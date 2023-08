Cina e Russia hanno inviato un’enorme flottiglia navale verso l’Alaska; Gli Stati Uniti rispondono inviando cacciatorpediniere

DI TYLER DURDEN

Una grande esercitazione militare congiunta Russia-Cina, descritta come di dimensioni senza precedenti , ha suscitato allarme al Pentagono, dato che si è svolta al largo dell’Alaska, costringendo gli Stati Uniti a inviare quattro navi da guerra della marina e mezzi aerei nelle stesse acque, una mossa molto rara, essa stessa di notevoli dimensioni.

Le esercitazioni dei più potenti rivali con armi nucleari di Washington sono state definite dal Wall Street Journal “la più grande flottiglia di questo tipo che si sia avvicinata alle coste americane” nella storia recente, ma non è mai entrata nelle acque territoriali americane.

È stato rivelato dai funzionari della difesa degli Stati Uniti in un rapporto del WSJ di domenica mattina, che descriveva in dettaglio che ” undici navi russe e cinesi si sono avvicinate alle isole Aleutine ” e inoltre, “le navi, che non sono mai entrate nelle acque territoriali statunitensi e da allora se ne sono andate, erano tallonate da quattro cacciatorpediniere statunitensi e aerei P-8 Poseidon .”

Un analista e capitano della Marina in pensione citato nel rapporto ha affermato che si trattava di “una prima storica” ​​e “altamente provocatoria”, soprattutto alla luce dello sfondo della furiosa guerra in Ucraina e delle crescenti tensioni a Taiwan. La flottiglia si è avvicinata all’Alaska la scorsa settimana ma da allora se si è allontanata, hanno indicato i funzionari statunitensi.

Il senatore dell’Alaska Dan Sullivan (R) ha dichiarato, in un’intervista domenicale alla Fox News, che i leader del Congresso sono stati informati dal Pentagono la scorsa settimana quando le navi cinesi e russe stavano pattugliando le acque vicine all’Alaska.

Ha spiegato : “Che tu viva in Alaska come me, o sulla costa orientale degli Stati Uniti, una task force di azione di superficie molto ampia tra i nostri due principali avversari, che sonda molto da vicino le coste degli Stati Uniti, è un segnale preoccupante “.

“Consolida solo l’idea che siamo entrati in una nuova era di aggressione autoritaria guidata dai dittatori di Pechino e Mosca che sono sempre più aggressivi “, ha aggiunto, assumendo un tono da falco. Tuttavia, il senatore non ha menzionato i pattugliamenti navali e aerei molto regolari degli Stati Uniti non lontano dalla Cina continentale, così come nello Stretto di Taiwan, in qualche modo paralleli alle mosse ora intraprese da Cina e Russia vicino all’Alaska. Probabilmente Pechino le considera semplicemente una “risposta” alle precedenti provocazioni navali statunitensi in luoghi come il Mar Cinese Meridionale.

Entrambe le parti della rivalità, nel condurre esercitazioni e flottiglie congiunte “minacciose”, tendono a sottolineare che tali pattugliamenti hanno luogo solo in acque internazionali. Il Pentagono promuove regolarmente le sue operazioni di “libertà di navigazione” nel cortile di casa della Cina, niente di strano che altrettanto vogliano fare Cina e Russia .

Ma la risposta del Pentagono a questa provocazione Cina-Russia è stata qualcosa che il senatore Sullivan ha descritto come altrettanto senza precedenti, dato che diverse navi da guerra statunitensi sono state rapidamente inviate nelle acque dell’Alaska :

“Il nostro potere navale l’abbiamo aumentato in modo significativo. Quattro cacciatorpediniere statunitensi e risorse aeree, P-8, che stavano seguendo e monitorando questa task force russo-cinese su larga scala abbastanza da vicino. Quindi questo è un miglioramento significativo”, ha detto Sullivan. “C’è molta potenza navale quassù a dimostrazione della determinazione americana”.

Negli ultimi anni, anche molto prima dell'”operazione speciale” della Russia in Ucraina, che ha portato la NATO e Mosca sull’orlo di una guerra diretta, le marine cinesi e russe avevano già intensificato l’attività coordinata in luoghi come il Mar del Giappone e vicino isole giapponesi, che Tokyo ha protestato come intrusione ingiustificata.

Flotta cinese

Ci sono state manovre navali congiunte russo-cinesi nel Mare di Bearing, vicino all’Alaska, anche nel 2021 e nel 2022, ma mai su una scala di ciò che viene ora descritto di questo nuovo incidente. Questo sembra un segno dell’impegno di Putin e Xi di “amicizia senza limiti”, articolato per la prima volta più vicino all’inizio della guerra in Ucraina. Entrambi i paesi stanno mostrando la loro potenza militare appena fuori dal continente nordamericano.

Nota: Secondo Washington il principio della libertà di navigazione vale soltanto per gli Stati Uniti ed i loro alleati ma le esercitazioni Cina Russia iniziano a dare un segnale preciso ai politici statunitensi. Il tempo del dominio dei mari degli Stati Uniti è ormai finito: la sola flotta della Cina è più numerosa di quella statunitense ed è in grado di affrontare il “bullismo” navale dei vecchi egemoni.

Fonte: zerohedge.com/

Traduzione e nota: Luciano Lago