CNN: Nessuna prova di tunnel di Hamas sotto l’ospedale Al-Shifa

La rete americana CNN ha riferito che non ci sono prove della scoperta della rete di tunnel di Hamas sotto l’ospedale Al-Shifa a Gaza.

La CNN , in riferimento all’attacco dell’esercito del regime israeliano contro l’ospedale Al-Shifa a Gaza, ha annunciato giovedì che non ci sono prove della scoperta della rete di tunnel di Hamas sotto questo ospedale, il che respinge la fondatezza delle accuse. il regime israeliano.

“Non c’è ancora alcuna indicazione che le truppe [israeliane] abbiano scoperto una struttura di tunnel a più livelli con camere sotterranee, del tipo illustrato in un’animazione presentata dal portavoce dell’esercito [israeliano] in un briefing quasi tre settimane fa.”, conferma la rete americana.

Il portavoce dell’esercito israeliano ha diffuso video circa tre settimane fa e ha affermato l’esistenza di una rete multi-livello di tunnel del Movimento di resistenza islamica palestinese (HAMAS) e il loro utilizzo da parte dei combattenti palestinesi per obiettivi militari sotto l’ospedale Al-Shifa.

Ospedale Gaza pazienti

Pubblicando questa notizia, la rete libanese Al-Mayadin ha scritto che mercoledì mattina i soldati israeliani hanno fatto irruzione nell’ospedale Al-Shifa, perquisito le sue varie stanze e interrogato il personale medico e i rifugiati palestinesi che si trovavano in questo ospedale, sostenendo di aver scoperto armi e il centro di comando per le operazioni di Hamas all’interno dell’ospedale Al-Shifa.

Tuttavia, il direttore generale del Ministero della Sanità di Gaza, Munir al-Bursh, ha respinto questa affermazione nel pomeriggio dello stesso giorno e ha sottolineato che le forze sioniste non hanno trovato armi nel complesso medico dopo essere entrate illegalmente nella struttura medica di Al-Bursh. nella Striscia di Gaza.

L’attacco ha distrutto il complesso medico di Al-Shifa e le attrezzature che si trovavano solo in questo complesso. Gli israeliani hanno arrestato due ingegneri dell’ospedale Al-Shifa e un gran numero di carri armati israeliani sono attualmente parcheggiati di fronte al complesso medico di Al-Shifa.

Un gran numero di forze del regime sionista sono entrate illegalmente e all’improvviso in questo complesso medico, sostenendo l’esistenza di tunnel e armi delle forze della Resistenza sotto il complesso medico di Al-Shifa, e dopo diverse ore di interrogatori e perquisizioni, hanno lasciato questo complesso medico. e sono stati schierati nelle vicinanze di questo luogo.

Ma gli israeliani continuano a insistere nel diffondere notizie che ingannano l’opinione pubblica e non sono disposti a ritirare le loro accuse infondate su questo ospedale.

Sono stati arrestati dagli israeliani due medici, direttori sanitari dell’Ospedale e vari tecnici addetti alle attrezzature sanitarie.

Fonte: Hispan TV

Traduzione: Luciano Lago