Cina e Russia conducono esercitazioni militari congiunte mentre Biden visita la regione

Cina e Russia hanno condotto la loro prima esercitazione militare da quando Mosca ha lanciato la sua operazione militare nell’Ucraina orientale, nel bel mezzo di una visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella regione.

Martedì, i bombardieri nucleari di Cina e Russia hanno condotto un volo congiunto sul Mar del Giappone, sul Mar Cinese orientale e sul Pacifico occidentale, secondo il ministero della Difesa cinese.

Il ministero ha affermato che la pattuglia fa parte del “piano annuale di cooperazione militare” dei due paesi.

I due paesi avevano precedentemente tenuto tali pattuglie nel 2019, 2020 e 2021, ma nella seconda metà dell’anno.

La Russia ha affermato che il volo di 13 ore è stato effettuato “rigorosamente in conformità con le disposizioni del diritto internazionale” e non era diretto contro paesi terzi.

Il ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi, tuttavia, ha condannato l’esercizio definendolo “provocatorio” e “inaccettabile”.

Ha detto che Tokyo ha trasmesso “gravi preoccupazioni” sia alla Russia che alla Cina attraverso canali diplomatici e jet criptati, sebbene nessuno degli aerei sia entrato nello spazio aereo del paese.

Le esercitazioni sono state condotte mentre il Giappone ospitava i leader del gruppo di paesi del dialogo quadrilaterale sulla sicurezza (Quad) che include Biden e i leader di Australia, Giappone e India.

Il Quad – un gruppo informale guidato da Washington – è stato formato in parte per contrastare il potere cinese nella regione indo-pacifica.

“Riteniamo che il fatto che questa azione sia stata intrapresa durante il vertice del Quad lo renda più provocatorio rispetto al passato”, ha affermato Kishi.

Separatamente, la Corea del Sud ha affermato di aver anche fatto decollare i caccia dopo che almeno quattro aerei da guerra cinesi e quattro russi sono entrati nella sua zona di difesa aerea martedì.

Citando un alto funzionario statunitense, il New York Times ha affermato che anche Washington stava seguendo l’esercitazione militare.

Un altro funzionario statunitense ha affermato che l’esercitazione ha mostrato che la Cina stava continuando la cooperazione militare con la Russia nell’Indo-Pacifico “anche se la Russia brutalizza l’Ucraina”, ha scritto il Financial Times.

“Dimostra anche che la Russia starà al fianco della Cina nel Mar Cinese Orientale e Meridionale, non con altri stati indo-pacifici”, ha aggiunto il funzionario.

La Russia ha dovuto affrontare una raffica di sanzioni da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati occidentali dopo che il 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha lanciato un’offensiva contro l’Ucraina.

La Russia punta sullo sviluppo dei legami con la Cina: Lavrov

In uno sviluppo correlato, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato lunedì che Mosca si concentrerà sullo sviluppo delle relazioni con la Cina, mentre prenderà in considerazione anche le offerte dell’Occidente per ristabilire i legami.

Lavrov ha affermato che i paesi occidentali hanno sposato la “russofobia” da quando la Russia ha lanciato l’operazione militare in Ucraina.

“Ora che l’Occidente ha assunto una ‘posizione da dittatore’, i nostri legami economici con la Cina cresceranno ancora più velocemente”, ha affermato Lavrov.

Il diplomatico russo ha detto che Mosca conterà “solo su noi stessi e su paesi che si sono dimostrati affidabili e non ‘ballano su qualche altra musica di suonatore di cornamusa’”.

“Se i paesi occidentali cambiano idea e propongono una qualche forma di cooperazione, allora possiamo decidere”, ha aggiunto.

Washington è diventata più vigile sulle relazioni tra Pechino e Mosca, da quando il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno descritto la loro amicizia come “senza limiti” all’inizio di quest’anno.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, l’amministrazione Biden ha inviato armi pesanti in Ucraina e ha condiviso informazioni con il governo assediato di Kiev, nonostante gli avvertimenti di Mosca che l’incrollabile sostegno occidentale avrebbe prolungato indefinitamente la guerra.

Mentre la guerra in Ucraina continua, l’Occidente sta adottando misure per espandere la NATO, guidata dagli Stati Uniti, alimentando le fiamme della guerra.

Mosca dice “deliberatamente” di rallentare l’offensiva ucraina

Lunedì, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che Mosca sta deliberatamente rallentando la sua offensiva in Ucraina per consentire l’evacuazione dei civili.

“Sono stati dichiarati i cessate il fuoco e sono stati creati corridoi umanitari per far uscire le persone dagli insediamenti circondati”, ha riferito martedì l’agenzia di stampa RIA.

“Naturalmente, questo rallenta il ritmo dell’offensiva, ma ciò viene fatto deliberatamente per evitare vittime tra la popolazione civile”, ha aggiunto.

L’Ucraina ha finora rifiutato qualsiasi accordo di pace che la implicherebbe la rinuncia al territorio ucraino e ha respinto le richieste di una tregua che coinvolgerebbe le forze russe che rimangono nei territori.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Gerard Trousson



