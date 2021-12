Come impedire ai neocon di iniziare un altro disastro in Ucraina?





di James W. Carden (*)

Semmai ci fossero dubbi, i neoconservatori di Washington hanno un infallibile istinto di sopravvivenza. Avendo provocato molteplici disastri nei due decenni successivi all’11 settembre, dalla guerra in Iraq alle doppie disfatte in Libia e Siria, i neoconservatori sembrano aver perfezionato l’arte del fallimento.

Stephen Walt dell’Università di Harvard una volta ha scherzato sul fatto che “Essere un neocon significa non dover mai dire che ti dispiace“. E a questo proposito, la storia della famiglia Kagan è istruttiva. Robert Kagan, editorialista del Washington Post, membro anziano della Brookings Institution e autore di pseudostorie come The Jungle Grows Back , è stato per anni uno dei principali sostenitori del militarismo americano.

Suo fratello, Frederick, è uno studioso residente presso il neoconservatore American Enterprise Institute. Scrivendo su The Hill il 7 dicembre, Frederick Kagan ha affermato che il controllo russo dell’Ucraina “creerebbe una minaccia esistenziale per la Polonia e persino per la Romania, una minaccia che potrebbe essere affrontata solo da importanti schieramenti di forze aeree e terrestri statunitensi ed europee a ciò che potrebbe diventare una nuova cortina di ferro”. Lui e sua moglie, Kimberly, che dirige l’Institute for the Study of War, un altro think tank di Washington a favore della guerra, erano stretti consiglieri del generale caduto in disgrazia ed ex direttore della CIA David Petraeus. In effetti, sia Frederick che sua moglie sono spesso citati come i cervelli dietro la strategia di surge perseguita dall’amministrazione di George W. Bush nel 2007-2008.

Ma il membro più potente del clan Kagan è Victoria Nuland, che è la moglie di Robert ed è il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici. Sotto Obama, la Nuland è stata la portavoce del Dipartimento di Stato, posizione per la quale era manifestamente sovraqualificata (e ciò diventa particolarmente chiaro se si prendono in considerazione le qualifiche dell’attuale portavoce ), prima di assumere il ruolo di vicesegretario di Stato per gli affari europei e affari eurasiatici. È stato in questo ruolo che Nuland ha contribuito a orchestrare il rovesciamento di un presidente dell’Ucraina eletto democraticamente, Viktor Yanukovich, nel febbraio 2014 che ha portato a una guerra civile in Ucraina, in cui sono morte più di 13.000 persone , secondo le Nazioni Unite.

Parte del motivo per cui gli Stati Uniti corrono il grave rischio di una guerra con la Russia – e c’è un piccolo dibattito sulle politiche che ci hanno portato a questo punto – è che la politica estera a Washington è condotta da un circolo virtualmente chiuso.

E quel cerchio è dominato da persone come i Kagan.

Le organizzazioni mediatiche ereditate da Washington svolgono la loro parte nel perpetuare queste politiche estere, fungendo anche da cassa di risonanza della burocrazia permanente. Per prova, non guardare oltre la pagina editoriale del Washington Post, che fin dall’inizio della crisi in Ucraina ha respinto sprezzantemente gli appelli alla diplomazia e all’impegno e, invece, ha invocato la guerra aperta.

Un esempio di ciò è il punto di vista del Washington Post pubblicato sulla loro pagina editoriale il 21 agosto 2014:

“…si è tentati di cercare un cessate il fuoco o una sorta di time out che porti a un periodo di negoziazione diplomatica. Ma cosa farebbero una pausa e una diplomazia? Qualsiasi negoziato che lasci inasprire questa piaga in Ucraina deve essere evitato. L’unica soluzione accettabile è che l’aggressione di Putin venga capovolta”.

Come abbiamo commentato all’epoca io e Jacob Heilbrunn, direttore del National Interest: “Quasi quanto l’insensibilità mostrata è la mancanza di candore. In nessun momento il [Washington] Post ha effettivamente spiegato come avrebbe proposto di invertire l’aggressione di Putin”.

Questo rimane il caso anche oggi. In nessun momento i guerrieri da poltrona che ragliano per la guerra con la Russia sull’Ucraina discutono su come potrebbe essere effettuata una tale “inversione” o, cosa ancora più significativa, quali potrebbero essere le probabilità di un esito positivo di una guerra tra Stati Uniti e Russia.

Non è cambiato molto dall’inizio della crisi ucraina quasi otto anni fa. Consideriamo per un momento la testimonianza su “Aggiornamento sulla politica USA-Russia” di Nuland fatta davanti alla Commissione per le relazioni estere del Senato (SFRC) il 7 dicembre.

Truppe russe ai confini ucraini

Nuland ha testimoniato che:

“Non sappiamo se il presidente russo [Vladimir] Putin abbia preso la decisione di attaccare l’Ucraina o rovesciare il suo governo, ma sappiamo che sta costruendo le capacità per farlo. Gran parte di questo viene direttamente dal playbook di Putin del 2014, ma questa volta è su una scala molto più ampia e letale. Quindi, nonostante la nostra incertezza sulle intenzioni e sui tempi esatti, dobbiamo prepararci a tutte le contingenze, anche se spingiamo la Russia a invertire la rotta”.

Nuland ha continuato a notare che il governo degli Stati Uniti ha donato 2,4 miliardi di dollari all’Ucraina dal 2014 “in assistenza alla sicurezza”, che includeva 450 milioni di dollari dati nel solo 2021.

Qual è stato, ci si chiede, il ritorno degli Stati Uniti su questo massiccio investimento?

Il presidente della SFRC Bob Menendez, che nel 2015 è stato incriminato con l’accusa di corruzione federale, sembra avere l’impressione che i russi non abbiano lo schiacciante vantaggio militare sul proprio confine. Allo stesso modo, il senatore Ben Cardin (D-MD) ha intonato che un’invasione russa dell’Ucraina “richiederebbe a noi [gli Stati Uniti] di intensificare gli sforzi di contrasto”.

Il senatore Todd Young (R-IN), nel frattempo, premette Nuland su “quali misure sono allo studio da parte dell’amministrazione per contrastare l’aggressione russa”, mentre il senatore Jeanne Shaheen (D-NH) ha indicato che durante le sue conversazioni con i membri del parlamento (MP) dall’Estonia, hanno parlato dell’importanza dell'”unità europea rispetto all’Ucraina”. Inoltre, i parlamentari dell’Estonia, della Polonia e di altri paesi dell’Europa orientale hanno espresso preoccupazione circa”se stazionare o meno più truppe nelle nazioni baltiche”, ha affermato il senatore Shaheen.

Il commento più astuto della giornata è arrivato dal senatore Ron Johnson (R-WI), che era chiaramente orgoglioso del fatto che il comitato avesse raggiunto un raro accordo bipartisan tanto per cambiare. Ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti sono “uniti” a sostegno dell’Ucraina e contro la Russia.

E Johnson aveva assolutamente ragione: il comitato era completamente unito nel suo desiderio di un conflitto sull’Ucraina, con la quale gli Stati Uniti non hanno alcun obbligo di trattato.

In effetti, sia Nuland che la SFRC sembrano vedere interessi nazionali statunitensi dove non ne esistono. Ancora più preoccupante, sembrano possedere una sorta di fede cieca nella capacità, anzi nel dovere, dell’America di plasmare gli esiti dei conflitti che si stanno svolgendo a migliaia di miglia dalle nostre coste attraverso una combinazione di sanzioni e minacce militari.

L’audizione della SFRC ha mostrato, se non altro, che la politica estera americana è tenuta in ostaggio da una claque di élite venale, avara e, soprattutto, sconsiderata: dai membri della SFRC agli alti funzionari del governo degli Stati Uniti che testimoniano davanti a loro; dai membri dello staff che li informano agli studiosi e ai responsabili della politica su cui si affidano i membri dello staff; fino ai cronisti e ai giornalisti che rigurgitano acriticamente ciò che viene detto loro dalle loro fonti amministrative “anonime”.

In quanto tale, una delle domande più urgenti davanti a noi è: come fanno gli americani di buona coscienza a rompere finalmente la loro stretta sul potere prima che sia troppo tardi?

James W. Carden – Manager of Editorial Projects, Programs Administrator

Independent Media Institute

Fonte: Globetrotter

Traduzione: Luciano Lago