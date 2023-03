Come l’Africa sta facilitando l’avvento del mondo multipolare

Il conflitto militare tra Russia e Ucraina (come anche gli alleati della NATO dell’Ucraina) ha portato alcuni cambiamenti molto interessanti all’economia politica internazionale. Mentre questo conflitto ha portato l’Europa – operando sotto l’enorme pressione degli Stati Uniti – a interrompere l’acquisto di petrolio e gas dalla Russia, ha anche permesso alla Russia di dirottare le sue risorse, sia materiali che di altro tipo, verso regioni che prima erano ai margini del la sua lista di priorità. In altre parole, mentre l’Occidente pensava di poter “isolare” la Russia spingendola fuori dall’Europa, questo “respingimento” ha portato alla “grande entrata” della Russia altrove. Ciò è particolarmente evidente in Africa, dove Mosca è chiaramente emersa come un grande attore. Durante il recente vertice Russia-Africa tenutosi a Mosca, Vladimir Putin ha sicuramente ripristinato le priorità di Mosca nei confronti dell’Africa,

Questo è stato un evento di grande successo, poiché il prossimo vertice si terrà dal 26 al 29 luglio a San Pietroburgo, indicando il ritmo effettivo dell’integrazione Russia-Africa. L’Occidente è ovviamente paranoico al riguardo, poiché vede l’espansione russa nel continente africano a scapito della propria influenza.

Ma ciò che è ancora più preoccupante per l’Occidente non è solo la crescente impronta di Mosca in Africa. In realtà, è la geopolitica alla base di questo impegno che preoccupa l’Occidente. Per la Russia (come anche per i suoi alleati, compresa la Cina), l’Africa potrebbe essere uno dei leader globali nel mondo multipolare che sia la Russia che la Cina stanno cercando di costruire per sbarazzarsi dell’egemonia unilaterale degli Stati Uniti. In effetti, Putin ha dato questo messaggio ai suoi ospiti dall’Africa molto chiaramente quando ha affermato che “siamo pronti a plasmare insieme l’agenda globale, lavorare insieme per rafforzare relazioni interstatali eque ed equilbrate ed a migliorare i meccanismi per una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa”.

Il messaggio di Putin è in netto contrasto con il modo in cui l’Occidente – in particolare le ex potenze coloniali – è visto oggi in Africa. C’è un diffuso malcontento. Come ha sottolineato un rapporto del 2022 sul New York Times , “Negli ultimi anni c’è stato un forte aumento delle critiche alla Francia nelle sue ex colonie in Africa, radicate nella sensazione che le pratiche neo colonialiste e gli atteggiamenti paternalistici non siano mai veramente finiti”.

La Russia, al contrario, sta offrendo il commercio piuttosto che il dominio coloniale in un periodo altrimenti “post” coloniale. Oltre ad essere da molti anni il più grande esportatore di armi nel continente, Mosca ha anche aumentato le sue esportazioni di petrolio verso l’Africa, soprattutto dall’inizio della sua operazione militare in Ucraina. La Russia ha inviato in Africa 214.000 barili al giorno di prodotti petroliferi raffinati nel dicembre 2022, circa tre volte di più rispetto a dicembre 2021.

Per la prima volta dal 2018, molto petrolio russo andrà nei paesi dell’Africa occidentale, come il Ghana. I paesi nordafricani, come il Marocco, hanno aumentato i loro acquisti di petrolio russo. Le importazioni marocchine di gasolio russo, che si sono attestate intorno ai 600.000 barili per tutto il 2021, sono salite a 2 milioni di barili a gennaio. La Tunisia, che allo stesso modo non ha importato quasi nessun prodotto petrolifero russo nel 2021, ha preso 2,8 milioni di barili di prodotti petroliferi russi a gennaio e, secondo quanto riferito, ha importato altri 3,1 milioni di barili il mese successivo.

Africani con premier cinese

Ciò che spicca davvero è il fatto che molti stati africani si stiano sollevando contro l’influenza dei loro ex padroni coloniali e si stiano invece legando con la Russia (e con la Cina) e questo la dice lunga sullo stato attuale delle tendenze della politica internazionale.

L’Africa, così com’è, è ben lungi dal seguire gli Stati Uniti nel tentativo di creare una coalizione globale contro la Russia. L’Africa, al contrario, sta seguendo una politica che serve al meglio i suoi interessi, poiché continua ad acquistare petrolio russo nonostante la minaccia delle sanzioni statunitensi. Questo è chiaramente un rapido sguardo a come sarebbe la politica internazionale in un contesto multipolare.

Il ruolo dell’Africa nella creazione di un mondo multipolare non è quindi insignificante. Sta svolgendo un ruolo altrettanto importante attraverso i suoi profondi legami con la Cina. Per prima cosa, con la Belt and Road Initiative (BRI) della Cina che è una azione e un programma contro la geopolitica statunitense del contenimento della Cina, non si può negare che la partecipazione attiva dell’Africa alla BRI della Cina stia sconfiggendo questa stessa politica di contenimento e facilitando l’ascesa della Cina come potenza globale .

Oggi, la Cina è il più grande investitore straniero in Africa, con un commercio bilaterale che ha raggiunto i 254 miliardi di dollari nel 2021 e i 282 miliardi di dollari nel 2022. Di questi, le esportazioni cinesi in Africa sono state di 165 miliardi di dollari, mentre ha importato merci dall’Africa per un valore di 117 miliardi di dollari. . Sebbene la bilancia commerciale sia a favore della Cina, la Cina ha già consentito a decine di nazioni africane di iniziare a esportare alcune merci esentasse. La nuova politica include oltre 8.800 materie prime, con la Cina che mira ad aumentare le importazioni africane a 300 miliardi di dollari entro il 2025. L’Africa sta quindi beneficiando dei suoi legami commerciali con la Cina.

Con la Russia che è il più grande fornitore di armi all’Africa e con la Cina che è il più grande investitore, è chiaro che l’Africa è abbastanza ben collegata a quelle che gli Stati Uniti chiamano “potenze revisioniste” intenzionate a distruggere il sistema globale unilaterale dominato dagli Stati Uniti. L’Africa è un continente chiave in cui questo smantellamento dell’ordine del vecchio mondo sta avvenendo attivamente attraverso una coalizione tra le forze locali africane e le potenze esterne. Per le molte nazioni africane che stanno strappando le bandiere dei loro ex padroni coloniali, i legami con Cina e Russia sono un meccanismo cruciale che potrebbe aiutarle a evitare le lunghe mani del neocolonialismo in modo molto più efficace di quanto non sia stato finora. Per Russia e Cina, più questi stati africani si oppongono ai loro ex padroni coloniali, meglio che in passato ed è per il mondo multipolare che stanno cercando di costruire il loro futuro.

Salman Rafi Sheikh, ricercatore-analista di relazioni internazionali e affari esteri e interni del Pakistan, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook. “(fonte).

Traduzione: Luciano Lago