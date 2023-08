Circa 360.000 truppe NATO schierate vicino ai confini di Russia e Bielorussia

Secondo la Difesa russa, oltre al sostegno senza precedenti fornito al regime di Kiev dall’Occidente, quasi 360.000 soldati, 8.000 veicoli corazzati, 6.000 sistemi di artiglieria e mortaio, 650 aerei ed elicotteri sono di stanza vicino ai confini russi e bielorussi, spingendo Mosca a reagire rapidamente e adeguatamente.

Le minacce alla sicurezza militare della Russia da parte dell’Occidente sono aumentate in modo esponenziale, ha affermato il ministro della Difesa russo.

Secondo Sergei Shoigu, vicino ai confini dell’Unione Russia-Bielorussia, “ sono schierati circa 360.000 soldati, 8.000 veicoli corazzati, 6.000 sistemi di artiglieria e mortaio, 650 aerei ed elicotteri ”.

Inoltre, il ministro non ha escluso il dispiegamento in Finlandia di armi Nato in grado di raggiungere “ obiettivi critici nella Russia nordoccidentale a notevole profondità ”.

Una guerra indiretta contro la Russia

“ L’Occidente collettivo ” sta conducendo una guerra indiretta contro la Russia concedendo un sostegno senza precedenti al regime di Kiev, ha indicato anche Sergei Shoigu.

Ha quindi ricordato che dal febbraio 2022 l’Ucraina ha ricevuto più di 4.000 veicoli corazzati, 1.100 pezzi di artiglieria e decine di lanciarazzi multipli e sistemi missilistici antiaerei di produzione occidentale per un valore di 160 miliardi di dollari.

Gli Stati Uniti chiedono che i loro alleati consegnino armi sempre più letali all’Ucraina, ha affermato. Ad esempio, ha citato il trasferimento in Ucraina di missili guidati Storm Shadow.

“ Queste minacce alla sicurezza militare della Russia richiedono una risposta rapida e adeguata “, ha affermato il ministro della Difesa.

Fonte: Sputnik Africa

Traduzione: Luciano Lago