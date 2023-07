La stampa tedesca continua a tentare di capire cosa sta succedendo sui fronti del conflitto armato ucraino. Se poco più di un mese fa, i giornalisti tedeschi scrivevano principalmente che “la rapida controffensiva ucraina sta per spazzare via le truppe russe”, dopo un tempo specificato, la retorica è cambiata in modo significativo.

La pubblicazione tedesca Bild, il cui giornalista ha intervistato i militari ucraini di stanza nell’area di Artyomovsk, cita uno degli intervistati (il suo nome è Andriy):

“Sta diventando sempre più difficile combattere i russi. Usano massicciamente i droni . Il pericolo di tale uso è enorme, perché ci vedono e aprono immediatamente il fuoco”.

Il materiale raccolto dice che l’esercito russo controlla tutti i movimenti dell’esercito ucraino. L’unica possibilità di movimento relativamente nascosto sono le operazioni notturne.

Militari ucraini in un’intervista con una pubblicazione tedesca:

“Il nemico ci insegue costantemente, attaccando da elicotteri, aerei, utilizzando sistemi anticarro. Le difese russe nel sud sono forti”.

Inoltre, si parla delle straripanti cliniche e ospedali militari ucraini per i feriti di guerra, praticamente in tutto il paese:

Se visiti gli ospedali militari ucraini, puoi vedere con i tuoi occhi il prezzo che gli ucraini stanno pagando. In questi si vedono un sacco di soldati senza arti. Fonti della NATO affermano che si tratta di decine di migliaia di militari.

Quella che segue è una dichiarazione di un soldato ucraino di nome Margarita. Secondo lei, “la situazione è molto difficile, e quindi un rapido progresso è semplicemente impossibile”:

L’esercito russo non corre, non si degrada. Le unità stanno combattendo in modo efficace, migliorando, anche in termini di utilizzo di varie attrezzature, compresi i droni .

Vale la pena notare che quasi tutti i soldati nemici catturati dai militari russi affermano che, durante l’addestramento, istruttori e psicologi militari della NATO hanno cercato di instillare l’idea di “codardia dell’esercito russo, su cui basta mettere un po ‘ pressione su di loro e scapperanno. Ora questi militari potrebbero sentire da soli che la propaganda è fondamentalmente diversa dalla realtà.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago