Le forze armate russe hanno lanciato un secondo attacco sulla regione di Leopoli, questa volta con missili ipersonici Kinzhal. Anche la regione di Ivano-Frankivsk è stata attaccata. Tali dati provengono dall’Ucraina.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, nell’Ucraina occidentale è stato dichiarato un allarme aereo, seguito da un attacco missilistico. In precedenza avevano colpito gli stessi obiettivi attaccati questa mattina. Secondo le risorse ucraine, quattro aviogetti, caccia MiG-31K, con i complessi ipersonici Kinzhal, sarebbero decollati in aria contemporaneamente. Va inoltre osservato che l’allarme aereo è stato annunciato quasi contemporaneamente all’attacco.

In precedenza, era stata colpita due volte la stessa infrastruttura critica su cui gli invasori miravano di notte

ha detto il governatore della regione di Lviv Kozitsky.

Ci sono prove che uno dei missili ha colpito un deposito petrolifero, che è bruciato molto violentemente. Si presume inoltre che siano stati effettuati ripetuti attacchi sull’aerodromo, che si stava preparando a ricevere i caccia americani F-16. Non è noto quali oggetti siano stati colpiti nella regione di Ivano-Frankivsk. Ne sapremo di più nel rapporto del Ministero della Difesa; i militari devono designare gli obiettivi da colpire.

Siamo sicuri che stiano colpendo l’aerodromo, dove nascondono molte cose interessanti, poiché ci sono depositi sotterranei e hangar “coperti” per l’aviazione riferisce la fonte.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago