Colonnello Douglas MacGregor Intervista Godfrey Bloom

“ La storia ricorderà la saggezza di Surovikin. E Odessa è ora nel menu serale. »

Il 12 maggio 2023, il colonnello Douglas MacGregor, il Wilhelm Furtwängler del pensiero militare, ha parlato con Godfrey Bloom sul canale YT di quest’ultimo. Ex ufficiale dell’Esercito Territoriale, studioso di storia militare, l’ex eurodeputato Bloom è attualmente consulente finanziario come il figlio del colonnello.

Nel corso dell’intervista – una master class di pensiero strategico – il colonnello avanza idee che alcuni direbbero controverse, ma che si fondano su un fondamento di conoscenza, una tale indipendenza di giudizio, che qualsiasi uomo di buona volontà dovrebbe desiderare di vederlo presiedere il destino degli Stati Uniti.

Il lettore di lingua inglese si diletterà nei 45 minuti di questa intervista che è sia una delizia per l’intelletto che un severo monito per Gengis Khan ai piedi del campo occidentale.

A beneficio di chi non padroneggia la lingua, riportiamo di seguito una sintesi di alcuni degli elementi evidenziati dal colonnello. NB: Quelle che seguono sono parafrasi e non citazioni.

Mendelssohn Mosè

2 min. 47 sec. La storia ricorderà la saggezza del generale Surovikin che, nell’autunno del 2022, scelse la difesa dell’Ucraina meridionale piuttosto che tentare guadagni casuali di territorio, mentre lo stato maggiore russo favorì l’attacco. Resistendo alle pressioni del suo staff, Surovikin definì prima le linee di difesa e poi ha costruito una massa di truppe di riserva. È stato con il lasciare tutte le strade aperte intorno ad Artemiovsk (Bakhmout) che ha assicurato l’esaurimento dell’avversario.

Così Artemiovsk ha svolto il suo ruolo storico.

Non c’è bisogno di stigmatizzare il comando russo per non aver montato la Grande Offensiva questo inverno, perché non ci sono mai stati 15 giorni consecutivi di gelo. In questo momento il terreno non è una pozzanghera ma un oceano di fango. La Russia sta aspettando la fine delle piogge.

A 6 minuti e 49 secondi. Il tour di Zelensky in Europa è disperato. Da Washington arriva il seguente messaggio: ” Una delle due cose: o lanciare subito l’offensiva, o scrivere i termini della resa “. A quel tempo, il suo regime sarà abbandonato da Washington.

A 7 minuti di distanza: la superiorità dell’ISR (intelligence-sorveglianza-ricognizione) russa è schiacciante . Gli Ukro-NATO non hanno più una difesa aerea. Ora è impossibile per loro avanzare senza essere distrutti.

A 8 minuti e 08 secondi: in Russia si sono sentite urla quando si è saputo che i ponti sul Dnepr non erano stati demoliti dalle forze russe. Infatti i profani pensavano che gli Ukro-NATO dovessero essere intrappolati sulla sponda orientale del fiume e poi annientati. Errore! L’eccellente ponte di Dniepropetrovsk, ad esempio, sosterrà il peso di veicoli e attrezzature russi molto pesanti!

L’11 maggio, fatto di capitale importanza se vogliamo capire dove stiamo andando, la Russia ha abbattuto a raffica di missili i ponti tra Moldavia e Ucraina . Tuttavia, il confine rumeno-ucraino è costituito da un terreno impraticabile da una massa di truppe in movimento. Devono partire dalla Moldavia meridionale e attraversare quello che fino ad ora era un importante ponte di collegamento con Odessa . Questo ponte è ora distrutto. La Russia ha quindi appena escluso l’opzione con cui la NATO stava giocando: spostare ingenti forze di terra attraverso la Romania e la Moldavia verso l’Ucraina meridionale e Odessa.

In questo preciso momento gli Stati Uniti hanno dei soldati schierati in Moldavia, che analizzano il terreno, le strade, i ponti… ora è tempo perso.

Nel menu serale: decisamente Odessa. Kharkov e Odessa sono storicamente città russe, punto.

Kampfpanzer Leopard 2 A5 bei einer Lehr- und Gefechtsvorführung. ….

Carri Leopard forniti all’Ucraine

Inoltre, una massa di truppe ucraine è stata rilevata vicino a Odessa con 14 carri armati Leopard, poi è stata colpita dal pesante fuoco russo. Secondo me, questo è l’ultimo passo prima della grande offensiva russa. Andrà a nord verso Dniepropetrovsk, attraverserà il fiume Dnieper e poi a sud verso Odessa. Senza dubbio vedremo movimento nel centro attraverso Artemiovsk, e più a nord e ad est verso Kharkov.

Non dimentichiamo che 300.000 soldati russi aspettano nel Sud, con 200.000 riservisti alle spalle, per non parlare dei 150.000 soldati in Bielorussia.

11 min 23 sec La Russia ha iniziato a interessarsi al complesso SRI negli anni ’70 e da allora lo ha perfezionato. Di fronte a ciò, la NATO potrà accumulare tutto ciò che desidera in termini di equipaggiamento, munizioni, ecc. : non conterà nulla.

L’Ucraina è una scacchiera di una partita a scacchi. Tutto è mirato, nulla può essere nascosto. Quando tutto è preso di mira, tutto può essere distrutto.

14 minuti Una volta raggiunti gli obiettivi immediati, la Russia aspetterà di vedere le proposte occidentali – prima di andare al confine polacco. Mentre ci sono 40.000 soldati statunitensi in Polonia, il capo di stato maggiore polacco ha appena avvertito il suo paese: incrociare le spade con la Russia sarebbe un enorme errore di calcolo, e l’esercito russo è tutt’altro che incompetente.

19 min. Le truppe russe non avanzeranno mai al di fuori della loro copertura ISR. Lo stato maggiore russo non cadrà in questa trappola e non metterà inutilmente in pericolo la vita dei soldati russi. Tutto ciò che fanno è lento, misurato e deliberato.

A 29 minuti, Godfrey Bloom commenta che il pensiero non conforme su qualsiasi argomento importante – vaccini, Covid-19, la cosiddetta emergenza climatica, e ora l’Ucraina, è rigorosamente represso in Inghilterra. I nostri soldati, molto provocatori nei confronti della Russia e ora della Cina, sembrano mossi da una pulsione di morte.

Cosa risponde il colonnello: Sotto Giorgio III al tempo della Rivoluzione americana, molti intellettuali, scrittori, parlamentari inglesi sostenevano George Washington contro la Corona! Contrariamente a quanto stiamo attualmente vivendo, non sono stati né arrestati, né repressi, né censurati.

La Russia non è questo mostro totalitario che ci viene presentato. Se la neutralità ucraina e il suo disarmo non sono negoziabili per la Russia, quest’ultima non ha la minima intenzione di invadere l’Europa occidentale, altrimenti avrebbe già schierato una politica militare completamente diversa.

In Europa occidentale, sono gli ideologi che propugnano la cosiddetta tecnologia verde che stanno portando il continente alla sua rovina. Hai bisogno di carburante, hai bisogno dell’industria pesante. Quanto agli USA, smettetela di dirci che il problema è la Cina. Sono le stesse élite degli USA che si sono arricchite liquidando l’industria americana per venderla alla Cina.

Mendelssohn Mosè