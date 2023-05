Clima di guerra in Europa e negli Stati Uniti

Senatori USA stanno ricevendo telefoni satellitari solo per comunicazoni di emergenza. Questa notizia, apparentemente insignificnte, rivela il clima di guerra che si sta diffondendo negli Stati Uniti, convinti di dover prima o poi attaccare la Russia

Dalla parte russa si intensificano le voci nella Duma di Stato che richiedono una azione decisa contro la Nato, a seguito degli ultimi attacchi effettuati dagli ucraini sul territorio russo, inclusa Mosca, contro zone residenziali. Queste richieste sorgono anche da una serie di generali e alti ufficiali dell’esercito russo. In particolare dopo le affermazioni di esponenti del governo britannico che hanno dichiarato perfettamente lecito per le forze ucraine attaccare obiettivi in territorio russo e in Crimea.



Il generale Andrey Gurulev (foto sopra), del comando centrale russo, ha richiesto senza mezzi termini di entrare in guerra con la Nato attaccando le basi da cui partono le armi a lungo raggio destinate all’Ucraina.

E’ arrivato il momento di considerare che il modo più veloce per Vladimir Putin di battere l’Ucraina è usare attacchi missilistici ipersonici per “spazzare via le isole britanniche”, ha detto il generale e deputato russo.

Questo dimostra quale sia il clima in Russia nei confronti delle potenze della Nato.

Nel frattempo le autorità russe stanno provvedendo a evacuare i bambini e molte famiglie dalla zona di Begorod e altre zone di confine sottoposte più volte ad attacchi indiscriminati dai terroristi e sabotatori ucraini.

Si afferma che il compito principale dell’esercito ucraino è quello di deviare l’attenzione delle forze russe verso la zona di confine di Belgorod e altri oblast per distogliere forze dal fronte ucraino del Donbass.

Il governatore della zona ha deciso queste misure in quanto la situazione della regione si è molto deteriorata per effetto di questi attacchi.



Segretario alla Difesa Regno Unito

Da parte sua Dimitri Mednvev, alle dichiarazioni del segretario alla difesa britannico James Cleverley, sulla legittimità degli attacchi ucraini sul territorio russo, mediante droni e missili, rispondendo alla domanda alla partecipazione di Kiev agli attacchi, quelli che secondo o ministro britannco sono parte della sua autodifesa, ha dichiarato in forma poco diplomatica che gli stupidi esponenti del Regno Unito devono ricordare che, secondo il diritto internazionale riconosciuto che regge le condizioni delle ostilità, incluso le convenzioni di Ginevra e dell’Aja, la posizione del Regno Unito è quella di un partecipante alla guerra per aver scatenato di fatto una guerra non dichiarata alla Russia, in tal caso tutti i sui mitari, ufficiali e personale di servizio, devono essere considerati obiettivi legittimi.

Che si preparino quindi i paesi europei della Nato a questi sviluppi e coneguenze a cui i loro governi hanno contribuito tanto alacremente.

Fonti Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago