COME I RICCHI INTERESSI DOMINANO WASHINGTON





di Shane Quinn

La scomparsa dell’URSS nel 1991 ha prodotto l’effetto per cui milioni di russi sono obligati a vivere al di fuori della Federazione. Un gran numero di russi si è ritrovato a risiedere nell’Ucraina recentemente indipendente all’inizio degli anni ’90 e molti di loro hanno vissuto lì senza diritti adeguati.

L’esistenza dell’Unione Sovietica aveva garantito una certa sicurezza sulla scena internazionale, fornendo un baluardo contro le forze espansionistiche degli Stati Uniti. Una stabilità simile è riemersa costantemente con il ritorno della Russia nel 21° secolo come potenza mondiale, dopo aver superato con successo un periodo di declino significativo negli anni ’90.

In questo secolo la percentuale di russi che vivono al di sotto della soglia di povertà è stata notevolmente ridotta, fino all’11%. Negli Stati Uniti è stato ufficialmente stimato che il 15% degli americani viveva al di sotto della soglia di povertà nel 2014 e la percentuale reale era molto probabilmente superiore a quella. Queste cifre non sono state ampiamente riportate dai media occidentali.

La politologa Moniz Bandeira ha scritto che gli Stati Uniti hanno fatto affidamento “su due pilastri fondamentali: la NATO, composta dai paesi europei subordinati alle linee guida di Washington; e il privilegio di stampare il dollaro come valuta fiat, l’unica valuta di riserva mondiale. Solo la Federal Reserve (FED), la banca centrale degli Stati Uniti, potrebbe e può emettere dollari a suo piacimento”.

Fondata nel 1913 la Federal Reserve, con sede a Washington, è davvero molto potente. Nel 2012, ad esempio, la Federal Reserve, che è effettivamente controllata da alcune delle banche più influenti dell’Occidente, ha accumulato quell’anno almeno 9,5 trilioni di dollari, pari a circa il 65% del prodotto interno lordo (PIL) annuo americano. Un buon numero di americani crede che la Federal Reserve sia un istituto bancario controllato dal governo, ma questo punto di vista è sbagliato. La Federal Reserve, come accennato, è controllata da interessi privati ​​e dalle maggiori banche americane come Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo.

Queste banche statunitensi sono strettamente collegate alle loro controparti europee come Deutsche Bank, Barclays e BNP Paribas. Intrecciate con la Federal Reserve e le altre banche sono anche le multinazionali dell’energia ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell e British Petroleum (BP).

La filiale più forte della Federal Reserve è la New York Federal Reserve Bank, che è caduta sotto il controllo di 8 famiglie di banchieri di lunga data. Solo 4 di queste dinastie provengono da ambienti prevalentemente americani, che sono Goldman Sachs, i Rockefeller, Lehman Brothers e Kuhn Loeb. Gli altri 4 sono i Rothschild a Parigi e Londra, i Warburg dalla Germania, i Lazard dalla Francia e Israel Moses Sieff dalla Gran Bretagna.

Queste famiglie controllavano ancora privatamente la Federal Reserve nel 21° secolo. Hanno continuato a dominare il sistema finanziario internazionale e sono diventati ancora più ricchi all’indomani del tracollo finanziario del 2007-08, che il pubblico è stato chiamato a risolvere scavando nelle loro tasche.

Le famiglie di cui sopra hanno svolto un ruolo centrale nel mercato dei futures petroliferi, direttamente o tramite filiali, sul New York Mercantile Exchange e sul London Petroleum Exchange.

Il banchiere tedesco del 19° secolo Anselm Rothschild una volta disse: “Dammi il potere di emettere i soldi della nazione, allora non mi interessa chi faccia le leggi”. I suoi familiari e colleghi hanno avuto quel potere. Moniz Bandeira ha osservato: “Questo è il motivo per cui gli Stati Uniti non rispettano e violano il diritto internazionale. Godono ​​del privilegio di produrre dollari quando e come vogliono, senza alcun sostegno, e di manipolarne il valore attraverso il tasso di sconto”.

Le banche private che dominano la banca centrale americana (Federal Reserve) richiedono al complesso militare-industriale e ai conflitti armati di preservare il proprio status di creditori statali finanziando il riarmo e la produzione di war matériel . Questo è più redditizio per le istituzioni finanziarie, rispetto alla concessione di crediti per industrie non militari come l’agricoltura.

Enormi profitti sono stati accumulati dalla produzione di armi convenzionali e nucleari. Secondo la Brookings Institution di Washington, dagli anni della seconda guerra mondiale fino al 2007 i governi degli Stati Uniti hanno speso un totale di 22,8 trilioni di dollari in armi convenzionali e nucleari. Dal 2007 in poi Washington ha speso altri trilioni di dollari per l’equipaggiamento militare. Questa spesa è stata molto apprezzata dai produttori di armi e dalle banche occidentali.

Rockefeller foundation

Nel terzo anno di mandato del presidente Barack Obama, nel 2011 il PIL americano di quell’anno ammontava a circa 14,9 trilioni di dollari. Washington doveva alle banche circa 14 trilioni di dollari. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e il Federal Reserve Board hanno stimato che Washington doveva 4,4 trilioni di dollari a governi stranieri, che hanno acquistato buoni del tesoro statunitensi come farebbero gli investitori acquistando una partecipazione in una società.

Il senatore repubblicano Barry Goldwater aveva insistito sul fatto che la maggior parte delle persone non comprende, o non è a conoscenza, delle operazioni delle dinastie bancarie più influenti. Goldwater ha detto: “Il modo in cui acquisiscono questo vasto potere finanziario e lo impiegano è un mistero per la maggior parte di noi”. Si riferiva a quelli come i Rockefeller, i Rothschild, i Warburg e i Lazard. Ancora oggi, è probabile che alcuni di questi nomi non siano familiari a molte persone per strada.

Anche le banche nazionali in Europa sono state di proprietà e guidate da interessi privati. I banchieri internazionali producono il denaro e forniscono credito ai governi, il che aiuta a far salire il debito pubblico dello stato. Ciò è particolarmente vero nell’era neoliberista dei primi anni ’80, quando il processo decisionale principalmente in Occidente è stato affidato alle corporazioni (multinazionali) e sottratto ai leader di governo.

La banca centrale americana opera al di fuori del controllo del Congresso degli Stati Uniti. Non vi è alcun controllo sui suoi conti; cioè non ci sono audit e il Consiglio dei governatori della Federal Reserve ha manipolato il credito degli Stati Uniti, il cui debito pubblico era salito a 17,9 trilioni di dollari nell’ottobre 2014.

Mezzo secolo fa Zbigniew Brzezinski, il noto consigliere di politica estera, suggerì al banchiere David Rockefeller che sarebbe stato saggio istituire la Commissione Trilaterale, fondata nel 1973. Si tratta di un’organizzazione globalista, che ha aiutato Washington a mantenere autorità sui suoi alleati europei e asiatici. La Commissione Trilaterale consente inoltre agli interessi commerciali e finanziari di consolidare la sua presa a Washington, mentre consegna i mezzi di pressione alle forze armate statunitensi e alla NATO.

Quando George W. Bush è succeduto a Bill Clinton come presidente nel gennaio 2001, Bush ha cercato di estendere la giurisdizione della NATO a un ritmo più rapido di Clinton, cosa che ha continuato a fare, poiché 7 nazioni europee si sono unite alla NATO durante la presidenza Bush (2001-2009). Bush, come con Clinton, ha scelto di allargare la NATO non per ragioni di sicurezza, ma per ampliare il mercato dell’industria bellica. Bush prevedeva anche di assorbire l’Ucraina e la Georgia nella NATO, un’ambizione che era stata espressa chiaramente nell’aprile 2008 in una conferenza della NATO in Romania.

È arrivata nonostante l’avvertimento di William J. Burns, all’epoca ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, e che è l’attuale direttore della CIA. In un memorandum all’inizio del 2008, Burns scrisse che la Russia avrebbe fortemente opposto resistenza agli sforzi per incorporare ucraini e georgiani nella NATO. Il promemoria di Burns è stato inviato a vari organismi statunitensi, tra cui il Consiglio di sicurezza nazionale e i capi di stato maggiore congiunti, ed è stato inviato al Segretario di Stato (Condoleezza Rice) e al Segretario alla Difesa (Robert Gates).

Nel tentativo di Washington di ridurre l’influenza della Russia, l’amministrazione Bush aveva già inviato 200 consiglieri militari statunitensi in Georgia, una nazione del Caucaso confinante direttamente con la Russia a nord. A parte la sua importanza strategica sulla mappa, la Georgia è un hub di trasporto petrolifero in cui passano infrastrutture come l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, che è gestito da un consorzio di cui British Petroleum (BP) è il maggiore azionista; presenta altre società di combustibili fossili come Total dalla Francia e ExxonMobil dall’America. Il gasdotto Baku-Tbilisi-Ceyhan è lungo 1.099 miglia e ha origine in Azerbaigian, attraversa la Georgia e arriva in Turchia.

Quattro mesi dopo il vertice della NATO in Romania, all’inizio di agosto 2008 la Russia ha lanciato un intervento in Georgia. È stato implementato, tra le altre ragioni, al fine di salvaguardare la sovranità e la sicurezza della Russia lungo i suoi confini, proteggendo nel contempo i russi etnici, gli elementi filo-russi e altri che vivono nelle regioni dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia. Questi erano stati bombardati dall’aviazione del presidente georgiano Mikheil Saakashvili, il leader fantoccio educato negli Stati Uniti che continuava a ricevere aiuti militari da Washington.

L’azione militare russa ha avuto successo, rafforzando la posizione di Mosca, e ha suscitato molta rabbia in Occidente. Poco dopo il presidente Bush e i suoi alleati europei, in una riunione di emergenza, hanno deliberato su come rispondere alla battuta d’arresto, dalla sospensione delle relazioni con la Russia a possibili sanzioni o al boicottaggio delle Olimpiadi invernali in programma a Sochi nel febbraio 2014.

Non c’era niente che i leader occidentali potessero fare, né avevano una posizione morale. Nel febbraio 2008 l’America e le principali nazioni europee hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo, che da molti decenni faceva parte della Serbia. Inoltre, un numero significativo di persone che vivono nel Caucaso ha visto favorevolmente l’operazione militare russa in Georgia.

Attraverso l’accordo con l’amministrazione Bush, il Pentagono stava formulando una politica di neocontenimento della Russia, e ha riconosciuto la Georgia come una pedina chiave in questo. L’obiettivo era cercare di impedire che la Russia tornasse ad essere la potenza dominante nel Caucaso. Ad alimentare disordini in Georgia c’erano organizzazioni con sede negli Stati Uniti come il National Endowment for Democracy (NED), USAID, Freedom House e l’Open Society Institute finanziate dal miliardario George Soros. Durante un periodo di 3 mesi nell’autunno del 2003, l’Open Society Institute di Soros ha incanalato 42 milioni di dollari per fomentare la cosiddetta rivoluzione delle rose in Georgia del novembre 2003.

Allo stesso modo, il Pentagono ha investito milioni di dollari in quelle che erano intitolate rivoluzioni colorate, che erano state istigate dalle potenze occidentali in altre regioni, come la “rivoluzione arancione” ucraina (novembre 2004-gennaio 2005). Washington ha perseguito queste azioni attraverso il Comando per gli affari civili e le operazioni psicologiche dell’esercito degli Stati Uniti (USACAPOC), il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e organizzazioni non governative come Freedom House e NED. La crisi ucraina è stata trasformata in un importante problema geostrategico non dalla Russia, ma dagli Stati Uniti, che si sono rifiutati di abbandonare le loro politiche della Guerra Fredda.

Fonte: Geopolitica.ru

Traduzioe: Luciano Lago