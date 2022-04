Cina e India stanno salvando la Russia dal collasso economico ( Business Insider)

L’Occidente ha cercato di reprimere l’energia russa, ma una nuova coalizione nell’est ha rafforzato le finanze della Russia.

Acquistando petrolio e gas naturale russi, Cina e India finanziano indirettamente la guerra in Ucraina. Lo scrive Ben Wink per la rivista Business Insider.

I paesi non si sono schierati né con né contro la Russia, ma i loro acquisti attenuano le sanzioni dell’Occidente.

L’invasione russa dell’Ucraina ha unito l’Occidente contro un avversario comune. Ha anche costruito una coalizione più instabile a est che ha tenuto in vita l’economia russa dall’inizio del conflitto.

Gli sforzi congiunti di Washington, Londra e dell’UE il mese scorso si sono limitati a infliggere un duro colpo al complesso russo di combustibili ed energia. Tuttavia, tutti gli sforzi sono stati vani — osserva l’editorialista di Business Insider. La Russia non ha sentito alcun effetto significativo dalle misure punitive che l’Occidente si aspettava così disperatamente.

Allo stesso tempo, India e Cina non smettono di acquistare risorse energetiche russe. Delhi ha mostrato una tendenza verso un aumento tangibile del volume delle forniture petrolifere russe, sottolinea l’osservatore.

Le ultime settimane hanno visto gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Unione Europea colpire l’industria energetica russa con divieti diversi su carbone russo, petrolio greggio e gas naturale. Le mosse, secondo il segretario al Tesoro Janet Yellen , dovevano costringere il Cremlino “a scegliere tra sostenere la propria economia e finanziare la continuazione della brutale guerra di Putin”. Non è andata come si aspettavano i banchieri anglo statunitensi ( N.d.R.).

La Russia non ha sentito la pressione come sperava l’Occidente. Questo è avvenuto in gran parte grazie all’India e della Cina.

Nessuno dei due paesi si è esplicitamente schierato con o contro la Russia, e invece ha mantenuto una oscura via di mezzo mentre la maggior parte delle nazioni del mondo condannava il presidente Vladimir Putin. Pechino e New Delhi hanno continuato ad acquistare energia russa, finanziando indirettamente l’invasione dell’Ucraina pur mantenendo in effetti le stesse relazioni commerciali che avevano prima dell’inizio della guerra.

L’India ha aumentato in modo aggressivo i suoi acquisti di petrolio russo nelle ultime settimane, attratta dal prezzo altamente scontato rispetto ai tassi in aumento per altri tipi di greggio. Il governo indiano ha ordinato almeno 13 milioni di barili da quando è scoppiata la guerra alla fine di febbraio, secondo Reuters . Quella somma, accumulata in soli due mesi, si avvicina già ai 16 milioni di barili che l’India ha acquistato dalla Russia per tutto il 2021.

La Cina, nel frattempo, sta ancora onorando i contratti petroliferi esistenti che ha con la Russia, ha riferito Reuters. Le raffinerie statali cinesi si sono astenute dal firmare nuovi accordi, ma la continuazione dei piani esistenti blocca un importante acquirente per il Cremlino. La Cina è il più grande acquirente di petrolio russo, avendo importato quasi 1,6 milioni di barili al giorno per tutto il 2021, secondo i dati del governo cinese .

Anche la Repubblica popolare cinese era uno dei principali clienti del gas russo, avendo acquistato 16,5 miliardi di metri cubi di gas naturale, circa il 7% della fornitura russa, l’anno scorso.

Le misure sanzionatorie dell’Occidente si rivelano un flop con l’energia russa che continua a fluire nei paesi contrari all’invasione. Mentre gli Stati Uniti sono stati prontamente in grado di mettere l’embargo sul petrolio e sul gas russo, il Regno Unito e l’UE fanno molto più affidamento su quei beni per mantenere in funzione le loro economie. Questa dipendenza è il motivo per cui l’Europa è stata più lenta a svezzarsi dal commercio energetico russo.

Giganti manifatturieri come la Germania sono sotto la pressione più intensa . Eliminare l’energia russa aumenterebbe immediatamente i prezzi delle materie prime cruciali per il settore industriale tedesco. Quella maggiore inflazione colpirebbe anche le case sotto forma di bollette più alte. Senza la capacità di colmare rapidamente la perdita di energia russa, un embargo completo quasi certamente farebbe precipitare la Germania, la più grande economia dell’UE, in un importante recessione

Tra le carenze delle sanzioni e il proseguimento del commercio con l’India e la Cina, il Cremlino sta compensando almeno in parte l’impatto dell’Occidente. La Russia è sulla buona strada per guadagnare 321 miliardi di dollari dalle sue esportazioni di energia nel 2022 se i suoi attuali partner commerciali continueranno ad acquistare, secondo un’analisi di Bloomberg pubblicata il 1 aprile. Gli utili previsti sono aumentati di oltre un terzo rispetto alla manna dell’anno scorso.

Le previsioni sono proprio queste e il mercato energetico resta estremamente volatile. Ma la Russia sta già battendo le proprie proiezioni. Le vendite di energia ad aprile dovrebbero ora superare di 9,6 miliardi di dollari il precedente obiettivo del Cremlino a causa dei prezzi più elevati, ha affermato il ministero delle finanze il 5 aprile.

I funzionari del Cremlino hanno rafforzato la prospettiva positiva nelle recenti interviste, sostenendo che le sanzioni dell’Occidente hanno fatto poco per incidere sulle entrate energetiche. La Russia è pronta a vendere prodotti energetici a “paesi amici in qualsiasi fascia di prezzo”, ha detto il ministro dell’Energia Nikolai Shulginov al quotidiano Izvestia in un’intervista del 13 aprile.

Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha minimizzato le sanzioni occidentali all’inizio di marzo. La Russia “non persuaderà nessuno ad acquistare il nostro petrolio e gas”, ha detto in un briefing, aggiungendo che l’Occidente è “benvenuto” a sostituire l’energia russa con un’alternativa. Se ci riesce, ha fatto capire indirettamente.

Nota: Esponenti della gande indstria tedesca, hanno già definito le sanzioni anti-russe come prive di senso e un vero boomerang per la Germania.

Nel frattempo si segnala che la Russia ha in progetto di partecipare alla costruzione del gasdotto Pakistan Stream verso il Pakistan e l’India.

Tutto questo rappresenta un vero fallimento per la politica sanzionatoria dell’Amministrazione Biden mentre sarà l’Europa a subire le peggiori conseguenze della crisi energetica derivante dalle sanzioni ed in particolare la Germania e l’Italia, i paesi più esposti.

Fonte: https://www.businessinsider.com/china-india-saving-russia-

Traduzione, sintesi e note: Luciano Lago

