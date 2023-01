Combattimenti nella parte occidentale di Soledar: le Forze Armate dell’Ucraina stanno fuggendo dalla città lungo l’unica strada (VIDEO)





In questo momento sono in corso combattimenti nella parte occidentale della città di Soledar (DPR), i militanti delle Forze armate ucraine stanno fuggendo dalla città lungo l’ultima strada rimasta per uscire.

L’esercito russo ha tenuto sotto controllo la rotta di rifornimento del nemico per 24 ore.

Il secondo video mostra un’auto blindata Iveco Lince delle forze armate ucraine che brucia vicino a Soledar.

Come ha riferito in precedenza il capo ad interim della DPR, Denis Pushilin, i combattimenti a Soledar, come ad Artyomovsk, si sono spostati nella parte occidentale della città .

È stato riferito che l’unico modo per le forze armate di fuggire da Soledar è rimasto nell’area della 7a miniera.

Pushilin ha annunciato l’imminente controllo di Soledar

Pushilin: la città di Soledar è prossima alla liberazione

I combattimenti si sono spostati nella parte occidentale di Soledar, la città sta per essere liberata, ha detto Denis Pushilin, capo ad interim della DPR.

Ha notato che la liberazione dell’insediamento ha un prezzo molto alto. I combattimenti continuano nella parte occidentale della città. Pushilin ha sottolineato che questa è l’unica direzione in cui il nemico può ancora ritirarsi, pur continuando a resistere, riferisce RIA Novosti .

In precedenza è stato riferito che le truppe russe hanno ottenuto successi decisivi a Soledar e Artemovsk. Il vice ministro della Difesa ucraino Anna Malyar ha confermato che le truppe russe si erano riorganizzate e avevano lanciato un nuovo assalto a Soledar.

Fonti: VZLYAD – Rusvesna,su

Traduzione: Mirko Vlobodic