Cina: gli Stati Uniti hanno lasciato un “terribile pasticcio” in Afghanistan

Inserito alle 21:21h in da Redazione in Cina

La Cina afferma che gli Stati Uniti hanno lasciato un “terribile pasticcio” in Afghanistan dopo che i talebani hanno preso il controllo del paese 20 anni dopo l’invasione degli Stati Uniti e la lunga guerra ventennale condotta contro il paese asiatico.

La signora Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato martedì, in un regolare briefing con la stampa, che Washington aveva lasciato “un terribile pasticcio di disordini, divisioni e famiglie divise” in Afghanistan dopo aver ritirato le sue truppe e un’occupazione militare della nazione durata 20 anni .

“La forza e il ruolo peculiare dell’America è la distruzione dei paesi, non la costruzione”, ha detto Hua ai giornalisti. Gli esempi sono evidenti a tutti, l’Afghanistan è solo l’ultimo. (Andate a vedere come hanno ridotto la Libia e l’Iraq, prego, N.d.R.).

La funzionaria cinese ha invitato il nuovo governo controllato dai talebani a “fare un taglio netto con le forze internazionali” e “impedire che l’Afghanistan diventi di nuovo un luogo di ritrovo per terroristi ed estremisti”.

Il gruppo militante talebano ha recentemente intensificato le offensive e ha rapidamente invaso le principali città. I militanti hanno assediato Kabul domenica, costringendo il presidente afghano in carica, Ashraf Ghani, a fuggire dal paese. Ghani, la cui ubicazione attuale è sconosciuta, ha lasciato l’Afghanistan quando i talebani sono entrati a Kabul praticamente senza opposizione.

Gli eventi in corso hanno portato al caos e alla confusione, con migliaia di civili e diplomatici afgani che hanno affollato l’aeroporto di Kabul per effettuare voli di evacuazione.

Dopo l’acquisizione dell’Afghanistan da parte dei talebani, la Cina ha offerto sostegno economico e investimenti per la ricostruzione del Paese, affermando che Pechino era pronta a continuare le relazioni “ amichevoli e cooperative ” con i funzionari afgani.

Consiglio direttivo dei talebani

La Russia ha dichiarato che non c’è fretta di riconoscere i talebanbanii, esorta il governo inclusivo.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato martedì che Mosca non ha fretta di riconoscere i talebani come legittimi governanti in Afghanistan, chiedendo l’istituzione di un governo inclusivo, che coinvolga tutti i gruppi etnici afgani.

” Vediamo segnali incoraggianti dai talebani che dicono che vorrebbero avere un governo che includa altre forze politiche ” , ha detto Lavrov ai giornalisti. “ Ma sarebbe prematuro dire che inizieremo a fare dei passi politici unilateralmente. “

Il capo della diplomazia russa ha esortato tutti i gruppi etnici in Afghanistan di convocare colloqui sul futuro del paese dopo il ritiro delle forze Usa.

La Russia ha designato i talebani come gruppo terroristico.

Tempo per valutare le prestazioni della NATO in Afghanistan

Sempre martedì, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha suggerito di valutare se gli Stati Uniti e la NATO abbiano raggiunto i loro cosiddetti obiettivi in ​​Afghanistan dopo 20 anni di occupazione militare del paese.

” È stato detto così tanto a Washington su come sono stati raggiunti gli obiettivi fissati in Afghanistan che mi sento di chiarire [la questione] ” , ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram.

“ Risoluzione 1386 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite afferma chiaramente che l’obiettivo della International Security Assistance Force (ISAF) è quello di assistere l’autorità provvisoria afghana a mantenere la sicurezza a Kabul e nelle aree adiacenti, in modo che l’ Autorità afgana ad interim, così come il personale delle Nazioni Unite, possano lavorare in condizioni di sicurezza ” , ha detto il funzionario russo, riferendosi alla missione militare a guida Nato in Afghanistan.

Maria Zakarowa

L’invasione dell’Afghanistan guidata dagli Stati Uniti con il pretesto della cosiddetta guerra al terrore ha rimosso i talebani dal potere 20 anni fa, ma ha peggiorato la situazione della sicurezza nel paese.

Martedì, in un altro sviluppo, Andrei Klimov, capo del Comitato per la protezione della sovranità statale russa nel Consiglio della Federazione russa, ha affermato che la decisione degli Stati Uniti di ritirare le truppe dall’Afghanistan mirava ad aumentare le tensioni vicino al confine russo.

“ Negli ultimi vent’anni gli Stati Uniti non sono riusciti a stabilire un regime filoamericano stabile in Afghanistan. Pertanto, ora sta perseguendo un obiettivo con il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, ovvero aumentare le tensioni vicino al confine russo”, ha detto Klimov all’agenzia di stampa russa Sputnik.

Afghanistan ‘ s caos ‘ fallimento della politica estera americana ‘

Nel frattempo, il presidente della Russia ‘ s Duma Vyacheslav Volodin ha detto Martedì che l’attuale situazione in Afghanistan è stata una grave battuta d’arresto per la politica estera degli Stati Uniti.

“La presenza delle truppe statunitensi in Afghanistan ha portato a una grande tragedia nel Paese e più di 250.000 persone sono state uccise durante le operazioni militari della Nato o da terroristi”, ha detto Volodin in un’intervista all’agenzia RIA Novosti.

I funzionari russi hanno censurato la presenza ventennale delle truppe statunitensi in Afghanistan come una “grande tragedia e una catastrofe umanitaria” e hanno affermato che il numero di centri di produzione di droga in Afghanistan è aumentato di centinaia e il popolo afghano soffre di povertà.

“Oggi stiamo assistendo al grande crollo e al fallimento della politica estera americana”, ha detto Volodin.

Fonte: Press Tv.ir

Traduzione: Luciano Lago