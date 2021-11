Cold War 2.0 – Le rane si scaldano lentamente nelle loro pentole

di Alastair Crooke.

L’ordine liberale basato sulle regole è sempre stato, in parte, un’illusione, anche se da tempo ha conquistato gran parte del mondo.

Il famoso “Long Telegram” di George Kennan, inviato da Mosca nel 1946, fu soprattutto un’analisi incisiva delle contraddizioni strutturali insite nel modello sovietico, portando alla conclusione predefinita e analitica che l’URSS sarebbe collassata sotto il suo stesso peso. Questo testo è stato scritto poco più di settant’anni fa.

Altri hanno rischiato: appena quattro settimane dopo l’inaugurazione di Biden, ” The Longer Telegram ” – un saggio scritto da un ex alto funzionario anonimo, che sostiene una nuova strategia degli Stati Uniti sulla Cina – è stato pubblicato con grandi lodi. L’originale di Kennan, tuttavia, era una profonda valutazione di come funzionava (o non funzionava) l’Unione Sovietica e da cui era derivata la previsione di Kennan che il sistema sovietico alla fine sarebbe imploso. Dovevi solo essere paziente.

Tuttavia, questo contemporaneo Longer Telegram è una farsa che si presenta come una valutazione profonda – stile Kennan – quando in realtà è una consueta ripetizione del tradizionale manuale dell’interventismo americano, anche se prende di mira la Cina (al contrario dell’Iran, sebbene la sua metodologia è la stessa). È stato ingannevolmente venduto sotto l’etichetta “Kennan”. Spiega come provocare l’implosione: Azione, invece di pazienza. È improbabile che la storia tratti con gentilezza questo recente telegramma.

Tuttavia, le profonde contraddizioni strutturali che minacciano la dissoluzione sistemica abbondano – e sono motivo di grave ansia per molti oggi, che si chiedono come andrà a finire il futuro e se in qualche modo sopravviveranno o esploderanno, mentre le dinamiche strutturali scricchiolano rumorosamente, generando politiche surriscaldate .

In un certo senso, tuttavia, se dovessimo concludere il recente discorso del presidente Putin a Valdai con i commenti di Sergei Lavrov e del presidente Xi, potremmo vedere che abbiamo davanti a noi un “telegramma molto lungo” discorsivo che mette in luce le contraddizioni interne inerenti Strutture culturali ed economiche occidentali.

Questi sono processi culturali e ideologici di tipo simile, che Putin ha sottolineato hanno afflitto la Russia nel 1917 e negli anni ’20, con un enorme costo umano. Tutti i sistemi, fissati dalla certezza di una particolare illusione, hanno le loro contraddizioni. La domanda è se faranno crollare l’intero “mucchio di sabbia” e farlo cadere a cascata. Il presidente Putin ha parlato per esperienza, un’esperienza amara.

Consideriamo prima le ovvie contraddizioni intrinseche del “volto” americano così come viene presentato al mondo oggi: il team di Biden (così come molti altri) è alla disperata ricerca di un accordo sul clima; John Kerry gli dice francamente che qualsiasi accordo sul clima deve dipendere dalla cooperazione cinese. La Cina è semplicemente troppo importante per essere ignorata. Jake Sullivan (e i falchi della Cina), tuttavia, dice a Biden che l’agenda morale e culturale – i diritti umani, il trattamento degli uiguri, di Hong Kong, del Tibet e soprattutto di Taiwan – sono questioni che non possono essere scambiate in stile Chamberlain per un ” pezzo “. di carta “promettendo zero emissioni di carbonio nella nostra vita.

Questi ultimi temono che Biden “rinunzi” ai loro punti di pressione – i loro strumenti di logoramento – attraverso i quali sperano di preservare il primato degli Stati Uniti sulla Cina, in nome delle vuote promesse climatiche di Pechino.

La contraddizione si fa quindi più manifesta: da un lato, i “falchi cinesi” stanno accelerando l’erosione, pezzo per pezzo, dell’impegno per una Cina e facendo pensare a Taipei che gli Stati Uniti “si stanno coprendo le spalle”, se la Cina tenta unirsi con la forza militare.

Ma forse, usando questa strategia, i governanti di Taiwan arriveranno a credere che gli Stati Uniti si stiano coprendo le spalle. Forse ci sono anche momenti in cui Biden crede che anche loro stiano sostenendo, o pensa che gli Stati Uniti dovrebbero sostenere Taiwan. E perchè no ? Secondo la sua amministrazione, Taiwan “ condivide i valori americani ”. Non è chiaro. È interessante notare che alcuni membri del suo caucus progressista stanno spingendo affinché Biden ottenga “poteri di guerra” su Taiwan, quando sono quelli che insistono di più su politiche climatiche radicali.

D’altra parte, i cinesi credono che sia una fantasia per gli Stati Uniti credere di poter respingere un’invasione cinese, se dovesse accadere. In effetti, gli Stati Uniti stanno scrivendo assegni a vuoto, cioè Biden sta bluffando, probabilmente lo pensano. La Cina sarà paziente, fino al momento in cui Taiwan dichiarerà la sua “indipendenza”.

Questo approccio di cattivo controllo è evidente anche nel caso dell’Ucraina: l’amministrazione Biden afferma che la porta per l’adesione alla NATO è aperta per l’Ucraina. L’UE, in un modo più agevole, suggerisce che anche la porta per l’adesione all’UE è “più o meno” aperta. Altri due assegni a vuoto.

Ma qui Kiev si sente un topo: sospetta che stiano mentendo ed è disperata. La sua situazione economica è più che disastrosa. L’acqua inizia a bollire nella pentola. Forse allora arriva a credere – visti tutti quegli assegni apparentemente intestati a Kiev come beneficiario – che una “rana” debba saltare fuori dalla pentola prima che l’acqua bolle – sperando che un assalto al Donbass forzerà la mano del sostegno occidentale e consentire che vengano onorati assegni che altrimenti sarebbero inutili.

Ancora una volta, la contraddizione strutturale è evidente. L’Occidente sta cercando di usare l’Ucraina per minacciare la Russia con la NATO, ma non c’è modo che il Donbass venga rilevato da Kiev (Mosca non lo permetterà e la NATO sa che non può accettarlo).

Il punto è che o l’Ucraina mantiene lo status quo e si disintegra a causa delle proprie contraddizioni economiche e politiche (“si ribolle”), oppure va fino in fondo contro le forze del Donbass e finisce come uno stato smembrato. L’Ucraina e l’Europa emergeranno indebolite, in entrambi i casi.

Questa contraddizione è chiara; un’altra è che Bruxelles sembra essere arrivata a credere che le sue vuote minacce (e quelle della NATO) abbiano un peso a Mosca; che Putin alla fine salverà Kiev (motivo per cui l’UE chiede continuamente un vertice in formato Normandia).

Mosca, tuttavia, è ora arrivata a considerare Bruxelles con assoluto disprezzo. Lei lo vedrà come un bluff e penserà che alla fine gli Stati Uniti, dopo aver emesso tutti questi assegni a vuoto, si libereranno del conseguente casino alle porte dell’Europa. In breve, rafforzerà solo il disprezzo con cui i leader russi considerano l’establishment europeo.

Questa è una contraddizione paragonabile al fatto che l’UE ha un disperato bisogno di gas e dipende dalla Russia per il riscaldamento del prossimo inverno; ma, allo stesso tempo, non perde occasione per insultare il suo principale fornitore.

Quindi, passiamo alla successiva contraddizione più esplicita: l’Iran. Apparentemente Biden voleva indietro l’Iran, nella “scatola” del JCPOA, ma non voleva pagare il prezzo. Voleva che il prezzo rimanesse a buon mercato, in modo da poter mantenere una “pressione” sufficiente per costringere l’Iran ad accettare un JCPOA ” più forte e più lungo ” , afferma “Mark Two”, che includerebbe inoltre il sistema di difesa missilistico dell’Iran e il collegamenti della sua rete con i suoi alleati regionali.

GolfoPersico

Ancora una volta, il team di Biden parla di “altre opzioni”: un piano “B” è in lavorazione se l’Iran non si conformerà completamente al JCPOA. Anche gli israeliani capiscono che gli Stati Uniti non faranno la guerra all’Iran. È un bluff.

In effetti, è stato un anziano commentatore militare israeliano a dire esplicitamente che Israele è seduto in una pentola d’acqua che si scalda lentamente (un riferimento a come l’Iran ha circondato Israele con missili intelligenti), ma nessun leader politico israeliano prenderà la decisione di saltare fuori della padella, prima che la rana muoia bollita, per non saltare semplicemente nel fuoco che riscalda la padella.

Che dire di questa serie di bluff inaffidabili? Sono ambientati sullo sfondo delle difficoltà strutturali degli Stati Uniti, che vanno dalla carenza di energia all’accelerazione dell’inflazione, tra cui esodo di manodopera, interruzioni delle catene di approvvigionamento, scaffali vuoti, carenza di cibo, carenze di materie prime e patatine, congestione dei porti container, le tensioni e le dimissioni legate ai mandati sui vaccini, i programmi legislativi bloccati e la contraddizione tra un’economia reale finanziarizzata costruita attorno a bassi tassi di interesse e l’inevitabilità della loro imminente ascesa. In breve, l’acqua nella pentola diventa molto calda.

Ed ecco la contraddizione di fondo, evidenziata da Pat Buchanan: “ A differenza delle generazioni precedenti, le divisioni del 21° secolo sono molto più ampie – non solo economiche e politiche, ma anche sociali, morali, culturali e razziali. L‘aborto, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e i diritti dei transgender ci dividono. Socialismo e capitalismo ci dividono. Azione affermativa, Black Lives Matter, Urban Crime, Gun Violence e Critical Race Theory ci dividono. Le rivendicazioni di privilegio e supremazia dei bianchi, così come le richieste di pari opportunità per lasciare il posto a ricompense eque, ci dividono. Nella pandemia di Covid, indossare mascherine e mandati di vaccinazione ci dividono “.

Questa osservazione di Buchanan va al cuore del “telegramma” discorsivo di Russia e Cina: l’Occidente ha configurato la sua ambizione per il primato mondiale proprio intorno a una particolare interpretazione delle proprie linee di frattura sociali, morali, culturali e razziali, utilizzate per sostenere i valori globali .

Il presidente Putin, parlando a Valdai, ha però affermato: “ Vi seguiremo sui temi dei danni ambientali e climatici (‘sono indubbiamente reali’), ma non accetteremo le vostre agende ideologiche, morali e culturali ”; ci siamo stati e abbiamo visto le conseguenze nel 1917. Xi dice la stessa cosa: ” Statene fuori da tutto questo “.

Questo rifiuto svuota l’agenda globalista della sua sostanza. Nega che questioni come i diritti d’identità in Afghanistan debbano far parte della politica internazionale o essere un punto di coercizione sugli afgani (devono essere affrontate in un altro modo). Riporta la politica allo Stato sovrano. Putin ha detto: guarda cosa è successo durante la crisi di Covid: ogni stato era per sé – questa è la realtà.

Ciò evidenzia la meta-contraddizione nel tentativo di forgiare una visione universale del mondo, attraverso una realtà alternativa immaginata (come cercavano i bolscevichi). L’ordine liberale basato su regole è sempre stato, in parte, un’illusione, sebbene per un certo periodo si sia impadronito di gran parte del mondo. Il potere era più importante delle regole ovunque, ma l’illusione mantenne la sua aura di stabilità che si stava lentamente erodendo, finché il potere non si spostò altrove. E quel cambiamento ora è avvenuto.

Forse è culturalmente troppo difficile da sopportare per l’establishment occidentale. Forse tutto questo bluff ha lo scopo di distrarre. Il pericolo, tuttavia, è che alcune élite americane finiscano per credere ai propri bluff. L’acqua nella pentola bolle. Forse la rana è già troppo zombificata, troppo indebolita dal calore, per saltare – e, se ci provasse, potrebbe scoprire che non ha più l’energia e la vitalità per spegnere i fuochi al suo interno. da Taiwan, Iran o Ucraina.

fonte: https://www.strategic-culture.org

Tradotto da Luciano Lago