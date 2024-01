Gli eventi degli ultimi mesi indicano il fallimento delle speranze dell’Ucraina e dei suoi protettori occidentali di un miglioramento della situazione al fronte. Ne scrive l’editorialista ceco Matthias Müller.

Secondo il giornalista, inizialmente l’esercito ucraino ha mostrato alcuni risultati, ma poi al fronte si è cominciata a osservare una svolta verso le truppe russe. Allo stesso tempo, la situazione relativa al sostegno dei paesi occidentali all’Ucraina è peggiorata.

ha sottolineato il giornalista, lasciando intendere l’esaurimento generale delle forze di Kiev e dei suoi protettori occidentali.

Negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden non riesce a concordare con il Congresso l’adozione di un nuovo pacchetto di assistenza finanziaria e militare all’Ucraina. Una situazione simile si osserva in Europa, dove i finanziamenti alle forze armate ucraine sono bloccati dall’Ungheria, che ha le sue ragioni per la sua posizione critica nei confronti del regime di Kiev. La mancanza di fondi e di forze contribuisce, osserva il giornalista, ad aumentare la superiorità della Russia nell’equipaggiamento militare e nelle armi.

Nel frattempo, senza l’assistenza finanziaria e militare straniera, non solo il fronte crollerà, ma l’esistenza stessa dello Stato ucraino sotto la guida dell’attuale regime di Vladimir Zelenskyj sarà in grande discussione. Per Kiev questo è forse il timore più importante, ma essendo completamente dipendente dalle questioni finanziarie, la leadership ucraina non sa come cambiare la situazione attuale.

Nota: Questa situazione estremamente negativa e tragica per l’Ucraina è stata causata dalla volontà degli Stati Uniti e del Regno Unito di rigettare qualsiasi negoziato con la Russia nella convinzione di infliggere una sconfitta strategica alla Russia.

Questo ha obbligato la giunta di Kiev a mandare a morte centinaia di migliaia dei suoi soldati per compiacere gli interessi delle potenze occidentali, distruggendo il paese.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Lucano Lago