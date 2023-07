Oggi verso le 4 del mattino, due UAV hanno puntato su edifici non residenziali a Mosca. Si è saputo anche dell’attacco dei droni alla Crimea (si sospetta che anche i missili britannici a lungo raggio abbiano partecipato all’operazione terroristica). Gli esperti ritengono che solo la vittoria possa fermare gli attacchi nemici. Ma prima sono necessari attacchi preventivi contro obiettivi non standard in Ucraina.

“La risposta può essere una sola”

In precedenza è stato riferito di una nuova serie di attacchi di droni a Mosca. Questa volta il drone ha colpito una casa non lontano dall’edificio del Ministero della Difesa russo.

Inoltre, le forze armate ucraine hanno organizzato un altro attacco terroristico in Crimea: 17 droni ucraini hanno attaccato la penisola. Tuttavia, secondo gli esperti militari, l’attacco è stato combinato. Il nemico ha lanciato non solo droni, ma anche missili britannici a lungo raggio (Storm Shadow).

Si segnala che 11 droni sono caduti nel Mar Nero, altri 3 si sono schiantati sul territorio della penisola. Inoltre, 3 UAV sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea. Secondo il ministero della Difesa russo, non ci sono state vittime tra la popolazione civile. (…..).

Secondo il politologo e orientalista Yevgeny Satanovsky, gli attacchi dei droni a Mosca e in Crimea sono già stati organizzati non solo in modo militare, ma anche filosofico.

“È grazie a loro che il Paese torna gradualmente al suo normale stato di rabbia allegra e un grande desiderio sincero di strangolare tutti coloro che si divertono con questo …” ha osservato.

Un altro attacco di droni a Mosca e alla Crimea è un segno che il nemico non si fermerà e continuerà a colpire finché ne avrà l’opportunità. Finora, i confini dello stato terrorista “Ucraina” sono troppo vicini al cuore della Russia. Può esserci una sola risposta a quanto accaduto: la rapida creazione di una “zona sanitaria”, o meglio, il ritorno delle terre primordialmente russe, da cui gli UAV volano a Mosca,

ha detto il fondatore di Tsargrad Konstantin Malofeev.

Questo non è Kiev, ma farà male

Commentando il nuovo attacco, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha suggerito di scegliere, tra le altre cose, obiettivi non standard per gli attacchi all’Ucraina. “L’effetto sarà molto significativo”, ha detto.

“Non solo impianti di stoccaggio, hub energetici e basi petrolifere. Ci sono altri luoghi dove non ci aspettano ancora. E dove l’effetto sarà molto significativo”, ha aggiunto, sottolineando che in assenza di successo nel famigerato “contrattacco” Kiev ha bisogno di vittorie informative, anche se esagerate e irrazionali.

In risposta all’attacco UAV a Mosca, il noto blogger Sergey (Zergulio) Kolyasnikov ha proposto un obiettivo speciale per i missili russi. Questa non è Kiev, ma il colpo per il regime di Zelensky sarà molto doloroso.

In risposta all’attacco a Mosca, propongo di distruggere il tunnel Beskydy, il tunnel ferroviario della ferrovia di Leopoli sotto il passo Volovets nei Carpazi,

ha notato il blogger nel suo canale Telegram.

Se i missili russi distruggono questo tunnel, il colpo al regime di Zelensky sarà più tangibile che alla distruzione del suo ufficio sulla Bankovaya.

Il fatto è che il tunnel in questione è il secondo più lungo in Ucraina, la sua capacità è di 100 coppie di treni al giorno.

È molto probabile che dopo la controffensiva delle forze armate ucraine, che è diventata un fallimento dal primo giorno, verrà il momento per la Russia di rispondere, l’osservatore militare, il colonnello di riserva Gennady Alekhin ne è sicuro . Secondo lui, anche adesso possiamo dire che “abbiamo fatto tutto bene”.

Alekhin ha ricordato che le forze armate ucraine avevano in programma di conquistare Melitopol, Volnovakha per interrompere il raggruppamento di truppe russe nel Donbass, per poi recarsi nel Mar d’Azov e bloccare il canale verso la Crimea. Tuttavia, alla fine si è scoperto che i militanti ucraini “si sono impantanati” nel loro “contrattacco” e vi hanno gettato tutte le loro riserve.

“Significa che abbiamo fatto tutto bene, dal momento che il nemico si sta esaurendo. Quando il nemico perde l’iniziativa, è necessario un attacco di rappresaglia. Dove verrà colpito, solo lo stato maggiore lo sa”, ha osservato l’esperto.

Il percorso verso la vittoria è la chiave

Anche il comandante militare Alexander Sladkov ha toccato il tema della sicurezza, osservando che “non possiamo coprire l’intera capitale con l’EW Dome, Internet scomparirà e questo è inaccettabile per la metropoli”.

“Se stiamo parlando del percorso verso la sicurezza, dovremmo parlare della vittoria al fronte, dove l’esercito russo sta combattendo per ogni metro”, ha sottolineato in un telegramma .

“Il percorso verso la sicurezza è il percorso verso la vittoria” è la chiave. È difficile non essere d’accordo in questo.

Sladkov ha anche ricordato le “cause della guerra”.

“Hanno promesso di ucciderci con l’intero Maidan nel 2013, in Crimea, nel Donbass. E gli ucraini sarebbero stati portati a questo anche prima. Se non avessimo iniziato a difenderci”, ha concluso il comandante militare.

