Cina: le Ong statunitensi incoraggiano violenti scontri a Hong Kong

da Redazione

La Cina denuncia che diverse ONG statunitensi stanno istigando i manifestanti in modo tale che le proteste violente non vadano diminuendo a Hong Kong; una pratica abituale di queste organizzazioni.

Come rivelato martedì dal quotidiano cinese Global Times , ci sono prove di nuovi contatti tra attivisti della protesta a Hong Kong e membri di organizzazioni non governative statunitensi, con il presunto scopo di incoraggiare la continuità della violenza.

Questo giornale sostiene che Adam Nelson, direttore del National Democratic Institute (NDI) e Martin Lee Chu-ming, un dipendente di Amnesty International (AI), si sono incontrati in un ristorante a Hong Kong il 10 dicembre. con politici, ex legislatori e altri personaggi dell’opposizione locale.

Lo scopo dell’incontro, secondo i media cinesi, era di coordinare il modo in cui l’entità americana poteva continuare a mantenere il supporto per le attività estremiste e violente in questa ex colonia britannica, dopo che questa ONG era stata sanzionata dal governo cinese lo scorso giorno 2/12.

L’NDI riceve i suoi fondi dalla “National Foundation for Democracy” (NED), quest’ultima che risulta essere una ONG con un forte coinvolgimento nel finanziamento di campagne di destabilizzazione svolte in diversi paesi del mondo e che si occupa della formazione e istruzione di attivisti per minare la stabilità dei paesi presi di mira dalla strategia USA, ha osservato il rapporto.

A tale proposito, il Global Times ha ricordato che tra il 1990 e il 2018 la NED ha assegnato 1,3 milioni di dollari ai gruppi di opposizione di Hong Kong e che tale importo è stato utilizzato con 450 mila dollari per incoraggiare atti di sabotaggio nel periodo 2015-2018.

Di fronte a un tale curriculum di istigazioni di queste ONG per incoraggiare eventi violenti, criminali e separatisti nel contesto dei sei mesi di manifestazioni e di rivolte registratesi a Hong Kong, Pechino ha incluso tali organismi nel suo elenco di sanzioni al fine di contrastare la loro influenza distruttiva sul attuale stato di tumulto sociale che si volge nella cosiddetta Perla del Medio Oriente.

La Cina ha imposto sanzioni a diverse organizzazioni statunitensi in risposta alla legge approvata da Washington per sostenere le manifestazioni a Hong Kong.

Questa pratica denunciata non è esclusiva di queste due organizzazioni no profit americane, ma anche di altre come l’Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti (USAID) e l’Istituto internazionale repubblicano (IRI) . Tutti organismi che si prestano anche a semplici attività di soft power dei vari governi statunitensi. e che operano nelle diverse regioni del mondo.

Gli Stati Uniti, nell’utilizzare queste orgnizzazioni, cercano sottilmente di indebolire i governi progressisti dell’America Latina, del Medio Oriente e dell’Europa, tra le altre regioni, quelli che non si piegano alle loro direttive imperiali per rafforzare i loro interessi politici, economici e sociali.

Non sono pochi i tentativi da parte di Washington di intervenire nella volontà dei popoli sovrani e indipendenti dell’America Latina attraverso queste sopracitate ONG che sono state create appositamente per realizzare esattamente gli obiettivi che si era prefissa la US Central Intelligence Agency. (CIA) per decenni.

Disordini e violenze ad Hong Kong sobillati da ONG USA

Washington in cerca di destabilizzanti governi democratici dei paesi dell’America Latina spende milioni di dollari ogni anno per sostenere partiti politici, sindacati, movimenti dissidenti e mezzi di informazione contro questi dirigenti come quelli in Venezuela e fino a poco tempo fa dalla Bolivia , il cui governo legittimo , presieduto da Evo Morales, è stato oggetto di un colpo di stato sotto copertura a metà novembre.

In Medio Oriente, gli americani che fanno uso di queste ONG diffuse in tutta la regione e cercano di stabilire un meccanismo attraverso il quale gli Stati Uniti interferiscano con gli affari politici interni di queste nazioni libere e sovrane.

In questo contesto, il NED, finanziato dal Congresso degli Stati Uniti, dal 2002 al 2006 ha concesso circa $ 200.000 al Consiglio nazionale iraniano-americano (NIAC) per rafforzare le “organizzazioni civiche” in Iran , preparandoli ad intervenire nelle manifestazioni cambiando il loro corso pacifico in violenti scontri.

Con il passare del tempo, questa prassi si è intensificata non solo in Iran, ma anche in altri paesi come l’Iraq o il Libano , dove ci sono state infinite proteste anti-governative.

La Russia aveva già definito la strategia USAID come “propaganda malevola” e ne aveva proibito le attività sul suo territorio.

Mosca ha visto nel nuovo documento politico, incentrato sulla Russia, di USAID, un fantasma della guerra fredda e una “propaganda anti-russa malevola”.

Disturbi e manifestazioni a Mosca sobillati dalle ONG occidentali

Piani statunitensi Per sovvertire l’ordine democratico in altre nazioni arrivano anche in Russia, il cui governo ha denunciato all’inizio di luglio i metodi sovversivi che USAID ha messo in pratica per promuovere la russofobia nel mondo, specialmente nei paesi vicini.

In questa situazione, Mosca ha deplorato che questo governo americano cerchi di creare un immaginario pericolo di “interferenza russa” in altre nazioni per aumentare il “desiderio di subordinare questi paesi all’influenza degli Stati Uniti, con cui Washington cerca così tanto benefici geopolitici come economici ”, chiarendo che la USAID, espulsa dal territorio russo per 7 anni , non intende affatto creare un ambiente di cooperazione sulla scena mondiale, ma funge da strumento di lotta ideologica e propaganda imperiale di Washington.

Nota: Le forze dell’asse della resistenza che si oppongono alle mire egemoniche di Washington, già da tempo hanno messo sull’avviso i governi ed i movimenti di difesa nazionale per difendersi dalla subdola strategia messa in atto dagli agenti di Washington. Questo avviso a consentito a paesi come la Siria, come anche ad altri paesi, di bloccare i tentativi di sovversione e di attivare la difesa nazionale.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago