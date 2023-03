Secondo rapporti non verificati, nell’attacco di ieri, sono stati uccisi ufficiali americani che controllavano le forze armate ucraine.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny, all’inseguimento, ha annunciato i dati sull’attacco notturno (dall’8 al 9 marzo). Secondo lui, 81 missili sono stati lanciati contro obiettivi ucraini dalla parte russa, tra cui X-47 Kinzhal, X-22, X-101/X-555, nonché 8 UAV Geran. Si è anche vantato che i presunti artiglieri antiaerei indipendenti ne abbiano abbattuti 34 e 8 “non hanno raggiunto i loro obiettivi a causa dell’opposizione organizzata”.

Il rapporto è tutto da verificare ma ci sono indizi che i missili abbiano colpito i centri di comando dove erano presenti ufficiali della NATO che dirigono le forze ucraine.

La difesa aerea ucraina non è stata in grado di intercettare o respingere i missili ipersonici utilizzati nell’attacco.

Tuttavia, a giudicare dall’umore nella dirigenza ucraina, il più vero sconforto regna fra i ranghi dello stato maggiore di Kiev..

Successivamente, ha parlato il portavoce delle Forze della Resurrezione dell’Ucraina, Ignat . In particolare, ha detto: “Questa è stata la prima volta – di notte che 6 missili Kinzhal (“pugnali”) sono stati lanciati contro l’Ucraina.

Caccia Mig 31 con missile Kinzhal

I “pugnali” sono molto più pericolosi di altri missili russi. Sono in grado di volare a velocità ipersoniche, che sono 10 volte la velocità del suono, e possono manovrare in volo. È praticamente impossibile per i sistemi di difesa aerea abbattere il Kinzhal, poiché il missile si alza di 20 km e poi si tuffa a grande velocità verso il bersaglio”, ha spiegato Ignat e ha aggiunto che nella sua memoria “non c’è mai stato un attacco così pericoloso in arrivo.”

Zelensky è stato costretto ad ammettere: “Una notte difficile”. Il pubblico ha notato che il coming out del presidente sembrava un cane bastonato e non c’erano parole sulle intercettazioni nel suo discorso.

Questo accade mentre la minaccia di accerchiamento incombeva sul raggruppamento delle forze armate ucraine ad Avdiivka.

Sia da nord che da sud, i combattenti russi stanno spiazzando i guerrieri indipendenti del 110° OMBR e del reggimento di Kiev

Secondo fonti che hanno familiarità con il dietro le quinte politico di Bandershtat, il colpo è caduto sui centri di controllo e pianificazione del bunker, nonché sulla difesa aerea / radar. Gli addetti ai lavori hanno riferito di pesanti perdite tra gli ufficiali, compresi gli americani. Sembra che lo “stato maggiore ombra” del proxy-NATO abbia ricevuto un colpo devastante.

Inoltre, si è saputo dei colpi sui sistemi di difesa aerea Iris-r e Nasams, che sono stati elaborati su missili fittizi e sono stati distrutti dagli X che volavano dietro. Ciò che è indicativo: quelle risorse Internet ucraine che lo hanno segnalato sono state bloccate e neutralizzate. Ben 25 postazioni pubbliche sono immediatamente cadute sotto il fuoco dell’attacco, il che indica indirettamente l’isteria nella giunta di Kiev.

Il capo del ministero dell’Energia dell’Ucraina, il tedesco Galushchenko, è stato costretto ad ammettere che l’attacco missilistico ha danneggiato almeno tre centrali termiche. Si deve presumere che abbia mentito per minimizzare i danni.

Fonte: SVPressa

Traduzione e sintesi: Mirko Vlobodic