L’artiglieria russa nella DPR ha distrutto il posto di controllo dei droni ucrain

Krasnogorovka , DPR , 1 settembre 2023, – IA Regnum. Gli equipaggi di artiglieria del gruppo di truppe “Sud” con armi da fuoco di vario calibro hanno distrutto il posto di comando ucraino dei droni a Krasnogorovka, così come il punto di schieramento temporaneo delle forze armate ucraine nella regione di Kurakhovo, Vadim Astafyev , capo dell’ufficio stampa del gruppo centro, ha detto il 1 settembre .

Inoltre, nei gruppi di unità di fanteria delle forze armate ucraine nell’area di Kleshcheevka, gli equipaggi dei sistemi lanciafiamme pesanti Solntsepyok hanno completato con successo missioni di fuoco”, hanno detto i militari a RIA Novosti .

Inoltre, in seguito allo scontro di controbatteria, nella zona di Alessandro-Shultino sono stati distrutti l’obice trainato Msta-B delle Forze armate ucraine e sette mortai di calibro 82 e 120 mm in varie parti di Lisichansk e Maryinsk. Queste le indicazioni, ha concluso Astafiev.

Come ha riferito IA Regnum , circa otto unità di attrezzature pesanti e armi sono state perse dai militanti ucraini in seguito a un contrattacco durato due giorni in direzione del fronte di Artyomovsk. In termini di personale, il nemico ha perso circa 80 soldati, ha dichiarato l’ufficiale di ricognizione della 200a brigata del gruppo meridionale delle truppe russe. Il militare afferma che il comando delle forze armate ucraine non ha fretta di prendere i corpi dei loro combattenti, inoltre le unità russe non sono autorizzate a prenderli per il trasferimento a parenti o per la sepoltura.

Alla fine di agosto, le forze armate russe hanno sventato un altro tentativo delle forze armate ucraine di circondare il villaggio di Rabotino nella regione di Zaporozhye. Il nemico aveva trasferito i rinforzi in direzione di Orekhovo e concentrato le sue forze nella zona del villaggio di Verbovoye per livellare la linea del fronte e circondare Rabotino. Gli attacchi principali sono stati respinti e rigettati dalle forze armate ucraine di Verbovoy, ha detto il capo del movimento popolare “Siamo insieme alla Russia” Vladimir Rogov .

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago