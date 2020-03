Cinismo e blocco economico degli USA

da Redazione

di Randy Alonso Falcón

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inizialmente optato per la negazione della minaccia che incombeva sul suo paese e sul mondo. Ha elogiato la sua “intelligenza” e parlando del Covid-19, ha accennato ad una semplice influenza e allarme basato su notizie false.

La sua gestione della crisi è stata ampiamente criticata per essere irregolare e inefficace. Oggi gli Stati Uniti hanno oltre 80 mila casi positivi per contagiati COVID-19 . New York, in particolare, sta vivendo periodi di ansia.

Cinismo e blocchi economici

Trump è persino arrivato al punto di ordinare che i test di identificazione siano vietati o limitati per mostrare se la persona è infettata o meno da COVID-19 e aveva rifiutato di lasciare attraccare una nave da crociera infestata al largo della costa della California perché non voleva aumentare le statistiche dei pazienti del Stati Uniti

È lo stesso presidente che ha tagliato i programmi federali per le emergenze infettive del 20%, ha eliminato l’unità pandemica all’interno del Consiglio di sicurezza nazionale e ha fatto grossi tagli nella ricerca del National Institutes of Health (NIH), compresa la ricerca sui coronavirus.

Quando l’allarme arriva al pubblico e l’opinione pubblica mette in dubbio il corso della gestione della Casa Bianca, Trump esce ogni giorno in TV per cercare di dare l’immagine di saper guidare la nave usando un linguaggio ultra-primatista che richiede la mobilitazione contro ” virus straniero “inviato da un paese ostile, la Cina. Il suo sguardo non è sulla tragedia di marzo ma sulla possibile debacle elettorale a novembre.

La sua arroganza imperiale lo ha spinto ad offrire milioni di dollari per appropriarsi di un possibile vaccino sviluppato in Germania come cura “solo per gli Stati Uniti”, come riportato dai media europei.

Al ritmo dei suoi messaggi molto “americani”, i barbari deliri nella grande nazione del Nord si moltiplicano. Un vice governatore del Texas ha affermato che per salvare l’economia, gli anziani devono essere disposti a morire.

Insieme a questo tragico panorama interno, l’amministrazione imperiale insiste sul mantenimento di sanzioni draconiane contro paesi come Cuba, Venezuela e Iran. Il blocco e le misure economiche contro queste nazioni assumono l’apparenza del genocidio nel mezzo della pandemia. Cibo, medicine, biosicurezza significano, per coloro che affrontano la malattia e altri materiali necessari, che diventa difficile per questi paesi acquisire mezzi indispensabili e limitare la loro capacità di far fronte a una tragedia globale.

Richieste internazionali

Il servizio mondiale della Chiesa ha sollecitato martedì il governo degli Stati Uniti a revocare il blocco che mantiene contro questi paesi. “Il tempo è fondamentale. L’urgenza di agire si intensifica ogni giorno e ogni vita che può essere salvata deve essere salvata. Tutte le persone sono ugualmente importanti per Dio, siano essi americani, iraniani o venezuelani”, afferma la dichiarazione dell’istituzione. religiosa.

Il vicepresidente esecutivo della CWS Maurice Bloem ha riconosciuto che le differenze politiche e ideologiche tra i governi dei paesi bloccati e il governo degli Stati Uniti non dovrebbero essere motivo di considerare i loro popoli come nemici.

Nel frattempo, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Gutérrez ha invitato, in una lettera al gruppo di 20, a revocare le sanzioni imposte a diversi paesi per garantire l’accesso a cibo, forniture sanitarie e assistenza, di fronte alla pandemia di COVID-19 che il mondo deve affrontare oggi.

Rifiuto delle sanzioni in Iran

Anche l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha invitato tutti i paesi che “In questo momento decisivo, le sanzioni settoriali dovrebbero essere ridotte o sospese, sia per motivi di salute pubblica sia per rafforzare i diritti e difendere la vita di Milioni di persone in quei paesi. In un contesto di pandemia globale, misure che ostacolano l’assistenza medica in qualsiasi paese aumentano il rischio che tutti noi affrontiamo ” .



Il settore sanitario è uno dei più colpiti dal blocco degli Stati Uniti contro Cuba. Tra aprile 2018 e marzo 2019, le sanzioni sono costate alla salute cubana $ 104.148.178 e hanno impedito alle istituzioni sanitarie di accedere a medicinali e attrezzature mediche prodotte solo negli Stati Uniti.

In Venezuela, i servizi sanitari sono stati duramente colpiti dai cinque anni di sanzioni economiche di Washington e le strutture ospedaliere soffrono di carenze e imprevisti. Grandi importi finanziari sono stati confiscati e rubati al Venezuela dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e da altri paesi europei.

In Iran, dove almeno 1.800 persone sono già morte a causa di COVID-19, i rapporti sui diritti umani hanno ripetutamente sottolineato l’impatto delle sanzioni settoriali sull’accesso alle attrezzature e ai medicinali essenziali, inclusi respiratori e dispositivi di protezione di cui hanno bisogno gli operatori sanitari. Più di 50 medici iraniani sono morti a causa del virus.

Cuba contro il blocco

Nonostante così tante carenze, Cuba dà nuovi segni al mondo della sua solidarietà con il mondo nel mezzo della tragedia. Una nave da crociera inglese e i suoi passeggeri malati con COVID-19 vengono salvati con la decisiva collaborazione di Cuba, prima del precedente rifiuto di altri paesi, tra cui gli Stati Uniti; un farmaco prodotto a Cuba (un interferone ricombinante) ha aiutato nel trattamento della malattia mortale in Cina; una brigata medica cubana ha installato un servizio sanitario sul campo nel mezzo della regione italiana della Lombardia (quella più colpita dalla malattia); Altre centinaia di medici e infermieri cubani hanno raggiunto le nazioni caraibiche, il Venezuela e il Nicaragua per contribuire modestamente alla lotta decisiva contro il nuovo coronavirus.

In una lettera al presidente cubano, il leader brasiliano Luiz Inácio “Lula” Da Silva ha scritto: “È nei momenti di crisi che incontriamo i grandi davvero. E in queste ore la gente di quell’isola è sempre gigantesca davanti al mondo. La solidarietà attiva, militante e rivoluzionaria di Cuba è già stata evidente in varie parti del pianeta, in una risposta altezzosa e sovrana a coloro che cercano di imporre il blocco economico e l’isolamento politico “.

In queste difficili ore dell’umanità, solo la cooperazione e la solidarietà tra nazioni ed esseri umani possono liberarci dalla pandemia. Come ha ribadito il segretario generale delle Nazioni Unite: “È tempo di solidarietà, non di esclusione”.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago