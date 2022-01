Cina e Russia sfidano gli Usa e rafforzano l’alleanza in una nuova manovra navale

Le forze navali e le unità navali delle marine cinese e russa hanno effettuato una manovra congiunta nel Mar Arabico, in un momento in cui entrambi i paesi mantengono forti tensioni con gli Stati Uniti.

Il ministero della Difesa russo ha riferito martedì in una dichiarazione che l’esercitazione navale si è svolta nella parte occidentale del Mar Arabico e faceva parte dell’addestramento congiunto chiamato “Pacific Sea 2022″.

La nota precisa che le forze armate hanno svolto pratiche tattiche ed esercitazioni di imbarco per la verifica e la liberazione della petroliera russa Boris Butoma, in un ipotetico caso in cui la nave fosse caduta nelle mani dei pirati. Inoltre, un elicottero navale russo Ka-27PS ha effettuato il trasferimento di un sospetto ferito dal cacciatorpediniere antisommergibile russo Admiral Tributs alla nave da guerra cinese Urumqi.

Da parte russa, è stato coinvolto nell’esercitazione anche l’incrociatore missilistico Varyag, ammiraglia della flotta del Pacifico.

In precedenza, i marinai russi hanno partecipato a un addestramento navale a tre vie con Cina e Iran nell’Oceano Indiano. Nel corso dell’esercitazione, conclusasi il 22 gennaio scorso, sono state effettuate prove di tiro dell’artiglieria contro bersagli navali, manovre tattiche congiunte e operazioni di soccorso marittimo.

Navi russe nel Mar Artico

Inoltre, secondo l’agenzia russa Sputnik, le navi russe andranno dispiegate nel Mediterraneo per partecipare, insieme agli equipaggi della flotta settentrionale e baltica, a un’esercitazione congiunta delle forze navali del Paese eurasiatico.

La Marina russa prevede di svolgere questa esercitazione sia nelle acque che bagnano il territorio nazionale che in importanti aree degli oceani. Ci saranno sessioni di formazione separate nel Mediterraneo, nel Mare del Nord e nel Mare di Okhotsk, nonché nell’Atlantico nord-orientale e nel Pacifico. In queste attività saranno coinvolti più di 140 navi da guerra e ausiliarie, circa 60 aerei, quasi 10.000 militari e fino a 1.000 unità di artiglieria e lanciamissili.

Le massicce esercitazioni della Russia e il suo riavvicinamento con la Cina avvengono in un contesto in cui le tensioni che Washington mantiene con quei due paesi stanno aumentando sempre di più. Inoltre, gli Stati Uniti, che manifestano ostilità crescente contro entrambi i paesi, sono sempre più preoccupati per il fatto che un’alleanza militare tra Mosca e Pechino possa minare i loro interessi.

Tuttavia, con le sue politiche aggressive e unilaterali, la stessa Washington sta accelerando il processo di riavvicinamento tra Cina e Russia, che, come ha evidenziato lo scorso giugno il quotidiano americano The New York Times , hanno addirittura promesso di collaborare a spedizioni nello spazio, preparandosi a battere il Gli Stati Uniti in una nuova corsa allo spazio .

Nota: La Cina e la Russia sono in possesso di tecnologie spaziali molto sviluppate e possono facilmente superare il vecchio primato degli USA nel campo dei satelliti e dei veicoli spaziali. Questo crea molta apprensione a Washington che avrebbe voluto conservare il suo vecchio dominio mondiale ma il mondo è cambiato e gli equilibri di potenza non sono più favorevoli agli Stati Uniti.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago