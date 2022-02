Cina e Russia consolidano il loro legame mentre Xi e Putin prendono posizione contro il dominio degli Stati Uniti





In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il loro recente vertice, i due leader hanno delineato nuovi accordi energetici e spaziali e hanno promesso sostegno reciproco sulle controversie regionali

In particolare, erano uniti nelle loro critiche agli Stati Uniti e ai loro alleati, rivelando interessi di sicurezza coordinati in Europa e nell’area Asia-Pacifico

di Danil Bochkov (*)

Il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno recentemente tenuto il loro primo incontro faccia a faccia dopo diversi anni. Prima dei colloqui, ho suggerito che la coppia avrebbe probabilmente “sincronizzato i loro orologi” e abbracciato una più stretta cooperazione nella politica globale, nell’economia e nella sicurezza, cercando di forgiare un’alleanza energetica più profonda e lanciando una marea di critiche contro gli Stati Uniti.

Finora, molte di queste previsioni si sono avverate nell’ampia dichiarazione congiunta rilasciata dopo il vertice, che delinea la partnership Russia-Cina nei prossimi decenni.

Ancora più importante, Mosca e Pechino hanno formalmente consolidato le loro posizioni ufficiali su un’ampia gamma di affari globali, che in precedenza erano state dichiarate solo oralmente o erano sparse in più documenti. Entrambi i paesi presentano ora un’interpretazione coerente del nuovo stato delle relazioni internazionali, in cui i due paesi dichiarano un’aperta rivolta contro l’ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti.

Si stanno ribellando contro la “minoranza [di stati che] … propugnano approcci unilaterali a … questioni internazionali”, interferendo nelle preoccupazioni interne di altri stati “contro l’opposizione della comunità internazionale”.

Suggerendo che c’è una minoranza (che implica che gli Stati Uniti e i loro alleati) che sfida il resto della comunità internazionale, Russia e Cina stanno dividendo il panorama globale in due campi rivali.

La dichiarazione dedica molta attenzione alle opinioni reciproche di Mosca e Pechino su democrazia e diritti umani, basandosi sulla loro precedente polemica verso questi concetti. Poiché i due sono stati ripetutamente oggetto di critiche da parte della “minoranza” guidata dagli Stati Uniti per i loro scarsi record in materia di diritti umani e autocrazia, Russia e Cina hanno ribadito che i termini non sono universali e dipendono dal background culturale e storico di ciascun paese.

La dichiarazione afferma che la continua ridistribuzione mondiale del potere ha creato una crescente domanda di nuova leadership globale.

In precedenza, Putin ha sottolineato che spetta a Russia e Cina facilitare la “democratizzazione delle… relazioni interstatali”, il che significa che intendono formulare futuri cambiamenti nella struttura del potere globale al di fuori di Washington, preferibilmente da qualche parte tra il Cremlino e Zhongnanhai.

Mosca e Pechino cercano di “migliorare la governance globale” difendendo interessi comuni, che differiscono anche da quelli degli stati “minoritari”.

In un altro momento clou del vertice, Putin e Xi si sono rassicurati a vicenda sulle questioni attirando gran parte della loro attenzione. Per quanto riguarda la sicurezza globale, la Russia ha ricevuto il tanto sperato sostegno della Cina sulle sue “garanzie di sicurezza legalmente vincolanti in Europa”, mentre a Pechino è stata assicurata la posizione della Russia su Taiwan come “una parte inalienabile della Cina”.

La Cina non solo ha appoggiato le pretese di sicurezza della Russia, ma si è anche unita a Mosca nell’enunciarne altre, inclusa l’ opposizione all’allargamento globale della Nato, senza un riferimento specifico all’Europa. Gli Stati Uniti sono stati in gran parte criticati sulla costruzione di alleanze, sulla loro strategia indo-pacifica e sul partenariato Aukus.

L’UE dovrebbe prenderne atto nell’attuazione delle proprie iniziative indopacifiche recentemente svelate . La Russia e la Cina sono interessate alla sicurezza globale al di là delle proprie sfere geografiche di interesse; l’inclusione nella dichiarazione della regione Asia-Pacifico come un’arena emergente di concorrenza con Washington serve solo a rafforzare tale posizione.

Tecnologia cinese

La lista degli interscambi reciproci di buona volontà tra Mosca e Pechino continua. La Russia si è unita alla Cina nelle sue critiche al Giappone per il presunto rilascio di acqua contaminata dal nucleare dalla centrale di Fukushima, una questione che preoccupa da tempo Pechino.

Dopo aver ottenuto il sostegno russo, la Cina potrebbe diventare più esplicita quando si occupa del Giappone su altre questioni regionali, molte delle quali stanno diventando più complicate di giorno in giorno con l’ intensificarsi della cooperazione tra Tokyo, Washington e Canberra.

Apparentemente, Mosca ha indirettamente sostenuto Pechino nei suoi litigi commerciali con gli Stati Uniti e con alcuni stati europei opponendosi a politiche commerciali unilaterali e sostenendo le riforme dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Mosca ha anche ricevuto un sostegno obliquo da Pechino poiché entrambi hanno denunciato la politicizzazione dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, i cui membri hanno in gran parte incolpato la Russia per l’avvelenamento di un’ex spia russa e di sua figlia nel Regno Unito nel marzo 2018.

Il concetto di “sicurezza indivisibile”, ampiamente promosso da Mosca, è stato ripreso anche nel comunicato congiunto, mentre l’approvazione della dichiarazione “P5” sulla prevenzione della guerra nucleare può essere vista come un altro punto segnato da Putin, poiché l’iniziativa ha avuto origine a mosca.

Nel frattempo, nuovi progetti di gas e petrolio servono a testimoniare la crescita dell’alleanza energetica Russia-Cina, dal momento che si prevede che faranno della Russia il principale fornitore di gas della Cina, mentre il 25% di tutto il petrolio prodotto dall’energia statale russa il gigante Rosneft andrà ora in Cina.

La natura pluriennale degli accordi consente a entrambi gli stati di proteggersi dal tipo di turbolenza del mercato globale che ora sta assediando l’ Europa e l’Asia.

Per quanto riguarda la cooperazione nello spazio, Mosca e Pechino hanno compiuto ulteriori progressi concordando di coordinare i loro sistemi di navigazione satellitare, che sfiderebbero il GPS di Washington e le reti europee Galileo.

Nella dichiarazione è menzionata anche la cooperazione Russia-Cina nell’Artico, alludendo ai piani di entrambe le parti per darle priorità a lungo termine.

La dichiarazione è estremamente completa e comprende tutte le aree della cooperazione internazionale Russia-Cina, compresa la sicurezza globale, l’economia mondiale, la geopolitica, la ridistribuzione del potere, l’ideologia e i valori, nonché la gestione di Internet e dell’intelligenza artificiale.

Tutto ciò significa che il futuro della politica globale sarà guidato dalla competizione ideologica per il ruolo di primo artefice di un nuovo ordine mondiale, con Mosca e Pechino già desiderose di co-produrre i progetti.

Sebbene una tale partnership non sia scolpita nella pietra e gli interessi Russia-Cina possano fluttuare o addirittura divergere nel lungo periodo, le attuali tendenze geopolitiche globali sembrano aderire ai modelli del vertice di Putin e Xi.

*Danil Bochkov è un esperto del Consiglio per gli affari internazionali della Russia

Fonte: South China Morning

Traduzione: Luciano Lago