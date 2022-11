Come l’America sogna di dividere la Russia





di Mike Whitney

“Lo scopo di questo Occidente è indebolire, dividere e infine distruggere il nostro Paese. Stanno già dicendo direttamente che nel 1991 sono stati in grado di dividere l’Unione Sovietica, e ora è giunto il momento per la Russia stessa che dovrebbe disintegrarsi in molte regioni e oblast che sono mortalmente in guerra tra loro “, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin .

L’ostilità di Washington nei confronti della Russia ha una lunga storia che risale al 1918, quando Woodrow Wilson inviò più di 7.000 soldati in Siberia come parte di uno sforzo alleato per rovesciare le conquiste della rivoluzione bolscevica.

Le attività dell’American Expeditionary Force, che è stata nel paese per 18 mesi, sono scomparse da tempo dai libri di storia negli Stati Uniti, ma i russi continuano ad indicare questo incidente come un altro esempio di ingerenza spietata americana negli affari dei loro vicini.

Il fatto è che le élite di Washington hanno sempre interferito negli affari russi, nonostante le forti obiezioni di Mosca. In effetti, molte élite occidentali non solo credono che la Russia dovrebbe essere divisa in unità geografiche più piccole, ma che il popolo russo dovrebbe accogliere con favore un simile risultato.

I leader occidentali nell’Anglosfera sono così consumati dall’arroganza e dall’autostima e paraocchi con cui credono sinceramente che i russi comuni vorrebbero vedere il loro paese diviso in piccoli stati che rimangono aperti allo sfruttamento insaziabile dei giganti petroliferi occidentali, delle società minerarie e, naturalmente, il Pentagono. Questo è il modo in cui la mente geopolitica di Washington Zbigniew Brzezinski lo ha riassunto in un articolo sulla rivista Foreign Affairs:

“Date le dimensioni e la diversità della (Russia), è probabile che un sistema politico decentralizzato e un’economia di libero mercato scateneranno la creatività del popolo russo e le vaste risorse naturali della Russia. Una Russia vagamente confederata composta dalla Russia europea, dalla Repubblica siberiana e dalla Repubblica dell’Estremo Oriente troverebbe anche più facile sviluppare relazioni economiche più strette con i suoi vicini.

Ciascuno degli Stati membri della confederazione potrà utilizzare il proprio potenziale creativo locale, trattenuto per secoli dalla pesante mano burocratica di Mosca. A sua volta, una Russia decentralizzata sarebbe meno ricettiva alla mobilitazione imperiale.” (Zbigniew Brzezinski, Geostrategy for Eurasia, Foreign Affairs, 1997).

La “Russia debolmente confederata” che Brzezinski immagina sarebbe un paese sdentato e dipendente che non potrebbe difendere i propri confini o la propria sovranità. Non sarebbe in grado di impedire ai paesi più potenti di invadere, occupare e stabilire basi militari sul suo territorio. Né sarebbe stato in grado di unire i suoi disparati popoli sotto un’unica bandiera o perseguire una visione “unita” positiva per il futuro del Paese.

Una Russia confederata frammentata in molte parti più piccole consentirebbe agli Stati Uniti di mantenere il loro ruolo dominante nella regione senza la minaccia di sfide o interferenze. E questo sembra essere il vero scopo di Brzezinski, come ha sottolineato in questo passaggio nella sua opera The Grand Chessboard. Ecco cosa ha detto:

“Per l’America, il principale premio geopolitico è l’Eurasia … e la superiorità globale dell’America dipende direttamente da quanto tempo e quanto efficacemente viene mantenuta la sua superiorità nel continente eurasiatico”.

Brzezinski riassume brevemente le ambizioni imperiali degli Stati Uniti. Washington prevede di stabilire il suo primato nella regione più prospera e popolosa del mondo: l’Eurasia. E per fare questo, la Russia deve essere distrutta e divisa, i suoi leader devono essere rovesciati e sostituiti e le sue vaste risorse devono essere poste nella morsa ferrea delle multinazionali globali che le utilizzeranno per perpetuare il flusso di ricchezza da est a ovest. In altre parole, Mosca deve fare i conti con il suo modesto ruolo nel nuovo ordine come compagnia di fatto americana del gas e dell’estrazione mineraria.

Washington non ha mai effettivamente deviato dal suo obiettivo di distruggere lo stato russo. In effetti, la strategia di sicurezza nazionale (NSC) pubblicata di recente, insieme a un rapporto del servizio di ricerca del Congresso intitolato “Rinnovata competizione tra grandi potenze: implicazioni per la difesa – (Problemi per il Congresso”) confermano gran parte di ciò che abbiamo detto qui sui piani degli Stati Uniti per schiacciare qualsiasi emergente opposizione all’espansione degli Stati Uniti in Asia centrale per diventare l’attore dominante nella regione. Ecco un estratto della relazione:

“L’obiettivo degli Stati Uniti di prevenire l’emergere di egemoni regionali in Eurasia, sebbene di vecchia data, non è scolpito nella pietra: è una scelta politica che riflette due giudizi: (1) dato il numero di persone, risorse e attività economica in Eurasia, una l’egemone in Eurasia rappresenterebbe una grande potenza di concentrazione per minacciare gli interessi vitali degli Stati Uniti; e (2) che l’Eurasia non si autoregola in modo affidabile in termini di prevenzione dell’emergere di egemoni regionali, il che significa che non si può fare affidamento sui paesi dell’Eurasia per prevenire, con le proprie azioni, l’emergere di egemoni regionali e potrebbe aver bisogno dell’assistenza di uno o più paesi al di fuori dell’Eurasia per poterlo fare in modo affidabile”.

L’obiettivo finale degli Stati Uniti è impedire l’emergere di alternative all’integrazione euro-atlantica in Europa ed Eurasia. Ecco perché la distruzione della Russia è uno degli obiettivi strategici degli Stati Uniti (…..).

