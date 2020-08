Cina e Russia celebrano il trionfo dell’Iran sul piano promosso dagli Stati Uniti in Consiglio di Sicurezza per estendere l’embargo sulle armi al Paese persiano.

da Redazione

Venerdì il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha respinto con una votazione la bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti per estendere l’embargo sulle armi all’Iran, che, in base all’accordo nucleare firmato nel 2015, deve scadere il 18 ottobre.

Il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite (Onu), Zhang Jun, ha sottolineato che il risultato del voto “mostra ancora una volta che l’unilateralismo non è sostenuto e che le intimidazioni degli USA falliranno”.

Il diplomatico cinese ha anche sottolineato che qualsiasi tentativo di Washington di mettere i propri interessi al di sopra di quelli della comunità internazionale è destinato al fallimento e si concluderà in “un vicolo cieco”.

In questo voto, Russia e Cina si sono opposte alla misura degli Stati Uniti, mentre Francia, Regno Unito, Germania e altri otto paesi si sono astenuti. Solo gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana hanno votato a favore del suddetto progetto anti-Iran.

“La riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla risoluzione 2231 mostra l’isolamento dagli Stati Uniti”

Il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali con sede a Vienna (capitale dell’Austria), Mikhail Ulyanov, considerava “prevedibile” il fallimento della risoluzione degli Stati Uniti nel caso dell’embargo sulle armi all’Iran, poiché violava la risoluzione 2231 dell’UNSC, che convalida l’accordo nucleare firmato nel 2015.

Il segretario di Stato Mike Pompeo deluso e arrabbiato per bocciatura della sua proposta

“Questo sforzo è stato infondato. Coloro che esprimono le loro preoccupazioni non dovrebbero drammatizzarli. Ricorda: non c’era embargo prima del 2010 e non è successo niente di catastrofico. Non succederà ora “, ha aggiunto Ulyanov in un messaggio su Twitter.

L’Iran sostiene che il fallimento della risoluzione proposta dagli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza sull’embargo sulle armi dimostra l ‘”isolamento” di Washington.

Questa decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tuttavia, ha indignato le autorità statunitensi, tra cui il segretario di Stato Mike Pompeo, che si era impegnato a promuovere tale risoluzione e che ha definito il fallimento come “imperdonabile” e lo ha considerato un atto contro i paesi arabi (le monarchie del Golfo) e soprattutto contro il regime. Da Israele.

Il governo degli Stati Uniti ha già avvertito che se il suo progetto di risoluzione fallisce, ricorrerà al meccanismo di risoluzione delle controversie del patto nucleare per ripristinare tutte le sanzioni dell’UNSC contro l’Iran, compreso l’embargo sulle armi.

Gli alleati europei degli Stati Uniti, come Cina e Russia, si chiedono se Washington abbia il diritto di utilizzare questo meccanismo, dato che ha abbandonato il patto nucleare due anni fa, ufficialmente chiamato Comprehensive Joint Action Plan (JCPOA o PIAC, per il suo acronimo in inglese) e non ha rispettato i suoi impegni.

Cancelliere iraniano Zarif con minstro Esteri Cinese

Come molti paesi hanno avvertito, questo percorso significherebbe la fine del patto nucleare, che attualmente, l’Iran e le potenze firmatarie, tranne gli Stati Uniti, continuano a cercare di mantenere in vita.

Le autorità iraniane hanno denunciato il “tentativo disperato” degli Stati Uniti di estendere l’embargo sulle armi al Paese persiano. Il ministro degli Esteri iraniano Mohamad Yavad Zarif, a sua volta, ha raccomandato a Washington di “smettere di sognare” e accettare il fallimento delle sue politiche contro la Repubblica islamica.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago