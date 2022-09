Cina, India e Iran si schierano dietro la Russia

di Alastair Crooke .

La Russia e la Cina hanno fatto sapere all’Occidente che l’Iran non sarebbe più stato trattato come uno stato paria.

La geografia spaziale del mondo è cambiata. La sua capitale ha lasciato Washington e la scorsa settimana si è trasferita con successo, anche se temporaneamente, a Samarcanda. La “sfera NATO” dell’Occidente si sta rimpicciolendo verso l’interno, concentrandosi sul “nemico interno“.

L’Occidente si sforza sia di radunare la sua popolazione dietro un messaggio chiaro, conforme alla “guerra” contro Russia e Cina, sia di usare apertamente il nemico interno come “pretesto” per “chiudere i portelli” prima dell’arrivo di una tempesta di ansia interna causata dal disagio economico in Europa e negli Stati Uniti.

Von der Leyen è stata esplicita nel suo discorso sullo stato dell’Unione al Parlamento europeo: “Non permetteremo al cavallo di Troia di un’autocrazia [menzogna] di attaccare le nostre democrazie dall’interno”. Riecheggia la retorica di Biden sull’affrontare le minacce dagli Stati Uniti.

Per l’Europa, l’Ucraina è visibilmente passata dallo status di presunto e preteso complemento all’eurocoesione atlantica a quello di simbolo universale della “difesa avanzata” della NATO contro la Russia. Questo era l’obiettivo fin dall’inizio.

A Samarcanda, il mondo ha sentito una dichiarazione di sfida secondo cui i paesi – che costituiscono più della metà della popolazione mondiale – non sono più disposti a deferirsi agli Stati Uniti. I partecipanti includevano Russia, Cina, India, Turchia, Iran, Pakistan, Egitto e Arabia Saudita – poco più della metà dell’umanità, e affermano che “crescono molto più velocemente di altri nel mondo”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha presentato Cina e Russia come “potenze mondiali responsabili” disposte a garantire l’emergere del multipolarismo e a rifiutare l'”ordine” arbitrario imposto dagli Stati Uniti e la loro visione unipolare del mondo.

Questa costruzione della multipolarità riflette la filiazione gemella di Samarcanda di un OCS il cui statuto fondativo del 2001 riflette i “Tre No”: nessuna alleanza, nessun confronto e nessun targeting di una “terza parte”, che si basano sui precedenti valori di il Movimento dei Non Allineati, ovvero il rispetto della sovranità, l’autonomia e la non ingerenza negli affari degli altri Stati.

Il Global Times (della Cina) riassume così la situazione: “Cina e Russia si sono unite per resistere al virus politico degli Stati Uniti e dell’Occidente, mentre si opponevano all’egemonismo…”. Lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina è fondamentalmente la conseguenza dell’incapacità del blocco politico e militare occidentale di gestire adeguatamente relazioni paritarie con una potenza regionale.

Quest’ultimo commento riassume la posizione della Cina sull’Ucraina: “Quest’ultima è diventata una questione controversa, a causa del rifiuto occidentale della diplomazia – ed è un costrutto artificiale costruito dagli Stati Uniti”.

I premier di Russia, India e Cina

Sì, Cina e India sono contrarie e sensibili al secessionismo, ma entrambe riconoscono che l’attacco ucraino al Donbass è stato artificioso. Tuttavia, la transizione, come ha chiaramente descritto Putin, “verso gli attentati terroristici è una cosa seria”. Putin ha avvertito: “In effetti, si tratta dell’uso di metodi terroristici. Lo vediamo nell’uccisione di funzionari nei territori liberati, vediamo persino tentativi di compiere attentati terroristici nella Federazione Russa, inclusi – non sono sicuro che sia stato reso pubblico – tentativi di compiere attacchi terroristici vicino ai nostri impianti nucleari , centrali nucleari della Federazione Russa. Non parlo nemmeno della centrale nucleare di Zaporizhia”.

La Cina e l’India sono in realtà più interessate al terrorismo che alla secessione. Questa “inversione di tendenza” paradossalmente ha avuto l’effetto di rafforzare il loro sostegno alla Russia.

Samarcanda – contrariamente all’opinione occidentale – ha evidenziato l’emergere di partenariati politici strategici tra stati chiave, in particolare tra Russia e India (Modi ha parlato di un’amicizia eterna). Allora cosa è successo durante l’incontro bilaterale tra Putin e Xi? Ebbene, “niente di molto importante, per quanto strano possa sembrare”, nelle stesse parole di Putin. “In realtà è stato un incontro di routine tra noi. Non ci vedevamo di persona da tempo”.

Una serie di progetti energetici e commerciali (come il Pakistan che chiede a Mosca un gasdotto) sono stati “firmati” con un ordine commerciale al di fuori della sfera del dollaro, utilizzando le proprie valute. La sfida alle sanzioni è un messaggio che suona forte e chiaro.

La Russia e la Cina hanno fatto sapere all’Occidente che l’Iran non sarebbe più stato trattato come uno stato paria. Putin e Xi hanno accolto con entusiasmo l’Iran come membro della SCO. Andando avanti, ciò significa che l’Iran farà affari con tutti i membri della SCO sotto la rubrica di un nuovo ordine finanziario organizzato da Russia, Cina, India e Brasile.

Tuttavia, durante la riunione ottimista è stata suonata una nota cupa: il presidente Putin ha avvertito che la reazione dell ‘”ordine polare” a questi “cambiamenti fondamentali e irreversibili” era diventata “brutta”. Ha suggerito che questa reazione americana fosse fonte di preoccupazione per i partecipanti e che si dovesse rimediare. Il presidente russo ha sottolineato in particolare l’aumento del “terrorismo” proveniente dall’Ucraina (il che implica che se questa situazione persiste, ci sarà una risposta seria). E il presidente Xi ha aggiunto il suo avvertimento che l’Occidente sta preparando un’ondata di rivoluzioni colorate.

In effetti, mentre le forze ucraine continuano a vacillare, le azioni terroristiche – come l’assassinio di amministratori civili nominati dalla Russia – sono chiaramente intese a compensare il mancato successo nella sfera militare e a dare l’impressione che “l’Ucraina passa all’offensiva” . Al che Putin ha risposto:

“Per quanto riguarda la nostra risposta moderata, non direi che è stata contenuta, anche se dopo tutto un’operazione militare speciale non è solo un altro avvertimento, ma un’operazione militare. Durante questo, stiamo assistendo a tentativi di compiere attacchi terroristici e danneggiare le nostre infrastrutture civili. In effetti, abbiamo esercitato una certa moderazione nella nostra risposta, ma ciò non durerà per sempre. Di recente, le forze armate russe hanno assestato seri colpi in quest’area. Chiamiamoli colpi di avvertimento. Se la situazione continua così, la nostra risposta avrà un impatto maggiore”.

È in questo contesto di deterioramento della sicurezza che il quotidiano cinese Global Times formula la sua riflessione “e se” – una riflessione che potrebbe rivelarsi un presagio dei cambiamenti a venire:

“Immagina che la comunità internazionale non abbia un’altra forza abbastanza forte per intervenire davvero, bilanciare, coprire e persino invertire la situazione nella direzione del mantenimento della pace e della stabilità nel mondo”.

Questo, a quanto pare, è dove sta andando Putin: la reazione della Nato in Ucraina è “diventata aspra”. L’escalation verso una guerra NATO condotta lì, nel tentativo di preservare il suo “momento” unipolare, rischia di degenerare in una guerra più ampia, anche se l’Occidente non è in grado di combatterla.

Quindi arriviamo al cambiamento di secondo ordine nella geografia spaziale che sta avvenendo in parallelo. Anch’essa usa l’Ucraina come pretesto: per “salvare l’Ucraina”, simbolo dei valori “contemporanei” che l’Europa si immagina di difendere, l‘Unione Europea si è politicamente subordinata a Washington. Ha posto la sua autonomia e la sua politica di sicurezza nelle mani della NATO. In effetti, l’Europa non è altro che un’ausiliaria, una provincia della politica americana in senso lato.

Il pretesto ucraino serve anche da foraggio per una squadra di fanatici del clima europei che vedono nella crisi energetica un’opportunità per imporre la defossilizzazione dell’Europa, attraverso un’economia di comando imposta, mettendo così anche la politica energetica europea sotto la tutela di Washington.

Quest’ultima posizione – abbracciare il razionamento energetico – offre effettivamente agli Stati Uniti l’opportunità di assimilare pienamente l’Europa nell’economia americana. Non è un caso che l’euro e il dollaro oggi siano scambiati a parità. Contemporaneamente alla crisi energetica ed economica si sta sviluppando una crisi dell’euro, dell’eurodollaro e del debito sovrano; dall’altro, impone all’eurosistema pressioni strutturali tali da poterne portare alla frattura definitiva.

Non si tratta tanto di decisioni politiche volontarie da parte degli Stati membri di lasciare la zona euro (anche se ciò può accadere) quanto di pressioni strutturali che non lasciano alternative – nel senso di puntare una “pistola alla testa”. Sì, potrebbe esserci un euro più piccolo e più stretto, con il debito degli stati più deboli trasferito a una “bad bank”, mentre i buoni beni vengono venduti per pochi centesimi. Chiamalo euro, se vuoi, ma in futuro sarà effettivamente il dollaro.

Alastair Crooke

fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago