dei media mainstream è così completo oggi che ogni azione del governo malvagio di Washington e della elite di potere viene immediatamente assecondata, sia che si tratti delle menzogne ​​sugli attacchi dell’11 settembre 2001, delle guerre contro l’Afghanistan, in Iraq , Siria, Libia, Yemen, Iran, ecc., I colpi di stato mascherati da rivoluzioni cromatiche in Ucraina, Venezuela, Bolivia, Hong Kong, l’abbattimento del jet di linea malese lì, omicidi di droni, la “minaccia” iraniana, il saccheggio dell’americano la gente delle élite, i presunti attacchi di gas sarin in Siria, il pestaggio contro la Russia e la farsa della Russia, i “criminali” Assange, Manning, Snowden – tutto.

Il New York Times, il Wall Street Journal, The Guardian, la Fox News, il Washington Post, la CNN, la NPR, ecc., Sono tutti stenografi che operano per conto dello stato profondo.

Da un lato, c’è il massiccio apparato di propaganda gestito dalle agenzie di intelligence americane in collaborazione con i loro media partner.

Dall’altro lato, c’è la predilezione umana per la falsità e le illusioni, il triste bisogno di essere confortati e di sottomettersi a una maggiore “autorità”, con gratitudine per accettare i miti offerti dai propri padroni. Questa tendenza si applica non solo alle persone comuni, ma ancora di più alle classi intellettuali, che agiscono come se fossero immuni.

Gran parte della attuale propaganda in corso viaggia sotto lo stendardo della “guerra al terrore”, che è, naturalmente, una conseguenza degli attacchi dell’11 settembre 2001, opportunamente nominati e costantemente rafforzati come l’11 settembre in un meraviglioso esempio di linguistica controllo mentale: un costante promemoria di emergenza per generare ansia, depressione, panico e confusione, quattro dei sintomi che portano gli “esperti” del DSM e i loro seguaci a diagnosticare e drogare gli individui. Il termine 9/11 è stato usato per la prima volta nel New York Times il 12 settembre 2001 da Bill Keller, il futuro editore del Times e cheerleader di guerra in Iraq. Solo una coincidenza fortuita, ovviamente.

Jacques Ellul su Propaganda

Jacques Ellul ha sostenuto in modo convincente che la propaganda moderna in una società di massa tecnologica è più complicata di quanto lo stato e i media mentano e ingannino la popolazione. Lui sostiene che la propaganda soddisfa determinati bisogni della gente moderna e quindi il processo dell’inganno è reciproco. La persona moderna si sente persa, impotente e vuota. Ellul dice: ” Queste persone si rendono conto di dipendere da decisioni sulle quali non hanno alcun controllo e che la realizzazione li spinge alla disperazione”. Tuttavia non si rassegnano a vivere nella disperazione; desiderano che la vita sia significativa; e vogliono sentire di vivere in un mondo che abbia un senso. Vogliono partecipare e avere opinioni che gli suggeriscono di afferrare il flusso degli eventi. Non voglioni così tante informazioni, ma apprezzano i giudizi e le posizioni preconcette che gli forniscono un quadro di informazioni rassicuranti per vivere.

Propaganda :

La maggioranza delle persone preferisce esprimere stupidità a non esprimere alcuna opinione: questo dà loro la sensazione di partecipare. Perché hanno bisogno di pensieri semplici, spiegazioni elementari, una “chiave” che permetterà loro di prendere una posizione, e anche opinioni già pronte … L’uomo che si tiene informato ha bisogno di un quadro … più complicati sono i problemi, più le spiegazioni devono essere semplici; più frammentata è la tela, più semplice sarà il motivo; più difficile è la domanda, più completa sarà la soluzione; più minacciosa è la riduzione del proprio valore, maggiore è la necessità di rafforzare il proprio ego. Tutta questa propaganda – e solo la propaganda – può dargli.

Un altro modo di dire questo è che le persone vogliono ricevere miti per essere indiriizzate alla “verità” (la verità di comodo). Ma tale cosiddetta verità è stata preconcetta all’interno del mito generale fornito dalla propaganda e, sebbene soddisfi il bisogno emotivo di coerenza delle persone, consente loro di pensare a se stessi come individui liberi che arrivano alle proprie conclusioni, che è una funzione di base di buona propaganda. Nella società tecnologica di massa di oggi, è essenziale che le persone siano convinte di essere individui liberi di pensare che agiscono in buona fede. Quindi possono sentirsi bene con se stessi mentre mentono e agiscono in malafede.

Ignoranza colposa

È ampiamente riconosciuto che i leader politici e i mass media mentono e dissimulano regolarmente, cosa che, ovviamente, fanno. Questo è il loro lavoro, proprio di un’oligarchia. Oggi siamo soggetti a propaganda governativa e mediatica pressoché totale e inesorabile. A seconda delle loro inclinazioni politiche, le persone indirizzano la loro rabbia verso i politici dei partiti a cui si oppongono e i media che ritengono inclini alla loro copertura per favorire l’opposizione. Trump è un bugiardo. No, Obama è un bugiardo. E Hillary Clinton. No, Fox News. Ridicolo! – è CNN o NBC.

E così via e così via in questo teatro dell’assurdo che si svolge all’interno di un megaplex della propaganda dei media mainstream, dove ci sono molti spettacoli ma un solo produttore, il cui obiettivo generale è quello di progettare il consenso di tutti coloro che entrano, stabilendo al contempo il pubblico diverso uno contro l’altro.

In altre parole, per molte persone mentono i loro avversari, così come altre persone, ma non loro. Questo è vero sia nella vita personale che in quella pubblica. Qui convergono il personale e il politico, nonostante le proteste contrarie. La dedizione alla verità è molto rara.

Elite di potere neocon

Ma c’è un altro problema con la propaganda che complica ulteriormente il quadro. Le persone con diverse convinzioni politiche possono concordare che la propaganda è diffusa. Molte persone a sinistra, e alcune a destra, sarebbero d’accordo con l’affermazione di Lisa Pease nel suo libro sull’assassinio di RFK, Una bugia troppo grande per essere realistica: la vera storia dell’assassinio di Robert F. Kennedy, secondo cui “il modo in cui La CIA ha conquistato l’America negli anni ’60 è la storia del nostro tempo. ” Questo è anche quello che pensava Garrison quando parlava della “casa delle bambole”.

Se è così, allora la propaganda di oggi è ancorata agli eventi degli anni ’60, in particolare i famigerati omicidi governativi di JFK, Malcolm X, MLK e RFK, su cui la CIA ha lavorato così duramente per nascondere verità . Negli ultimi cinquanta anni, una grande quantità di nuove informazioni ha chiarito esplicitamente che questi omicidi sono stati compiuti da elementi all’interno del governo degli Stati Uniti, e sono stati fatti così per mettere a tacere le voci di quattro leader carismatici che si sono opposti alla macchina da guerra americana ed alla continuazione della guerra fredda. Allontanarsi da questa verità e ignorare le sue implicazioni può essere descritto solo come un atto di malafede e ignoranza colposa, o peggio. Ma è esattamente quello che hanno fatto molti eminenti uomini di sinistra. Quindi, per aggravare il problema, hanno fatto lo stesso con gli attacchi dell’11 settembre 2001.

La “Sinistra compatibile”

Non si può fare a meno di pensare a come il funzionario della CIA Cord Meyer denominò queste persone negli anni ’50: “la sinistra compatibile”. Sentiva che un’efficace propaganda della CIA, oltre alla necessità di tipi di mentalità fascista come Allen Dulles e James Jesus Angleton, dipendeva dal “corteggiamento” della sinistra e dei liberali nella sua orbita. Per così tante sinistre compatibili, come coloro che guadagnano un sacco di soldi , fingendosi avversari delle élite al potere ma spesso prendendo i soldi dei super ricchi, l’assassinio di JFK e la verità dell’11 settembre 2001 sono insignificanti, mai da affrontare , come se non fossero mai accaduti, tranne per il fatto che le autorità affermano di averlo fatto.

Ignorando questi eventi più in faccia con gli occhi ben chiusi, una schiera di influenti persone di sinistra ha svolto il lavoro di arresto del crimine di Orwell ed è effettivamente riuscita a collocare gli eventi attuali in un contesto antistorico e quindi fuorviante che favorisce la propaganda americana. Troncano l’intera storia per presentare una narrazione che distorce la verità.

Senza tracciare una linea audace che collega i punti dal 22 novembre 1963 ad oggi, una critica delle forze omicide che governano occultamente gli Stati Uniti è impossibile.

Tra i più importanti di questi fallimenti ci sono Noam Chomsky, Alexander Cockburn, Howard Zinn e Chris Hedges, uomini idolatrati da molti liberali e di sinistra. E ce ne sono molti altri che sono stati profondamente influenzati da Chomsky, Cockburn e Zinn e ne seguono le orme. Le loro motivazioni rimangono un mistero, ma non c’è dubbio che i loro rifiuti abbiano contribuito all’aumento del potere di coloro che controllano la casa delle bambole. Conoscere meglio e fare ciò che hanno fato è sicuramente colpa dell’ignoranza.

Di male in peggio

Chiedetevi: il potere dello stato di guerra permanente oligarchico con la sua propaganda e reti di spionaggio è aumentato o diminuito nell’ultimo mezzo secolo? Chi sta vincendo la battaglia, il popolo o le élite al potere? La risposta è ovvia. Non importa affatto se il presidente è stato Trump o Bill Clinton, Ronald Reagan o George W. Bush, Barack Obama o George HW Bush, Richard Nixon o Jimmy Carter. Il potere dello stato di sicurezza nazionale è cresciuto sotto tutti e tutti sono stati lasciati a lamentarsi e gemere e a chiedersi il perché. Nel frattempo, la casa delle bambole è diventata sempre più sofisticata e potente con la crescita dei media elettronici e dell’uso del telefono cellulare.

La nuova guerra fredda ora in corso contro la Russia e la Cina è un affare bipartitico, così come il gioco di fiducia svolto dal governo segreto inteso a creare una coscienza fratturata nella popolazione. Questa frammentazione della coscienza impedisce alle persone di afferrare il presente dall’interno perché così tanti soffrono di demenza digitale mentre la loro attenzione salta da input a output in un flusso infinito di dati mediati e disincarnati.

Trump e i suoi seguaci su un lato della medaglia; democratici liberali dall’altro. Questi ultimi, le cui bibbie sono il New York Times, il NPR, il Washington Post, Democracy Now , The Guardian, ecc. – possono vedere la propaganda solo quando possono attribuirla a Trump o ai russi. I primi vedono tutto come una cospirazione liberale per abbattere Trump.

I liberali hanno abbracciato un nuovo maccartismo e si sono alleati con le forze dello stato profondo da cui una volta erano stati spaventati, compresi i repubblicani. Il loro abbraccio all’ex disprezzato guerriero John Bolton nel processo di impeachment di Trump è un esempio ridicolo, se non fosse così depravato e viscido.

Sicuramente non sono le politiche assetate di sangue dell’amministrazione Trump o la sua personalità sprezzante, poiché questi liberali si sono alleati con la retorica anti-russa di Obama, il suo sostegno al colpo di stato ucraino neonazista orchestrato dagli Stati Uniti, la sua distruzione della Libia, le sue guerre di aggressione in tutto il Medio Oriente, la sua guerra al terrore, il suo ammodernamento di armi nucleari da trilioni di dollari, il suo godimento per l’uccisione di droni, il suo sostegno al colpo di stato in Honduras, il suo abbraccio alla CIA e il suo direttore della CIA John Brennan, la sua azione penale contro gli informatori, ecc.

Gli stessi media che hanno servito la CIA così mirabilmente, nel corso dei decenni, sono diventati i paragoni della verità dei liberali. È abbastanza per far girare la testa, che è il punto. Gira a sinistra, gira a destra, gira tutto intorno, perché abbiamo posseduto la tua mente in questo spettacolare gioco di immagini in cui le antinomie apparenti sono la costanza della stessa attraverso la differenza, tutti i presidenti coniati dallo stesso produttore che sa che il lancio della moneta serve a intrattenere il pubblico desideroso di speranza e cambiamento. i suoi procedimenti giudiziari nei confronti di informatori, ecc. .

Ecco come funziona il sistema politico per prevenire il cambiamento. È per questo che poco è cambiato in meglio per oltre mezzo secolo e l’impero americano si è espanso. Anche se può essere vero che ci sono segni che questa egemonia americana sta finendo (non ne sono convinta), non sottovaluterei il potere dell’apparato propagandistico americano di mantenere le persone docili e illuse nella casa delle bambole, nonostante i valorosi sforzi di rivelatori di verità indipendenti.

Come, ad esempio, è possibile che così tante persone vedano una differenza così netta tra il disprezzabile Trump e il piacevole Obama? Sono entrambi burattini che ballano sulle melodie dei loro padroni – gli stessi maestri. Entrambi fronteggiano l’impero.

Nel suo eccellente libro, Obama’s Unending Wars: Fronting the Foreign Policy of the Permanent Warfare State, Jeremy Kuzmarov documenta assiduamente i crimini di Obama, incluso il suo passato nella CIA. Come afferma Glen Ford, nel “Black Agenda Report”, nella prima frase del suo attaccante, “Barack Obama potrebbe entrare nella storia presidenziale come l’imperialista più efficace e ingannevole di tutti”. Leggi il libro se vuoi tutti i dettagli.

Formano una travolgente accusa nei confronti del truffatore e del criminale di guerra che è irrefutabile. Ma chi lo adorerà all’altare di Barack Obama lo leggerà? Ovviamente no. Proprio come quegli illusi che hanno votato per la realtà televisiva Trim, uomo flim-flam, ignorerà tutte le prove accumulate che hanno avuto e vivono sotto un presidente che è il doppel-ganger mascherato di Obama, eseguendo gli ordini dei suoi capi dello stato di sicurezza nazionale . Anche questo è ben documentato,

Tuttavia, anche Jeremy Kuzmarov non riesce a vedere il legame tra l’assassinio del JFK e lo scellino di Obama per lo stato di guerra. I suoi pochi riferimenti a Kennedy sono tutti negativi, suggerendo che o non è a conoscenza di ciò che Kennedy stava facendo nell’ultimo anno della sua vita e del perché è stato assassinato dalla CIA, o qualcos’altro.

A questo proposito sembra seguire Noam Chomsky, un odiatore di Kennedy. Sottolineo questo lieve difetto in un libro eccellente perché è sintomatico di alcune persone a sinistra che si rifiutano di completare il cerchio. Se, come sostiene Kuzmarov, Obama era la CIA sin dall’inizio e questo spiega il suo rapporto straordinariamente stretto con John Brennan della CIA, un architetto, tra le altre cose, dello straordinario programma di consegna della CIA, e che Obama ha detto al direttore della CIA Panetta che la CIA avrebbe “ottenuto tutto ciò che voleva” e la CIA ha ucciso JFK, beh,

Manipolazione dei media

La casa delle bambole è un gioco mentale di proporzioni straordinarie, orchestrato dalle élite di potere pervertito che gestiscono lo spettacolo e abilmente incoraggiato dai loro partner nei mass media corporativi, anche alcuni nella stampa alternativa che intendono bene ma sono confusi o sono agenti di disinformazione nel business della semina della confusione insieme ai loro principali partner dell’Operazione Mockingbird. È uno spettacolo di aperta segretezza, in cui la CIA ha effettivamente risucchiato tutti in un gioco avanti e indietro in cui solo loro vincono.

La nostra unica speranza di cambiamento è cercare di educare quante più persone possibile sui collegamenti tra gli eventi iniziati con il colpo di stato della CIA a Dallas il 22 novembre 1963, proseguiti attraverso le uccisioni di Malcolm X, MLK, RFK e su fino all’11 settembre 2001 e ci hanno portato alla situazione profondamente deprimente in cui ci troviamo ora in cui criminali della verità come Julian Assange, Chelsey Manning ed Edward Snowden sono criminali, mentre i veri autori di terribili mali vagano liberi.

Sì, dobbiamo educare ma anche agitare per il rilascio di questo coraggioso trio. La loro libertà è nostra; la loro prigionia è nostra, che lo sappiamo o no. Le pareti si stanno avvicinando.

Lisa Pease ha ragione: “Il modo in cui la CIA ha conquistato l’America negli anni ’60 è la storia del nostro tempo, e troppo pochi lo riconoscono. Non possiamo risolvere un problema quando non possiamo nemmeno riconoscere che esiste. “

Se non seguiamo il suo consiglio, saremo accarezzati con bambole simili per molto tempo a venire. Non ci sarà nessun altro da incolpare.

Fonte: Russia Insider

Traduzione: Luciano Lago