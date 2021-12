Cina: faremo pagare agli Stati Uniti il ​​prezzo delle sanzioni





La Cina ha promesso dure misure di rappresaglia dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato giovedì più di 40 delle sue istituzioni e società per questioni relative ai diritti umani nello Xinjiang.

“La Cina è fortemente insoddisfatta e si oppone risolutamente alle sanzioni statunitensi”, ha detto venerdì Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Affari esteri. “La Cina adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare risolutamente i diritti e gli interessi legittimi delle istituzioni e delle aziende cinesi. Gli Stati Uniti devono correggere immediatamente i propri errori”.

Wang ha affermato che gli Stati Uniti hanno esteso il concetto di sicurezza nazionale senza limiti e hanno usato scuse per sopprimere irragionevolmente le istituzioni e le imprese cinesi. Ha detto che gli Stati Uniti sono arrivati ​​al punto di isteria e non hanno mostrato principi morali.

Lunedì, “SenseTime Group”, una società di intelligenza artificiale con sede a Hong Kong, ha interrotto il suo piano di offerta pubblica iniziale a Hong Kong dopo essere stato sanzionato dagli Stati Uniti venerdì scorso e accusato di utilizzare la sua tecnologia di riconoscimento facciale nella sorveglianza di massa nello Xinjiang. Tuttavia, i resoconti dei media hanno affermato che la società avrebbe riavviato il suo piano di IPO la prossima settimana poiché aveva ottenuto il sostegno dei fondi cinesi come investitori fondamentali.

Le questioni relative ai diritti umani del popolo uiguro nello Xinjiang sono da alcuni anni un argomento chiave nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Mike Pompeo, ex segretario di Stato americano, ha dichiarato il 19 gennaio che almeno da marzo 2017, la Cina, sotto la direzione e il controllo del Partito comunista, ha commesso genocidio e crimini contro l’umanità nel trattamento dei musulmani uiguri nello Xinjiang. L’amministrazione Biden ha poi mantenuto tale determinazione.

Il 16 novembre, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno avuto un incontro virtuale di tre ore e mezza e hanno discusso di questioni chiave relative alle relazioni tra Stati Uniti e Cina, tra cui Taiwan, Hong Kong e Xinjiang, ma non hanno raggiunto alcun accordo su questi temi .

Il 7 dicembre, gli Stati Uniti hanno annunciato un boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, accusando la Cina di reprimere gli uiguri e altre minoranze musulmane nello Xinjiang. Anche Canada, Australia e Regno Unito hanno dichiarato che non invieranno funzionari ai Giochi.

Venerdì scorso, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato restrizioni sui visti per due funzionari cinesi a causa del loro coinvolgimento in “gravi violazioni dei diritti umani nello Xinjiang”.

Lo stesso giorno, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito SenseTime Group nella sua lista di società cinesi militari-industriali non SDN (NS-CMIC) e ha impedito agli investitori statunitensi di acquisire partecipazioni finanziarie nella società. SenseTime è stato accusato di aver sviluppato programmi di riconoscimento facciale in grado di determinare l’etnia di un bersaglio, con particolare attenzione all’identificazione degli uiguri.

SenseTime ha dichiarato lunedì di essersi fortemente opposto alla decisione degli Stati Uniti di inserirlo nell’elenco NS-CMIC. Ha affermato che le accuse sono infondate e che la ricerca scientifica non dovrebbe essere influenzata dalla geopolitica.

Sense Time Group tecniche per riconoscimento facciale

Wang ha dichiarato lunedì: “Sulla base di bugie e informazioni false, gli Stati Uniti hanno imposto ancora una volta sanzioni ai funzionari e alle entità cinesi pertinenti sulla base dei cosiddetti diritti umani nello Xinjiang. Gli Stati Uniti hanno seriamente interferito negli affari interni della Cina, hanno violato le norme fondamentali delle relazioni internazionali e danneggiato le relazioni Cina-USA”.

Wang ha affermato che le politiche cinesi dello Xinjiang hanno conquistato il cuore della popolazione locale mentre gli sviluppi economici dello Xinjiang erano evidenti.

“Esortiamo gli Stati Uniti a ritirare immediatamente la loro decisione sbagliata e a fermare le sue parole e azioni che interferiscono negli affari interni della Cina e danneggiano gli interessi della Cina”, ha affermato Wang. “Se gli Stati Uniti insistono nell’agire in modo avventato, la Cina adotterà misure efficaci per reagire con risolutezza”.

Giovedì sera, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha identificato per sanzionare otto aziende tecnologiche cinesi, tra cui Cloudwalk Technology, Dawning Information Industry, Leon Technology, Megvii Technology, Netposa Technologies, SZ DJI Technology, Xiamen Meiya Pico Information e Yitu, come parte del complesso militare-industriale cinese. Ha affermato che queste società erano state coinvolte nella sorveglianza e nel monitoraggio delle minoranze religiose ed etniche nella Cina continentale.

Allo stesso tempo, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiunto 34 aziende ed entità cinesi, tra cui l’Accademia delle scienze mediche militari (AMMS) e 11 dei suoi istituti di ricerca, alla sua Entity List. Ha detto che hanno usato la biotecnologia per supportare gli utenti finali militari cinesi, per includere presunte armi per il controllo del cervello. Ha aggiunto che altre 20 aziende cinesi hanno sostenuto l’Esercito di liberazione popolare e la modernizzazione militare della Cina mentre le loro attività erano contrarie alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e agli interessi di politica estera.

Sempre giovedì, il Senato degli Stati Uniti ha approvato l’Uighur Forced Labour Prevention Act, che vieterebbe le importazioni dallo Xinjiang a meno che l’importatore non dimostri che non sono state fatte con il lavoro forzato.

“Molte aziende hanno già adottato misure per ripulire le loro catene di approvvigionamento”, ha affermato il senatore americano Marco Rubio. “Per coloro che non l’hanno fatto, non potranno più continuare a rendere gli americani – ognuno di noi, francamente – complici inconsapevoli delle atrocità, del genocidio che viene commesso dal PCC”.

Portavoce della Cina

Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese negli Stati Uniti, ha scritto in una lettera al Washington Post: “La Cina si è sempre opposta all’eccessiva espansione del concetto statunitense di sicurezza nazionale e alla soppressione ingiustificata delle aziende e degli istituti di ricerca cinesi.

“I fatti e la verità sulla questione dello Xinjiang sono molto chiari. Lo sviluppo della biotecnologia in Cina è sempre stato per il benessere dell’umanità”.

Liu ha affermato che i controlli sulle esportazioni dell’amministrazione Biden sulle entità cinesi hanno gravemente violato le regole del libero scambio, minacciato la sicurezza delle industrie e delle catene di approvvigionamento globali, ostacolato lo sviluppo della scienza e della tecnologia umana e danneggiato il benessere e gli interessi delle persone nel mondo.

Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha detto mercoledì che alcuni politici statunitensi hanno ripetutamente usato i problemi dello Xinjiang per diffondere voci e causare problemi e hanno cercato di contenere lo sviluppo della Cina.

“Questa è manipolazione politica e bullismo economico sotto la bandiera dei diritti umani. Danneggerà ulteriormente la credibilità e l’immagine del governo degli Stati Uniti e del Congresso in Cina”, ha affermato Zhao. “La determinazione della Cina nel difendere la propria sicurezza nazionale e gli interessi di sviluppo è incrollabile. Se gli Stati Uniti insistono per far avanzare il disegno di legge in questione, la Cina risponderà sicuramente”.

Nel frattempo, l’amministrazione Biden starebbe valutando di vietare la vendita di tecnologia statunitense al produttore di chip cinese SMIC e potrebbe discutere con gli alleati di limitare ulteriormente la vendita di apparecchiature per la produzione di chip alla Cina.

Zhao ha affermato che la Cina ha espresso le sue serie preoccupazioni su questo problema e ha invitato gli Stati Uniti a fermare le manipolazioni politiche che mineranno l’economia di mercato e i principi di concorrenza leale.

“Gli Stati Uniti dovrebbero collaborare con la comunità internazionale per mantenere un ambiente commerciale internazionale aperto, equo, giusto e non discriminatorio”, ha affermato Zhao. “Gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare la mentalità della Guerra Fredda e i pregiudizi ideologici e smettere di abusare del potere statale per sopprimere irragionevolmente le aziende cinesi”.

La Cina si riserva di ripagare gli Stati Uniti con misure di ritorsione altrettanto importanti che causeranno grandi carenze nella catena di approvvigionamenti dell’economia USA che è strettamente collegata alla produzione industriale e tecnologica di Pechino.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago