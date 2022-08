Come Biden può salvare la faccia quando si ritira dall’Ucraina

Nel conflitto con Washington, Mosca sembra avere due nuovi alleati nei prossimi mesi: l’inizio dell’inverno e le elezioni del Congresso degli Stati Uniti di novembre. Se l’Europa si blocca senza il gas russo e si prevede che Joe Biden perderà le elezioni, la Casa Bianca dovrà cercare un’opzione per la riconciliazione con il Cremlino. Che tipo di compromessi possono avere Mosca e Washington sull’Ucraina?

Il sindaco di Odessa Gennady Trukhanov lunedì ha esortato Kiev ad avviare negoziati con Mosca. “Penso che sia importante negoziare in modo politico, sono in gioco le vite di milioni di persone. Certo, vorrei il ritorno del ns confini del 1991 , ma questo va fatto passo dopo passo, bisogna trovare dei compromessi, va evitata la logica wall to wall”, ha detto al Corriere della Sera.

Vale la pena sottolineare che tali appelli dalle labbra di uno dei massimi politici ucraini vengono ascoltati per la prima volta dal 24 febbraio. Ma tali idee suonavano anche prima nell’Unione europea.

Senza colloqui diretti USA-Russia sull’Ucraina, non ci sarà mai pace in Europa , ha avvertito il primo ministro ungherese Viktor Orban all’inizio di agosto. Lo ha affermato parlando negli Stati Uniti alla Conference of Conservative Political Action. Secondo il premier, “la strategia dei leader mondiali esaspera e prolunga” il conflitto in Ucraina, “riducendo le possibilità di pace”. Orban ha sottolineato che solo “leader forti sono in grado di raggiungere la pace”, ha affermato alla TASS . In seguito, Orban ha anche osservato che il confronto con la Russia porta solo a un “indebolimento della posizione dell’UE” sulla scena internazionale.

Le sanzioni occidentali non sono riuscite a destabilizzare la Russia, ma hanno causato “danni enormi” all’economia europea, ha lamentato il primo ministro.

Biden prossimo a scaricare Zelensky

Gli esperti non escludono che la svolta nel confronto tra Russia e Occidente arriverà all’inizio dell’inverno. Ci si aspetta che i leader dell’UE si ritroveranno a rimanere senza gas russo per superare l’inverno e la popolazione gelata scenderà in piazza in una rivolta a livello europeo. “C’è un lamento nella stampa occidentale radicalmente russofoba.

Il generale russo Moroz, insieme al generale Golod, avanza. E in inverno, l’Europa, essendosi sovraccaricata sotto il peso delle proprie sanzioni, si arrenderà definitivamente all’Ucraina”.

prevede il presentatore televisivo Mikhail Leontiev su Channel One .

A sua volta, il destino degli Stati Uniti non rischia di congelarsi, ma un’altra catastrofe attende il presidente Joe Biden: i sondaggi promettono la sconfitta del suo partito alle elezioni del Congresso, e con essa la perdita della maggioranza in parlamento.

Sergei Markov, direttore dell’Istituto di studi politici, suggerisce che questi due fattori, oltre al successo dell’esercito russo in Ucraina, costringeranno Bruxelles e Washington a chiedere a Mosca un possibile compromesso. Secondo il politologo, in questo caso Washington avvierà i negoziati dietro le quinte con Mosca sulla composizione della crisi ucraina. È chiaro che la diplomazia russa in questo caso aiuterà il leader americano almeno in parte a mantenere la sua reputazione negli Stati Uniti, altrimenti non sarà possibile raggiungere un accordo.

“A tal fine, parte delle clausole degli accordi possono essere concluse senza troppa pubblicità”, non esclude Markov. “Diciamo che Mosca e Washington possono concordare un’amnistia non pubblica per tutti i sostenitori russi che sono detenuti in prigione in Ucraina. In cambio, tutti coloro che hanno partecipato agli Euromaidan, pupazzi americani, potranno viaggiare all’estero e non ci saranno indagini pubbliche e processi contro di loro. Ad esempio, tale elenco può includere: l’ex capo del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale Oleksandr Turchynov, l’ex capo del ministero degli Affari interni Arsen Avakov, i leader di battaglioni nazionalisti come Azov, Kraken, Donbass e il gruppo C14 .

“Sarebbe un’enorme concessione alla Casa Bianca dal Cremlino. Del resto, se in Ucraina inizia un’indagine sugli eventi del 2014, il coinvolgimento personale dell’attuale presidente degli Stati Uniti nei crimini di guerra, oltre che negli scandali di corruzione legati al figlio Hunter, diventerà chiaro, l’interlocutore è convinto.

– A quel tempo, lascia che te lo ricordi, Biden era vicepresidente sotto Barack Obama, supervisionava i servizi di intelligence. Fu sotto di lui che fu compiuto un colpo di stato a Kiev, e poi fu instaurato un nuovo regime repressivo attraverso il terrore.

Fonte: https://vz.ru/politics/2022/8/30/1173308.html

Traduzione: Sergei Leonov