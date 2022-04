Cina e Russia, una minaccia alla supremazia finanziaria americana

di Sherish Khan

Il sistema finanziario globale è attualmente sotto pressione da varie angolazioni. La struttura del commercio mondiale è complicata. Uno dei motivi principali è che gli interessi degli Stati Uniti e dell’Europa sono stati gravemente danneggiati.

In termini di commercio, la Cina ha superato queste due regioni del mondo. I cinesi ne sono convinti e per di più sono abituati alla produzione di massa.

La Cina nel suo insieme è anche chiamata “la fabbrica del mondo”. La capacità di competere con la Cina nel processo produttivo non è attualmente possibile per gli Stati Uniti e l’Europa. Uno dei motivi principali è che la Cina ha compiuto sforzi sistematici per reperire materie prime da diverse parti del globo; importa grandi quantità di materie prime dall’Africa, dall’Asia e da altre regioni. Questo processo ha migliorato non solo il suo status economico, ma anche il suo status politico e sociale.

Gli Stati Uniti sono attualmente preoccupati su come mantenere il loro dominio sulla politica e sull’economia mondiali, in particolare nell’area della finanza. Cina e Russia stanno diventando una minaccia per la supremazia finanziaria degli Stati Uniti.

La Russia ha suonato il campanello d’allarme più clamoroso per il sistema finanziario globale controllato dall’Occidente. Gli Stati Uniti e l’Europa hanno cercato di rafforzare la loro posizione imponendo sanzioni economiche alla Russia in risposta a un intervento militare russo in Ucraina. La Russia è stata esclusa dal sistema di pagamento internazionale Swift. In questo sistema, tutti i pagamenti vengono effettuati in dollari ed euro. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che la Russia non può più condurre i suoi affari finanziari in dollari. L’esclusione di Swift significa che nessuna società russa può riscuotere alcun pagamento da chiunque in dollari o pagare qualcuno in dollari.

Se sì, quale opzione ha la Russia? Cosa può fare per rompere il monopolio del dollaro? La Russia è un grande esportatore. Le sue esportazioni includono alluminio, palladio, nichel e altri metalli, petrolio greggio, gas, diamanti, carbone e molte altre importanti materie prime. La quota della Russia nel commercio mondiale è di circa il 22%. Un paese con uno status commerciale così elevato non può essere facilmente emarginato.

Attualmente la Cina sta parlando di fare accordi petroliferi con la Russia in rubli. D’altra parte, l’Arabia Saudita in alcuni casi sembra essere gelosa di una configurazione come Swift, e se la Russia iniziasse a fare tutti i suoi scambi in rubli? La posizione globale del dollaro sarebbe indebolita. Se la Russia avrà successo, anche altri paesi dovranno commerciare nelle proprie valute. I maggiori esportatori di greggio sono l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

Proprio come la Cina ha accettato di commerciare con la Russia in rubli e yuan, anche l’Arabia Saudita sta seguendo la stessa strada con la Cina. Se altri due o tre paesi lo faranno, sarà molto pericoloso che il dollaro esca da questi circuiti. Al momento dell’invasione russa dell’Ucraina, il mondo intero sentiva che stava per emergere un nuovo blocco che sarebbe stato anti-occidentale e avrebbe dato filo da torcere all’Occidente. Il mondo mussulmano, compreso il Pakistan, è molto importante in questo senso, perché è sulla base delle nostre decisioni che le caratteristiche di questo blocco diverranno chiare.

Non importa che l’India non sia d’accordo. Molto cambierà se la maggior parte dei paesi del mondo musulmano si schiererà con Cina e Russia. In questo caso, gli Stati Uniti non saranno in grado di mantenere la loro posizione nella politica e nell’economia mondiale. La vera preoccupazione per gli Stati Uniti e l’Europa è che Russia e Cina detengono entrambe una quota importante del commercio mondiale. Come il più grande motore di produzione del mondo, la Cina e, accanto ad essa, la Russia si differenziano dagli Stati Uniti e dall’Europa.

La domanda chiave ora è cosa vogliono gli Stati Uniti e l’Europa. Sono pronti a fare concessioni al resto del mondo? Il mondo occidentale è pronto a coinvolgere altre potenze emergenti nella politica e nell’economia globali? Il capo di questo Occidente globale sembra non pensarci. L’atteggiamento delle superpotenze in ogni epoca è lo stesso di quello degli Stati Uniti e dell’Unione Europea. Entrambi non sono pronti a fare marcia indietro. Gli Stati Uniti non sono favorevoli a cedere il passo a Cina e Russia; non significa che la loro potenza sia intatta, anche se c’è stato un calo della potenza, non vogliono sembrare che stiano diventando più deboli.

Se Cina e Russia dovessero accantonare l’attuale sistema di pagamento internazionale e sviluppare un sistema alternativo per se stesse, la superiorità finanziaria degli Stati Uniti e dell’Europa ne risentirebbe gravemente. Se anche gli stati arabi o del Golfo sono interessati ad adottare questo sistema alternativo, molte cose saranno ribaltate. La Russia parla da tempo di ripristinare il sistema del baratto, ovvero sostituire le merci con le merci. Se un tale sistema venisse introdotto, la posizione decisiva del dollaro sarebbe seriamente compromessa.

Questo tende a diventare il principale problema per la pretesa supremazia degli Stati Uniti sul mondo.



Fonte: Geopolitica.ru (Tramite Idee e Azione)

Traduzione: Lorenzo Maria Pacini