Cinque consiglieri dell’IRGC uccisi nell’attacco israeliano a Damasco

Un attacco israeliano ha preso di mira un edificio residenziale nella capitale siriana, Damasco, uccidendo cinque consiglieri dell’IRGC.

L’agenzia di stampa siriana SANA ha riferito sabato che l’aggressione israeliana ha preso di mira un edificio residenziale nel quartiere di al-Mazzeh nella capitale siriana, Damasco.

A sua volta, il corrispondente di Al Mayadeen a Damasco ha affermato che l’aggressione ha portato al completo crollo dell’edificio.

Fonti hanno riferito che l’edificio a tre piani a Damasco ospita membri della Guardia della Rivoluzione iraniana.

AGGIORNAMENTO: L’IRGC ha annunciato in un comunicato che cinque consiglieri militari iraniani sono stati uccisi nell’aggressione israeliana a Damasco. I media iraniani hanno riferito che il consigliere dell’intelligence dell’IRGC in Siria e il suo assistente sono stati uccisi nell’attacco.

L’IRGC ha nominato i suoi consiglieri martiri come Hojjatollah Omidvar, Ali Aqazadeh, Hossein Mohammadi, Saeed Karimi e Mohammad Amin Samadi.

Il rappresentante della Jihad islamica palestinese in Siria, Ismail Al-Sindawi, ha detto: “Tutti i leader del PIJ a Damasco stanno bene e l’aggressione non ha colpito nessuno degli uffici del movimento”.

Il mese scorso, il comandante senior del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) Seyyed Razi Mousavi è stato martirizzato in un attacco aereo israeliano su Damasco il 25 dicembre 2023.

Portavoce IRGC Iraniana

Il comandante iraniano è stato martirizzato dopo che l’occupazione israeliana ha lanciato tre missili contro la sua posizione alla periferia di Damasco.

L’Iran afferma che “si riserva il diritto di rispondere” dopo l’attacco israeliano alla Siria

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che Teheran risponderà “al momento e nel luogo appropriati” all’uccisione di cinque consiglieri militari iraniani.

Al Mayadeen inglese

Traduzione: Fadi Haddad