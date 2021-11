Cina e Russia sono unite come una grande montagna – Ministro della Difesa della Repubblica Popolare Cinese

Martedì il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe in un incontro di lavoro con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che gli Stati Uniti stanno intraprendendo le stesse azioni aggressive contro la Cina nella sfera militare, tattiche deterrenti contro la Russia, entrambi i paesi si oppongono congiuntamente a Washington.

“Il compagno ministro ha appena parlato di minacce militari, pressioni e deterrenza degli Stati Uniti contro la Federazione Russa. Anche gli Stati Uniti stanno intraprendendo tale azione contro la Cina. Sono completamente d’accordo con le tue valutazioni “, ha detto Wei Fenghe.

Combattendo il contenimento degli Stati Uniti, ha detto, Cina e Russia sono “tirate insieme come una grande montagna”. Ha sottolineato che “sono pienamente d’accordo con l’elevata valutazione del livello di cooperazione russo-cinese in ambito militare”.

Cina Russia Esercitazioni comuni



“E celebriamo l’enorme proficua collaborazione in tutti i settori. Soprattutto di fronte al folle contenimento e alle pressioni degli Stati Uniti, Cina e Russia sono unite come una grande montagna. La nostra amicizia è indistruttibile. Insieme ci siamo opposti all’egemonia statunitense, e ci opponiamo al falso regime democratico statunitense e al falso multiculturalismo, nonché alle nuove manifestazioni della Guerra Fredda in una nuova forma. E in questo modo abbiamo mostrato le nostre relazioni migliori di quelle alleate “, ha sottolineato il ministero della Difesa cinese.

Nota: Il messaggio inviato a Washington non potrebbe essere più chiaro e il blocco Cina/Russia è una realtà con cui gli Stati Uniti dovranno fare i conti nelle loro farneticazioni di “un mondo basato sulle regole stabilite da loro”.

Il mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti è ormai un ricordo del passato.





Источник: https://news-front.info/2021/11/23/kitay-i-rossiya-splocheny-vmeste-kak-velikaya-gora-ministr-oborony-knr

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago