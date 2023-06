Colonizzazione greenwashing: “Israele” cerca di espandere l’occupazione del Golan

Di Hanan Sandouk

Fonte: Al Mayadeen

Gli scontri nel Golan siriano occupato sono ancora in corso sui piani dell’occupazione israeliana di costruire turbine eoliche nella regione occupata tra la forte opposizione della gente del posto.

Per il secondo giorno consecutivo si sono rinnovati gli scontri nel Golan siriano occupato tra la popolazione locale e le forze di occupazione israeliane sul progetto energetico israeliano che consiste nell’erezione di turbine eoliche su un terreno che non è loro, tanto per cominciare. Le forze di occupazione israeliane hanno chiesto rinforzi per aiutare con l’assalto al Golan siriano occupato in violazione dei diritti del suo popolo, chiudendo tutte le strade che portano all’area di Al-Hafayer in preparazione della costruzione delle suddette turbine eoliche.

La popolazione del Golan occupato è fortemente contraria al progetto israeliano che mira a installare 32 nuove turbine a vento e violerebbe circa 4.500 dunam di terra di proprietà dei contadini siriani a Majdel Shams e Masaade.

Ogni turbina eolica è alta circa 200 metri, per non parlare delle strade che portano dentro e fuori dal luogo in cui è previsto il progetto e delle vaste aree che saranno confiscate per essere utilizzate per la manutenzione e lo stoccaggio.

Espansione colonialista greenwashing

Sin dall’occupazione del Golan, l’occupazione israeliana ha eretto più di 30 insediamenti e sostenuto i suoi coloni con investimenti in numerosi settori al fine di garantire la sostenibilità degli insediamenti.

L’occupazione israeliana del Golan ha più dell’aspetto geografico strategico che include la sua visione di quattro paesi arabi, Siria, Libano, Palestina e Giordania; è una delle più importanti fonti di acqua ed energia per l’occupazione israeliana. L’occupazione ottiene circa un terzo del proprio fabbisogno idrico dal Golan, un’area ricca di sorgenti d’acqua naturali, dai fiumi alle sorgenti e falde acquifere, oltre che dall’accumulo di neve sulle sue montagne. Per anni, l’occupazione israeliana ha estratto petrolio nella regione, di cui gli studi suggeriscono che ne abbia in abbondanza.

Oltre ad occupare la terra e a sfruttarne le risorse naturali, l’occupazione israeliana vuole investire nella sua aria attraverso turbine eoliche che le permetterebbero di generare energia dai venti dell’altopiano.

Sotto la bandiera dell ‘”energia verde”, che mira semplicemente a confiscare il resto della terra controllata dal popolo del Golan per assediarlo e spostarlo, l’occupazione israeliana mira a sviluppare il suo progetto di insediamento colonialista e stabilire il controllo completo sulle alture del Golan .

Quanto sta accadendo oggi nelle Alture del Golan occupate risale al 2009, quando il governo di occupazione israeliano emanò la Risoluzione 4450, che obbliga la ricerca di fonti energetiche alternative per coprire circa il 10% del fabbisogno elettrico di “Israele” da fonti energetiche rinnovabili a partire dal 2020.

Sulla base della risoluzione 4450, l’occupazione israeliana è andata al tavolo da disegno e ha fatto piani per costruire 25 turbine eoliche su terreni di proprietà privata nel Golan a Masaade, Majdal Al-Shams e Sahita.

L’occupazione israeliana ha scelto il Golan perché si distingue per i suoi venti veloci, che sono i più veloci nella regione occupata da “Israele”. Si dice che ogni turbina eolica giri a una velocità tale da generare 3 megawatt all’ora, cioè 3.000 kilowatt, sufficienti per 1.500 case. Considerando che ci sono un totale di 5.000 case nei villaggi delle alture del Golan occupate, cinque turbine eoliche sarebbero più che sufficienti per fornire elettricità alle case della regione.

Immensi profitti nell’attesa

L’occupazione israeliana vede la produzione di energia eolica come un obiettivo strategico fondamentale, che garantisce enormi profitti. Il progetto ha notevoli vantaggi economici che “Israele” raccoglierà attraverso la confisca delle terre siriane. Le turbine progettate dovrebbero generare 152 megawatt di energia all’anno, che verrebbero venduti alla compagnia elettrica israeliana, con un rendimento stimato tra 150 e 160 milioni di shekel (un dollaro USA equivale a 3,6 shekel).

Per sottolineare l’importanza di questo progetto, il governo dell’occupazione lo classifica come un “progetto nazionale”, il che significa – secondo i testi legali – che il ministro delle finanze israeliano è autorizzato a confiscare le terre ai loro proprietari per garantire la continuità del progetto e dotarlo delle infrastrutture e delle strutture necessarie.

L’entità responsabile dell’attuazione del progetto è una società chiamata Energix, che è attiva, secondo il suo sito web, in “Israele”, negli Stati Uniti e in Polonia.

Nonostante i residenti delle alture del Golan si oppongano all’installazione delle turbine eoliche, il governo dell’occupazione ha annunciato l’intenzione di installare 42 turbine nell’area di Tel Al-Faras e 30 turbine nella pianura di Mansoura.

Gli impatti del progetto

A parte il danno diretto della confisca dei terreni, anche molti animali e piante saranno colpiti dal progetto se procederà. Uccelli migratori e pipistrelli, che contribuiscono all’impollinazione degli alberi da frutto e alla pulizia dei terreni agricoli da parassiti dannosi, saranno uccisi a causa della collisione con le turbine eoliche, causando danni significativi all’ecosistema nel Golan settentrionale.

Golan Siriano: terra fertile minacciata dai progetti di Israele

Inoltre, il danno ambientale contribuirà a cancellare il patrimonio agricolo degli abitanti del Golan, oltre a limitare la loro principale fonte di sostentamento, l’agricoltura, nei tre villaggi abitati da circa 24.000 persone.

La gente del posto ha adottato una politica economica che garantisce la loro sussistenza minima senza impegnarsi con l’occupazione, principalmente attraverso la coltivazione delle loro terre, in particolare ciliegie, uva e mele.

Il progetto avrà ripercussioni demografiche, in particolare perché contribuirà a soffocare i restanti villaggi siriani e a dividere i loro territori a causa della sua posizione significativa: saranno morti in mezzo ai villaggi. Ciò limiterà anche la loro espansione urbana. Ad esempio, il villaggio di Majdal Shams è già circondato da nord, est e ovest da campi minati, linee di cessate il fuoco e siti di occupazione israeliana. Questo progetto rafforzerà ulteriormente il suo assedio da sud.

I danni del progetto non saranno limitati ai terreni su cui verrà eretto perché il periodo di costruzione di queste turbine si prolungherà per anni. Di conseguenza, enormi macchinari saranno trasportati da e verso il sito, causando danni significativi ai campi agricoli adiacenti a causa delle dimensioni dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nel processo di costruzione e delle emissioni che genereranno.

Il progetto non passerà

La popolazione delle alture del Golan, anche se in ritardo, è stata allertata del progetto delle turbine eoliche maligne che ha preso il via nel 2013. La gente del posto ha escogitato un piano per affrontare il progetto di insediamento attraverso due approcci: i tribunali dell’occupazione per annullare i contratti, poiché la maggior parte degli agricoltori si è ritirata dall’affitto delle proprie terre; e un approccio popolare composto da tenere riunioni e condurre campagne mediatiche per spiegare l’entità del danno che il progetto causerà e persino entrare in uno scontro popolare per fermare il progetto con la forza.

L’approccio legale è stato reso inefficace dopo che il governo dell’occupazione ha approvato una legge che considerava il progetto un “progetto nazionale”, consentendo al ministro delle finanze israeliano di sequestrare le terre per la sua fondazione. Ciò ha reso l’approccio popolare la carta più forte nelle mani dei locali, informando i residenti della regione sulle ripercussioni del progetto e sottolineando la loro fermezza nella difesa della loro terra e la loro disponibilità allo scontro a tutto campo.

La battaglia per la terra continua oggi, mentre i siriani nelle alture del Golan hanno lanciato il “Movimento popolare in difesa della terra”. Si prevede che le proteste andranno oltre i confini del Golan fino alla comunità internazionale nel tentativo di fermare il progetto israeliano volto a impadronirsi delle alture del Golan e saccheggiarne le risorse, aggirando nel contempo i suoi proprietari indigeni e violando i loro diritti al loro terra.

Le alture del Golan: lo sono sempre state e saranno sempre siriane

Il ministero degli Esteri siriano ha elogiato la fermezza dei siriani che vivono nel Golan, sottolineando che la regione “era e rimarrà parte integrante del territorio della Siria” e il suo pieno ritorno in patria è “inevitabile”.

“I brutali attacchi delle forze di occupazione israeliane contro il nostro popolo nel Golan non sono altro che un’estensione delle politiche e dei crimini aggressivi di Israele, che costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite ”, ha aggiunto il ministero.

La Siria ha contattato l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza in merito alle pericolose azioni aggressive dell’occupazione nel Golan occupato, in particolare il progetto delle turbine eoliche e i progetti delle seggiovie, nonché la continua violazione della risoluzione 497 delle Nazioni Unite.

I messaggi della Siria si sono concentrati sull’esporre i passi del nemico, che ruotavano attorno al costringere la gente del posto a consegnare i loro documenti di proprietà, noti come “Tapu”, al governo dell’occupazione e sostituirli con documenti israeliani. Questo è stato un tentativo di creare l’impressione di “normalizzazione” tra gli abitanti indigeni siriani e i coloni sionisti, che avrebbe grandemente giovato all’occupazione nel contesto della promozione dell’annessione del Golan e del consolidamento della “decisione di annessione” davanti alla comunità internazionale e organizzazioni internazionali, soprattutto dopo che gli Stati Uniti hanno riconosciuto la “sovranità israeliana” sulle alture del Golan.

Traduzione: Fadi Haddad